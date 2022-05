Neuer Klub zieht Kaufoption für Leihspieler - Eintracht Frankfurt kassiert Millionensumme

Von: Sascha Mehr

Teilen

Steven Zuber (l.) kehrt nicht zu Eintracht Frankfurt zurück. © Antonis Nikolopoulos / Eurokinissi /Imago

Ein Leihspieler wird nicht zu Eintracht Frankfurt zurückkehren. Der neue Klub hat die Kaufoption gezogen und verpflichtet den Profi fest.

Frankfurt - Die Kaderplanung für die Saison 2022/23 ist bei Eintracht Frankfurt schon seit längerer Zeit in vollem Gange. Sportvorstand Markus Krösche konnte bereits mehrere Neuzugänge verpflichten und auch einige Abgänge bei der SGE stehen fest. Zu den Profis, die den Verein am Ende der Saison verlassen werden, kommt ein neuer Name hinzu, auch wenn der Spieler gar nicht mehr in Frankfurt ist.

Steven Zuber ist derzeit von Eintracht Frankfurt an den AEK Athen ausgeliehen. Der Leihvertrag läuft bis zum Ende der aktuellen Saison, der griechischen Klub hat aber eine Kaufoption. Wie das Kicker-Sportmagazin berichtet, wird diese auch gezogen. Die SGE kassiert für den schweizer Nationalspieler zwei Millionen Euro. Bei Trainer Oliver Glasner hätte Zuber wohl ohnehin keine große Chance auf viel Einsatzzeit gehabt, wenn er im Sommer zurückgekommen wäre zu Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt: Zuber bleibt bei AEK Athen

Der 30-Jährige kam im Sommer 2020 im Tausch mit Mijat Gacinovic von der TSG Hoffenheim zur SGE. Im Kraichgau schaffte er es nicht, sich einen Stammplatz zu erkämpfen und war zwischenzeitlich für ein halbes Jahr an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Gacinovic und Zuber, die beide bei ihren Vereinen in der Sackgasse steckten, wollten mit dem Tausch einen Neuanfang starten, doch mittlerweile muss man festhalten, dass sich das Duo auch beim jeweils neuen Klub nicht durchsetzen konnte.

Eintracht Frankfurt: Zuber will zur WM 2022

Bei AEK Athen drehte Steven Zuber aber von Beginn an mächtig auf. Bislang kommt der 30-Jährige auf sieben Tore sowie vier Vorlagen in 35 Pflichtspielen. Mit seinem Klub steht er in den Meisterplayoffs, allerdings mit zwei Punkten Rückstand auf Platz drei, der die Qualifikation für den Europapokal in der kommenden Saison bedeutet.

Steven Zuber scheint sein Glück in Griechenland gefunden zu haben und soll einen Dreijahresvertrag bis 2025 unterschreiben. Bei AEK Athen hat er zudem sehr gute Chancen, sich für den Kader der Schweiz für die WM 2022 in Katar zu empfehlen.

Unterdessen hat es Eintracht Frankfurt gegen West Ham United geschafft und zieht ins Finale der Europa League ein. Das sagen die Fans zum Triumph. Die Einzelkritik der SGE-Spieler zum Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United. (smr)