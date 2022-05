Eintracht-Kolumne Ballhorn: Egal

Von: Thomas Stillbauer

Heute mal kein Fußball. Donnerstag dann wieder. © Eibner-Pressefoto/Imago

In Leverkusen absolviert die Eintracht eine abendliche Trainingseinheit, denn das Spiel am Donnerstag ist ja auch abends. Ergebnis? Was für ein Ergebnis?

Ein richtiger Fußballverein als Gegner, das wäre mal wieder schön. Weil die in der Bundesliga immer seltener werden, strengt sich Eintracht Frankfurt am liebsten gegen europäische Spitzenklubs an, hat Ballhorn festgestellt, der einzige Liveticker, der auch bei den egalsten Fußballspielen erst hinterher erscheint.



-30 Minuten: Abend.



-29 Minuten: Heute kein Fußball.



-28 Minuten: Jedenfalls kein Fußball, der mehr als ein paar People interessiert.



-27 Minuten: Ich hab aber was Weißes an.



-26 Minuten: Das trägt man jetzt.



-24 Minuten: Bei Auswärtsspielen.



-22 Minuten: Auch wenn es kein Auswärtsspiel ist, das irgendjemanden interessiert.



-21 Minuten: Wir schonen heute ein paar Leute.



-20 Minuten: Nur Filip Kostic schonen wir nic.



-17 Minuten: Möge es gutgehen.



-15 Minuten: Wer überträgt eigentlich montags?



-12 Minuten: Sky? Dazn? Amazon? RTL? RTL+?



-11 Minuten: CNN? BBC?



-10 Minuten: RAI UNO?



-9 Minuten: HBO? Fox News?



-8 Minuten: Blickt doch keiner mehr durch.



-6 Minuten: Ah. Es ist Dazn.



-5 Minuten: Und der Moment, in dem jemand aus dem Fernseher ruft:



-4 Minuten: „So! Los geht’s mit der ersten Halbzeit!“



-3 Minuten: Das ist der Moment …



-2 Minuten: … in dem der erste Werbeblock beginnt.



-1 Minute: Und jetzt noch einer.



Anpfiff: Benjamin Cortus. Schönen Abend.



1.Minute: Trotz allem wieder nur Frankfurter zu hören.



3. Minute: Oder singen sie bei den Pillen jetzt auch unser Lied?



5. Minute: Plagiat unter Drogen?



8. Minute: Egal. Ist heute eh alles egal.



9. Minute: Solang die Kerle gesund bleiben.



12. Minute: Das wurschtegale Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:



13. Minute: Oh, eine Minute zu spät.



15. Minute: Wurschtegal.



17. Minute: Sagenhaft, wie elegant Tuta spielt. Ein Verteidiger.



18. Minute: Viel zu chic für unbedeutende Pillenkicks.



19. Minute: Einsnull Leberkäsen.



21. Minute: Egal.



24. Minute: Alma sitzt übrigens auf der Bank.



27. Minute: Wisst ihr, wer Alma ist?



32. Minute: Ich musste kurz überlegen.



35. Minute: Als der Glasner Oliver von Alma sprach.



37. Minute: Also von Almamy Touré. Klar.



40. Minute: Guter Mann, der Alma.



42. Minute: Wenn er wirklich gebraucht wird, ist er da.



45. Minute: Wenn nicht, nicht.



HZP: Pause.



INHZP: Da haben manche in der ersten Hälfte vollauf gerechtfertigt, dass sie öfter mal frei haben.



INHZP: Egal.



46. Minute: Alma ist drin!



47. Minute: Und Knauffi. Und Lammers.



49. Minute: Kostic, Hauge und Tuta raus.



51. Minute: Zwonull.



53. Minute: Egal.



56. Minute: Timmy C. alias Daffy Duck alias JLo rennt jetzt links.



58. Minute: Weil Knauffi jetzt rechts rennt.



60. Minute: Das Beste an diesem Spiel ist eigentlich …



62. Minute: … dass es nicht Sechsnull steht.



64. Minute: Das Schlechteste …



67. Minute: … dass Klappdach gerade in der Tabelle vorbeizieht.



69. Minute: Egal.



72. Minute: Ragnar Ache macht dann mal so langsam Feierabend.



74. Minute: Djibbi Sow macht noch ein Viertelstündchen mit.



76. Minute: Dann gewinnen wir noch.



80. Minute: Na, vielleicht auch nicht.



83. Minute: Schätze, ich werde mir wahrscheinlich sowieso keinen Begegnungsschal von dieser Partie kaufen.



86. Minute: Falls es überhaupt einen gibt.



90. Minute: Falls nicht:



Abpfiff: Auch egal.



95. Minute: Und jetzt bringt uns endlich einen Fußballverein als Gegner.