Eintracht Frankfurt: Kolo Muani muss bleiben

Transfer geplatzt

Von Ingo Durstewitz schließen

Frankfurter Stürmer wechselt nicht zu Paris Saint-Germain / Verhandlungen mit PSG scheitern auch an der Verpflichtung des Pariser Angreifers Hugo Ekitike, der der Eintracht zu teuer ist

Am Donnerstagabend noch stand der steinreiche PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi eisern auf der Bremse. Klar gebe es Interesse an Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani, räumte der Strippenzieher beim TV-Sender Canal+ ein, „das ist ja kein Geheimnis“. Doch ob es zu einer Einigung komme, könne er nicht sagen. Denn: „Frankfurt und wir sind weit voneinander entfernt, sehr weit.“



Auch einen Tag später sollte sich das nicht ändern. In den zähen Verhandlungen mit der Eintracht-Delegation um Sportvorstand Markus Krösche konnte der einflussreiche PSG-Boss keinen Durchbruch erzielen und hat es nicht geschafft, Stürmerstar Kolo Muani auszulösen, um ihn in der französischen Hauptstadt willkommen zu heißen – dort weilt der 24-Jährige schon seit Mittwoch und wartet ungeduldig darauf, dass weißer Rauch aufsteigt. Vergebens.



Der französische Nationalspieler hatte seinen Beitrag dazu schon längst geleistet und auf Anraten seiner raffgierigen Agenten die maximale Eskalationsstufe gezündet. Kolo Muani ist bekanntlich in den Verweigerungsmodus getreten und wollte sich zum Spitzenverein Paris Saint-Germain streiken. Unschöne Sache. Denn der gute Mann, vor einem Jahr als No-Name aus Nantes gekommen und dann einfach mal durch die Decke geschossen, hat in Frankfurt einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Ohne Klauseln oder Ausstiegsoptionen. Und er wird noch mindestens ein Jahr in Frankfurt bleiben müssen.



Am Freitagnachmittag erklärte die Eintracht die Verhandlungen für gescheitert. Kolo Muani wird sich nach der Länderspielpause in Frankfurt rehabilitieren müssen. Das wird nach seinem unsauberen Verhalten ganz gewiss nicht leicht. Doch die Verantwortlichen, von Aufsichtsrat über den Vorstand, waren sich schnell einig, dass sie auf die halbherzige PSG-Offerte nicht eingehen werden. Im Zuge der Verhandlungen verfestigte sich bei den Eintracht-Oberen der Eindruck, dass Paris den Spieler gar nicht zu 100 Prozent wollte. Bis zum Schluss habe es kein verlässliches, bindendes und verhandlungsfähiges Angebot gegeben, auch die kolportierten 90 Millionen Euro waren mündlich eher wachsweich in Aussicht gestellt worden. Im Führungszirkel der Eintracht herrschte darob größte Irritation.



Druck auf dem Kessel



Verständlich ist, dass der Himmelsstürmer die Offerte aus Paris gerne angenommen hätte, dort spielen seine Kumpel Kylian Mbappé und Ousmane Dembele, dort ist er zu Hause, dort spielt er Champions League und um den Titel mit, bei einem Topverein, der zum Adel Europas zählt. Doch der Zweck heiligt eben nicht alle Mittel. Und PSG hätte, wenn sie den Durchstarter wirklich so dringend haben wollten, auch etwas früher in seriöse Verhandlungen mit belastbaren Geboten eintreten können.



Dann wäre in den letzten Tagen nicht so viel Druck auf dem Kessel gewesen. Und die Eintracht hätte ihrerseits adäquate Nachfolger holen können: Mit Elye Wahi (jetzt RC Lens) und Victor Boniface (nun in Leverkusen) war der Klub schon vor einigen Wochen handlungseinig, hatte aber nicht die finanziellen Mittel, weil sich der Wechsel von Jesper Lindström zu SSC Neapel hinzog und PSG keine Anstalten machte, ein Angebot abzugeben. Mit dem dicken Ende für alle, aktuell zu bewundern. In erster Linie freilich für Kolo Muani. Der wird am Sonntag nicht im Aufgebot für das Heimspiel gegen Köln stehen, sondern erst nach der Länderspielpause wieder zur Mannschaft stoßen. Dann wird man sehen, ob er auch im Hinblick auf seine Nationalmannschaftskarriere und die EM wieder Gas geben wird. Die Sportliche Leitung der Eintracht, so hört man, wird dem Spieler zwar gewiss Brücken bauen, ihm aber klarmachen, dass es ausschließlich an ihm liegt, ob er wieder in Gnaden aufgenommen wird. Sollte er weiter unwillig sein oder bocken, ist auch ein Platz auf der Tribüne denkbar. Keinesfalls werde man vor einem bockenden Spieler einknicken. Generell ist es so, dass Kolo Muanis Streik dem Spieler auch im Hinblick auf seine Wechselambition eher geschadet denn geholfen hat.



Das Problem an dem zähen Poker war die Nachfolgeregelung des Eintracht-Shootingstars. Denn natürlich hätten die Frankfurter nicht die Saison fortgesetzt, ohne einen hochwertigen Ersatz für Kolo Muani erworben zu haben. Ein Angriff nur mit Omar Marmoush und Jessic Ngankam sowie dem Rekonvaleszenten Lucas Alario? Unvorstellbar. Und auch eine Notlösung a la Sam Lammers stand nicht zur Debatte. Daraus hat der Klub gelernt.



Zumal Rafael Borré, einer der Helden von Sevilla, am Freitag nicht mal mehr beim Training mitmachen musste. Der Kolumbianer, einer der Großverdiener im Aufgebot, war zu Verhandlungen freigestellt, der SV Werder Bremen ist in den Poker um den 27-Jährigen eingestiegen. Die Hanseaten sind bekanntlich auf der Suche nach einem Ersatz für den nach Dortmund abgewanderten Niclas Füllkrug. Borré soll am Freitagnachmittag bereits den Medizincheck bestanden haben, eine Leihe ist im Gespräch.



Der Kolo-Deal platzte letztlich, weil keine Einigung beim auserkorene Nachfolger zu erzielen war. Denn geplant war eigentlich, dass PSG-Stürmer Hugo Ekitike im Gegenzug nach Frankfurt wechseln sollte – nicht als Verrechnungsgeschäft, sondern in einem eigenständigen Deal, was wirtschaftliche und steuerliche Gründe hat. Doch PSG forderte 35 Millionen Euro. Und der 21-Jährige verdient auch viel Geld, sieben Millionen Euro per annum. Die Eintracht dachte nicht im Traum daran, so viel Zaster locker zu machen und das Gehaltsgefüge zu sprengen.



Nkounkou kommt



Auch mit langem Anlauf, aber deutlich geräuschloser lief hingegen die Verpflichtung von Linksverteidiger Niels Nkounkou. Der 22-jährige Linksverteidiger wechselt von AS St. Etienne an den Main und erhält einen Vertrag bis 2028. Die Eintracht wird eine Ablöse in Höhe von rund sieben Millionen Euro nach Frankreich überwiesen. Nkounkou gilt als offensiver Linksverteidiger mit viel Power und Drive nach vorne. Wir hatten Niels Nkounkou bereits die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison im Blickfeld und freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für die Eintracht und unseren Weg zu gewinnen. Er ist ein hochtalentierter Spieler, der durch seine Dynamik, Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit besticht. Insbesondere auf seiner Position werden diese Elemente unser Spiel bereichern.“