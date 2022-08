Live-Ticker: Auslosung der Champions League-Gruppenphase - Auf wen trifft Eintracht Frankfurt?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die Auslosung der Champions League-Gruppenphase steht bevor. © Norbert Scanella/Imago

Die Auslosung der Gruppenphase in der Champions League steht an. Wir berichten im Live-Ticker vom Event in Istanbul.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Frankfurt - Eintracht Frankfurt wartet auf seine Gegner in der Gruppenphase bei der ersten Teilnahme an der Champions League in der Vereinsgeschichte. Am Donnerstag (25. August) ab 18 Uhr werden in Istanbul die Kugeln gezogen. Auf einer Kugel in Lostopf eins befindet sich die SGE und bekommt jeweils einen Gegner aus den anderen drei Lostöpfen zugelost. Einigen großen Kalibern, wie Paris Saint Germain, Real Madrid und Manchester City, geht die Mannschaft damit aus dem Weg.

Eintracht Frankfurt in Lostopf eins bei Champions League-Auslosung

Es sind aber trotzdem Duelle mit europäischen Top-Klubs möglich, denn in Topf zwei befinden sich beispielsweise der FC Liverpool, der FC Chelsea, der FC Barcelona und Juventus Turin und auch in Topf drei warten mit Inter Mailand und dem SSC Neapel namhafte Gegner. Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, wünscht sich eine Gruppe mit Liverpool, Sporting Lissabon und Celtic Glasgow. „Und es wäre eine tolle Geschichte, weil auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp mal bei uns gespielt hat“, sagte er zur Sport Bild.

Eintracht Frankfurt: Sportchef Krösche sind die Gegner egal

Für Markus Krösche spielt es keine Rolle, auf welche Gegner Eintracht Frankfurt treffen wird in der Gruppenphase der Champions League. „Das ist mir egal. Wenn ich mir Topf zwei angucke: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus Turin. Sagen wir so: Das ist keine Laufkundschaft“, sagte der Sportvorstand der SGE bei Amazon-Prime Video.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Lobende Worte hat der Eintracht-Sportchef für den deutschen Fußball: „Es ist für die deutsche Bundesliga außergewöhnlich, mit fünf Teams zu starten. Das zeigt, wie gut der deutsche Fußball wirklich ist. Klar werden wir immer wieder kritisiert, auch international, dass wir vielleicht nicht so erfolgreich waren, aber wir haben es letztes Jahr geschafft, etwas Außergewöhnliches zu erreichen und wir freuen uns natürlich auf die Champions League.“

Unterdessen lockt Manchester United Eintracht-Torwart Kevin Trapp, der das für „eine schöne Rückmeldung“ hält.