Eintracht-Torwart Trapp will den Titel: „Wir sind noch nicht fertig“

Von: Ingo Durstewitz

Kevin Trapp hat schon vieles erlebt in seiner Karriere, aber im Berliner Endspiel stand er noch nie. Jetzt will er es wissen.

Frankfurt – Der erfahrene Frankfurter Schlussmann Kevin Trapp hat schon ein bisschen was erlebt in seiner Karriere. Der bald 33-Jährige ist Nationalkeeper, war dabei bei Welt- und Europameisterschaften, mit Paris Saint-Germain hat er Titel in Serie gehamstert: zweimal französischer Meister, dreimal Pokalsieger, fünfmal Supercupsieger. Und mit der Eintracht, seinem Herzensverein, hat der Weltmann aus dem Saarland auch nicht schlecht abgeräumt. Der Europa-League-Titel von 2022 schmückt den Torwächter nicht schlecht, zumal er im Endspiel gegen die Rangers mit einer Wahnsinnsparade kurz vor Schluss und einem abgewehrten Elfer im Shootout ganz erheblichen Anteil am jetzt schon legendären Titelgewinn hatte.

Trapp voller Vorfreude auf Pokalfinale: „Timmy hat nur geschwärmt“

Doch das deutsche Pokalfinale in Berlin, nein, da muss Trapp passen, das kennt er nur aus dem Fernsehen. Und von Erzählungen. Urgestein Timothy Chandler etwa deckte den Routinier mit unzähligen Anekdoten ein, der Coup gegen die Bayern 2018. Großer Sport. „Timmy hat nur geschwärmt“, sagt Trapp lachend.

Am Samstag wird seine Leidenszeit ein Ende haben, dann wird er sehen, hören und fühlen, was es heißt, wenn die Frankfurter in die Kapitale einziehen, 80 000 Eintracht-Fans in der Stadt, gewiss 40 000 im Olympiastadion. Dann wird es zum Kampf der Systeme kommen, die Traditionalisten aus Frankfurt gegen den Plastikklub RB Leipzig. Trapp kann es kaum erwarten. „Vorfreude pur“, sagt er.

Macht sich lang: Kevin Trapp im Tor von Eintracht Frankfurt © IMAGO/Jan Huebner

Eintracht Frankfurt mit besonderer Energie – Zusammenhalt stärkt für Titelkampf

Längst hat die Führungskraft wieder diese besondere Stimmung in der Stadt wahrgenommen, diese Knistern und Flackern. Es ist ein spezielles Fluidum, das durch das Zusammenschmelzen vieler Einzelteile zu einem großen Ganzen wird und seine Magie entfaltet. Trapp spricht von einer „Ausstrahlungskraft, die man gar nicht so richtig beschreiben kann“. Dieser Verein könne eine ungeheuerliche Energie entwickeln, die einen über sich hinauswachsen lässt. „Das ist etwas ganz Besonderes. Mit diesem Zusammenhalt kann man ganz große Erfolge holen.“

Er sieht die Eintracht nicht unbedingt in der Rolle des Außenseiters, erwartet ein „tolles, offenes Spiel“ zweier Teams mit „hoher fußballerischer Qualität“. In solch einem Finale, „einem ganz, ganz großen Highlight, auf das ganz Deutschland schaut“, seien Kleinigkeiten entscheidend, „Details“, die Tagesform, der Spielverlauf. „Es geht um alles oder nichts, man muss mutig sein“, findet der Keeper. Und in guter Verfassung. „Wir sind zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form gekommen, wir sind gut drauf.“

„Wenn es mal brennt, kann ich ihnen helfen“: Torhüter Trapp in Topform

Natürlich wird es auf einen starken Rückhalt in der Kiste ankommen, so wie damals in Sevilla vor einem Jahr. Trapp weiß das, er ist in Topform, aber bleibt bescheiden und cool. Er versuche in seinem Tor, „Ruhe und Sicherheit“ auszustrahlen, den Vorderleuten ein gutes Gefühl zu geben. „Durch meine Präsenz und Persönlichkeit“, sagt er. Und durch seine Klasse als Torwart. „Die Jungs wissen: Wenn es mal brennt, kann ich ihnen helfen, sie wissen, da steht einer drin, auf den sie sich zu 100 Prozent verlassen können.“ Und der auch über genügend Erfahrung verfügt, um nicht nervös zu werden oder zu überdrehen. 235 Bundesligapartien alleine für die Eintracht hat er bestritten, ist damit Frankfurter Rekordtorhüter. „Das ist ein Meilenstein, das bedeutet mir viel“, sagt er.

Und da weiß man eben auch, wie der Hase läuft. Genauso wie die anderen Routiniers wie Sebastian Rode, Timmy Chandler, Makoto Hasebe oder Mario Götze. „Wir haben viel Erfahrung im Team.“ Nicht unwichtig. Dass es die Eintracht, die sich am Dienstag auch die Dienste von Leihspieler Eric Dina Ebimbe fest gesichert hat (Vertrag bis 2027, Ablöse an PSG 6,5 Millionen), binnen eines Jahres in zwei Endspiele geschafft hat, sei „außergewöhnlich für den Klub“, findet Trappo. „Das spricht für die Qualität und für den Charakter der Mannschaft, das macht mich unheimlich stolz.“ Und ganz sicher will das Team nun gemeinsam den letzten Schritt machen. „Wir sind noch nicht fertig, wir lassen nicht locker.“

Kevin Trapp vor Glasner-Abschied: „Die Entscheidung belastet die Mannschaft nicht“

Und das Ensemble will Trainer Oliver Glasner würdig verabschieden. Trapp ist bei diesem Thema nicht emotionslos, aber doch Profi durch und durch. „So ist das Fußballgeschäft.“ Spieler kommen und gehen, Trainer ebenso. „Wir hatten mit Oli sehr schöne Jahre, die wahrscheinlich besten Jahre der Eintracht seit langer Zeit. Daran hat er großen Anteil.“ Er habe sich einen schönen Abgang verdient. Zwei Titel in zwei Jahren? „Viel mehr geht ja nicht.“ Doch der Verein sei nun mal zu dem Schluss gekommen, dass eine Trennung besser wäre. Die Klarheit hat zumindest das Bleierne von Trainer und Team genommen, seit der Verkündung ist ein Knoten zerschlagen, alle wirken befreit. Sieben Punkte aus drei Spielen belegen das, wie der Tormann findet. „Die Entscheidung belastet die Mannschaft nicht.“

Der Leistungsträger fühlt sich gleichwohl dem Coach, aber auch den abgehenden Spielern gegenüber verpflichtet. „Sie alle sollen durch die ganz große Tür gehen, deswegen wollen wir das Ding holen. Diese Verantwortung haben wir.“ Es müsse sich niemand Gedanken machen, dass etwa ein zum AC Mailand wechselnder Spieler wie Daichi Kamada nicht mehr voll bei der Sache sei und das letzte Spiel nur mal so noch mitnehmen möchte. „Alle sind zu 100 Prozent bei Eintracht Frankfurt“, sagt Kevin Trapp entschlossen. „Das garantiere ich.“