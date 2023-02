Fix: Trapp verlängert langfristig bei Eintracht Frankfurt

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat die Vertragsverlängerung von Torhüter Trapp bekannt gegeben. Der Keeper bleibt langfristig am Main.

Update vom Freitag, 3. Februar, 14.45 Uhr: Kevin Trapp hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt langfristig verlängert. Der 32-Jährige bleibt bis 2026 bei der SGE. „Jeder weiß, wie viel mir dieser Klub bedeutet und dass ich mich in Frankfurt wie zu Hause fühle. Ich freue mich, dass ich weiterhin ein Teil der Eintracht-Familie sein werde. Wir haben zusammen schon viel erlebt und noch sehr viel vor. Die Ambitionen des Klubs decken sich hundertprozentig mit meinen und ich brenne darauf, weiterhin alles für Eintracht Frankfurt zu geben“, sagte Trapp zu seine Vertragsverlängerung.

Kevin Trapp in Aktion. © IMAGO/Markus Fischer

Erstmeldung vom Donnerstag, 2. Februar, 16.30 Uhr: Frankfurt – Eintracht Frankfurt und Jens Grahl, das passt. Der Torhüter hat deshalb seinen bis 2024 laufenden Vertag vorzeitig bis 2026 verlängert und bleibt der SGE langfristig erhalten.

2021 verpflichtete Eintracht Frankfurt den Keeper vom VfB Stuttgart und Grahl ist seitdem eine zuverlässige Nummer drei, auf die immer Verlass ist. Grahl kam in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt auf bislang einen Einsatz in der Bundesliga. In der Saison 2021/22 stand er am 30. Spieltag im Auswärtsspiel bei Union Berlin im Kasten der SGE. Insgesamt kommt er auf 13 Bundesligaspiele in seiner Karriere.

Eintracht Frankfurt verlängert mit Grahl

„Es ist eine große Wertschätzung und ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag vorzeitig verlängern darf. Wir haben eine großartige Mannschaft und ein grandioses Torwartteam. Ich fühle mich pudelwohl hier und kann die kommenden Aufgaben mit dem Adler auf der Brust kaum erwarten“, wird Jens Grahl auf der vereinseigenen Webseite von Eintracht Frankfurt zitiert.

Jens Grahl (m.) bleibt bei Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Torwarttrainer Jan Zimmermann freut sich, weiter mit dem 34-Jährigen weiterarbeiten zu können und verrät auch dessen Pläne für das dem Karriereende: „Neben seinen sportlichen Qualitäten ist ‚Jenson‘ extrem wichtig für die Torwartgruppe und auch das gesamte Team. Durch seine positive Art und seine professionelle Arbeitseinstellung gilt er für viele als Vorbild. Gerade die jungen Spieler können sich an ihm orientieren. Wir freuen uns auch, dass er Eintracht Frankfurt nach seiner aktiven Karriere als Torwarttrainer erhalten bleiben will.“

Eintracht Frankfurt: Grahl bleibt bis 2026

Lob gibt es auch von Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. „Wir freuen uns, dass wir die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jens fortsetzen werden. Er ist ein wichtiger Teil des Teams auf und neben dem Platz und sehr wertvoll für das Klima in der Mannschaft“, so der SGE-Sportchef über die Vertragsverlängerung von Jens Grahl.

Unterdessen ist der erste Neuzugang für die Eintracht für die neue Saison so gut wie fix: Von Royal Antwerpen kommt Verteidiger William Pacho an den Main. Ben Manga hat Eintracht Frankfurt in der Winterpause verlassen. Nun nennt er seine Gründe für den Wechsel – die auch etwas mit Markus Krösche zu tun haben. (smr)