News-Ticker zum Pokalfinale: Emotionale Eintracht-Grüße, DFB verbietet Leipzig-Choreo

Von: Sascha Mehr

Im Finale des DFB-Pokals treffen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aufeinander. Wir berichten im News-Ticker rund um das Endspiel.

DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig .

zwischen . DFB verbietet Leipzig-Choreo: Es gab wohl Sicherheitsbedenken

Fanfeste beider Klubs sorgen für Einstimmung auf das Endspiel im Berliner Olympiastadion .

. Dieser News-Ticker zum DFB-Pokalfinale wird fortlaufend aktualisiert.

+++ 17.01 Uhr: Einige ehemalige Eintracht-Profis haben sich per Videobotschaft gemeldet. Marco Fabian, Jesus Vallejo und Sébastien Haller drücken beispielsweise die Daumen.

Haller, der als Teil der legendären Büffelherde von 2017 bis 2019 für die SGE auf Torejagd ging und inzwischen für Borussia Dortmund spielt, sagte: „Ich wollte euch nur das Beste für heute wünschen. Ich glaube nicht, dass ihr eine Zusatzmotivation braucht. Heute ist ein großartiger Tag. Ihr müsst Geschichte schreiben, wie wir es damals gemacht haben. Ich hoffe, ihr stemmt den Pokal in die Höhe!“

DFB verbietet Leipzig-Choreo: Es gab wohl Sicherheitsbedenken

+++ 15.46 Uhr: RB Leipzig wird keine Choreo beim Pokalfinale machen können. „Teile der heutigen Choreo haben die Auflagen des DFB nicht erfüllt. Umso wichtiger ist es, dass ihr alle in rot kommt, sodass trotzdem ein angemessenes und einheitliches Bild entsteht“, teilte der Fanclub Rasenballisten mit.

Nach Informationen der Bild gab es aufgrund des bei der Choreografie verwendeten Materials offenbar Sicherheitsbedenken.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Beide Fanfeste laufen

+++ 14.52 Uhr: Eintracht Frankfurt konnte noch einige Karten für das Spiel am Abend für seine Fans besorgen. „Wie gerüchteweisen und natürlich völlig unbestätigt zu hören ist, gibt es ab 13h auf dem Breitscheidplatz noch einige kurzfristig verfügbare Finalkarten zu regulären Preisen zu erwerben. Gegen Bargeld“, schrieb Vorstandssprecher

Update vom Samstag, 3. Juni, 13.55 Uhr: Die Fanfeste beider Klubs laufen und die Stimmung ist prächtig. Gerade auf dem Breitscheidplatz, wo Eintracht Frankfurt feiert, ist jede Menge los. Es sollen schätzungsweise über 50.000 Adlerfans in Berlin sein. Nicht alle haben ein Ticket, viele werden das Finale gegen Leipzig in einer der vielen Kneipen und Bars schauen.

Erstmeldung: Berlin – Das Highlight der DFB-Pokalsaison in Berlin steht bevor. Im Finale des Wettbewerbs kommt es zum Aufeinandertreffen von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Die Sachsen gelten vor dem Anstoß als leichter Favorit, die Hessen zeigten in der Vergangenheit aber eindrucksvoll, dass ihnen solche Spiele liegen. Erst im vergangenen Jahr konnte die SGE die Europa League gewinnen.

Eintracht Frankfurt Gründung: 8. März 1899 Mitglieder: 125.000 Präsident: Peter Fischer

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Finale des DFB-Pokals in Berlin

RB Leipzig ist mittlerweile Dauergast im Pokalfinale. Im vergangenen Jahr gelang der erste Sieg der Vereinsgeschichte im Finale von Berlin. Durch den Erfolg über den SC Freiburg holten sich die Sachsen den DFB-Pokal und sind in diesem Jahr Titelverteidiger.

Im Stadion kann aber vor allem Eintracht Frankfurt auf lautstarke Unterstützung hoffen. Es wird geschätzt, dass über 40.000 Adler-Fans Tickets für das Finale haben und die Partie im Berliner Olympiastadion zu einem Heimspiel für Eintracht Frankfurt machen.

Im Finale des DFB-Pokals kommt es zum Duell RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Für die Fans beider Klubs beginnt der Tag aber nicht erst mit Anstoß, sondern bereits viel früher. Ab 12 Uhr startet das Fanfest von Eintracht Frankfurt auf dem Breitscheidplatz – dort, wo auch im Finale von 2018 alles begann, als die SGE am Ende durch ein 3:1 gegen den FC Bayern München den Titel holte. Alle Eintracht-Fans erwartet am Finaltag ein abwechslungsreiches Programm mit Liveacts, Interviews, typischer Eintracht-Musik, Fanartikeln und Äppler. Eben typisch Frankfurt in Berlin!

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Beide Klubs mit Fanfesten vor Anpfiff

Beim Fanfest der Hessen werden auch Adler Attila, Roy Hammer, Celo & Abdi und Peter Fischer anwesend sein. Der Präsident von Eintracht Frankfurt wird gegen 15 Uhr eine Rede halten und die Fans heiß machen auf das Duell mit RB Leipzig. Um 16 Uhr endet die Party auf dem Breitscheidplatz – natürlich mit „Im Herzen von Europa“.

RB Leipzig wird, wie im vergangenen Jahr, auf dem Hammarskjöldplatz mit seinen Anhängern feiern. Zwischen 13 und 17 Uhr stimmt sich der Anhang der roten Bullen auf das Finale ein, bevor es geschlossen zum Olympiastadion geht. Der Verein kündigte an, dass beim Fanfest auch Vereinsrepräsentant Perry Bräutigam, RBL-Legende Dominik Kaiser und Stadionsprecher Tim Thoelke vorbeischauen werden. (smr)