Französisches Top-Talent ist Transfer-Kandidat bei Eintracht Frankfurt

Von: Johannes Skiba

Eintracht Frankfurt interessiert sich für den französischen U21-Nationalspieler Niels Nkounkou von Zweitligist AS Saint-Etienne.

Frankfurt – Das Scouting von Profifußballvereinen setzt in der Regel trotz weitreichender Ressourcen und Netzwerke den Fokus auf bestimmte Regionen. Eintracht Frankfurt weist vor allem in Frankreich eindeutig eine hohe Scoutingaktivität vor. Die Talentschmiede des Nachbarlandes gehört zur absoluten Weltspitze. Der Aufstieg von Randal Kolo Muani ist dafür ein Musterbeispiel. Viele weitere Spieler der französischen Ligen, wie zum Beispiel Faris Chaibi vom FC Toulouse, stehen auch aktuell auf der Liste der SGE. Laut übereinstimmenden Informationen der Frankfurter Rundschau und der französischen Sportzeitung L‘Équipe hat Niels Nkounkou das Interesse der Frankfurter und von Sportvorstand Markus Krösche geweckt.

Niels Nkounkou Geboren: 1. November 2000 (Alter 22 Jahre), Pontoise, Frankreich Aktueller Verein: AS Saint-Etienne Position: Linksverteidiger

Nkounkou könnte Konkurrenzkampf bei Eintracht Frankfurt beleben

Niels Nkounkou vom französischen Zweitligisten AS Saint-Etienne ist Linksverteidiger. Mit Philipp Max und Christopher Lenz verfügt Eintracht Frankfurt bereits über zwei Spieler, die diese Position sowohl in einer Viererkette als auch auf der linken Schienenposition in einem Vierer-Mittelfeld ausfüllen können. Ein Transfer des 22-jährige Nkounkou könnte gleichzeitig das Aus für den 28-jährigen Lenz bei der Eintracht bedeuten, der die Frankfurter bei einem guten Angebot verlassen darf.

Auch wenn die SGE ihre Kaderbreite stärken will, wären drei Linksverteidiger einer zu viel. Für das französische Abwehrtalent würde wohl ein höherer einstelliger Millionenbetrag fällig werden, der nur ausgegeben werden würde, wenn das Talent auch unmittelbar eine Option für die erweiterte Startelf ist. Darüber hinaus zogen die Frankfurter erst letzten Monat die Kaufoption für Philipp Max, sodass nur ein Abgang von Lenz infrage käme. Ein Szenario mit drei Linksverteidigern im Kader ist allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen, da die Verantwortlichen der Eintracht grundsätzlich auch den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft beleben möchten. Christopher Lenz sollte man daher keinesfalls abschreiben.

Niels Nkounkou von AS Saint-Etienne ist ein offensivstarker Linksverteidger. © imago/Chambert

Eintracht-Ziel Nkounkou ist ein offensivfreudiger Außenverteidiger

Niels Nkounkou könnte als Nachfolger für den sieben Jahre älteren Max für die linke Seite von Eintracht Frankfurt aufgebaut werden. Bereits in der abgelaufenen Saison konnte der Linksfuß mehrfach sein großes Potenzial unter Beweis stellen. Mit sechs Treffern und ganzen acht Vorlagen in 20 Rückrundenspielen für Saint-Etienne war Nkounkou in der zweiten französischen Liga ein wichtiger Baustein für den Klassenerhalt des Traditionsvereins. Folglich verpflichteten die Franzosen ihren Stammspieler Ende Juni für zwei Millionen Euro fest, da er für die Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit nur vom FC Everton ausgeliehen war. Ein Wechsel nach Frankfurt in diesem Sommer ist dennoch möglich.

Auch bei der U21-EM in Georgien kam der offensivfreudige Abwehrspieler zum Einsatz. In drei der vier Begegnungen Frankreichs stand er dabei in der hoch veranlagten Startelf. Eintracht Frankfurt könnte demnach ein logischer nächster Entwicklungsschritt für das Talent sein, auch wenn das Bundesliga-Niveau, über dem der Ligue 2 liegt. Die SGE könnte wiederum durch ihr präzises Scouting in Frankreich einen nächsten Talente-Coup aus dem Nachbarland landen. (jsk)