Eintracht Frankfurt: Kann losgehen

Von: Thomas Kilchenstein

Kann wohl spielen: Randal Kolo Muani, zuletzt kränkelnd. © HMB-Media/Imago

Der hessische Fußball-Bundesligist geht optimistisch und ehrgeizig in die Saison und ins Auftaktspiel gegen Darmstadt 98. Sportchef Krösche fordert das Maximum ein.

Erstaunliche 55 000 Menschen werden am morgigen Sonntag (17.30 Uhr/live Dazn) Zeugen sein, wie Eintracht Frankfurt als Letzter in die neue Bundesliga-Saison einsteigt, so viele wie lange nicht. Mehr waren es nur am 2. April 2001, das ist 22 Jahre her, und natürlich waren es die Bayern, die den Frankfurtern das Stadion vollmachten, 57 000 guckten zu, wie die Eintracht-Urgesteine Bindewald, Preuß, Sobotzik, Schur mit 0:2 verloren und am Ende abstiegen. Und jetzt kommen fast genau so viele - gegen den SV Darmstadt 98, ein Aufsteiger, das allein zeigt den ins Enorme gestiegene Stellenwert, der Boom um die Eintracht ist ungebrochen groß. „Wie könnte die Saison schöner eröffnet werden, als mit einem echten Derby“, freute sich Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Ins selbe Horn stößt auch Dino Toppmöller, der Trainer: „Der Teppich ist gelegt“, sagt er, es wird, so viel dürfte sicher sein, kein roter sein. Der Nachbar aus dem Südhessischen kann ganz schön nervig und störrisch sein, das haben die Frankfurter zuletzt im Pokalspiel im Winter erleben dürfen, eine ganz enge Partie war das seinerzeit. Dass die Lilien gerade erst im hohen Bogen gegen einen Viertligisten aus eben diesem Wettbewerb rausgeflogen sind, spielt für Toppmöller in der Bewertung des morgigen Gegners keine Rolle: „Davon sollten wir uns nicht blenden lassen. Das ist eine ganz andere Spielcharakteristik.“ Auf Deutsch: Es ist ein anderes Spiel, für beide Teams, und mit den vorherigen nicht zu vergleichen. Auch das 7:0 der Frankfurter bei Lokomotive Leipzig sollte nicht allzu hoch verortet werden.

Das Interessante an Auftaktbegegnungen: Kein Mensch weiß genau, wo die Mannschaften stehen, auf welches Leistungsvermögen schon zurückgegriffen werden kann, und ob sich die neuen Spieler auch unter verschärften Wettkampfbedingungen bewähren. Und natürlich betritt auch Toppmöller ein bisschen Neuland, als Chef allein für einen Bundesligisten verantwortlich zu sein. „Die Vorfreude bei mir ist riesengroß“, sagt er dazu, vor allem ist er gespannt auf die Atmosphäre im pickepackevollen Stadion, bisher hat er ja nur 31 000 Fans im Testkick gegen Nottingham erlebt. Es ist für ihn am Sonntag also eine erste Feuerprobe, die ihm sein Sportvorstand tags zuvor noch ein bisschen verzwickter gemacht hat. Da hat Markus Krösche unter anderem als Ziel ausgerufen, „alle Heimspielen gewinnen“ zu wollen.

Immerhin kann der42 Jahre alte Fußballlehrer bei seiner Premiere nahezu aus dem Vollen schöpfen, bis auf Lucas Alario, der am Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen soll, sind alle Profis an Bord. Natürlich auch Randal Kolo Muani, der wegen Magenproblemen in dieser Woche einen Tag aussetzen musste, aber immer noch frohgemut in Frankfurt ist. Befürchtungen, er könnte am Sonntag wegen eines möglicherweise schon feststehenden Wechsels nicht zum Einsatz kommen, nahm Toppmöller die Schärfe: „Wenn er keinen Rückschlag bekommt, wird er in der Starelf stehen.“ Auch Kevin Trapp hatte wegen Erkältungssymptomen etwa kürzer treten müssen, er steht aber sicher im Tor.

Zum Spiel Frankfurt: Trapp - Koch, Hasebe, Pacho – Buta, Skhiri, Max – Götze, Dina Ebimbe, Lindström – Kolo Muani. Darmstadt: Schuhen – Klarer, Zimmermann, Riedel – Nürnberger, Schnellhardt, Holland, Karic – Marvin Mehlem, Honsak – Hornby. Es fehlen den Eintracht: Alario (Reha).

Ebenso wie Mario Götze, der dank seiner Spielintelligenz und seines „genialen Fußes“ (Toppmöller) erneut zum Schlüsselspieler avancieren soll. Nur, und das hat ihm der Coach eindringlich nahegelegt, möge er endlich torgefährlicher werden, selbst wenn er es liebt, „nur“ den vorletzten Pass zu spielen. „Ich wünsche mir von ihm, dass er in dieser Runde mehr Tore erzielt als Gelbe Karten sieht“, scherzte Toppmöller. Götze hatte im Vorjahr wettbewerbsübergreifend zehn Gelbe Karten gesehen, meistens wegen Meckerns, aber nur drei Treffer erzielt, in 46 Pflichtspielen.

Ohnehin sind im Kern nur zwei Positionen ein bisschen offen. Die Besetzung des zentralen Postens in der Abwehr, entweder mit Tuta oder Makoto Hasebe, und die Frage, wer hinter Kolo Muani stürmt, Jesper Lindström oder der sehr agile Jens Petter Hauge. „Letzte Trainingseindrücke“ will Toppmöller noch in seine finalen Überlegungen einfließen lassen. Er verriet, dass er nicht unbedingt ein Freund der allen Maxime sei, „never change a winning team“. Unterdessen ist der schnelle Däne Lindström laut des „Corriere dello Sport“ in den Fokus von SSC Neapel gerückt, der italienische Meister sucht einen Nachfolger für Flügelspieler Hirving Lozano, dessen bis 2024 laufender Vertrag nicht verlängert werden soll. Ohnehin glaubt Krösche, dass in den Frankfurter Kader noch „ein bisschen Bewegung“ komme. Faride Alidou steht beispielsweise vor einer Leihe zum 1. FC Köln. „Es kann passieren, dass wir da eine Lösung finden“, sagte der Sportvorstand. Auch Rafael Borré steht vor dem Absprung.

All dies und selbst die Vorbereitung auf die erste Auslandsreise mit der Eintracht am kommenden Donnerstag nach Sofia zum Playoff-Spiel für die Conference League gegen Lewski hat Toppmöller Junior noch auf Eis gelegt. Andere Aufgaben waren wichtiger, nämlich mit der Eintracht erfolgreich in die Saison zu starten – wie das fast auf den Tag genau vor 30 Jahren auch Vater Klaus schon gelungen war: Der heute 72-Jährige startete seine Mission in Frankfurt mit „Fußball 2000“ und einem fulminanten 4:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Morgen wird Klaus Toppmöller daheim in Rivenich vor dem Fernsehen die Daume für den Filius drücken.