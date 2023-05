Eintracht angeblich an Mainzer Linksverteidiger interessiert

Abwehrspieler im Sommer ablösefrei

Bei Eintracht Frankfurt dürfte sich am Kader für die kommende Saison einiges ändern. Lockt die SGE auch einen neuen Linksverteidiger an den Main?

Frankfurt - Im Duell mit Mainz 05 zeigte Eintracht Frankfurt am Samstag eine starke Leistung, fegte mit 3:0 über schwache Gäste hinweg und hält die Hoffnungen auf das internationale Geschäft damit am Leben. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Markus Krösche und Co. sahen eine überzeugende Darbietung ihrer SGE – und konnten einen potenziellen Neuzugang direkt in der heimischen Arena unter die Lupe nehmen.

Aaron Martin Geburtsdatum und -ort: 22. April 1997 in Montmelo (Spanien) Bisherige Vereine im Profibereich: Espanyol Barcelona, Mainz 05, Celta Vigo (Leihe) Bei Mainz 05 seit: August 2018 Größte Erfolge: U19-Europameister (2015), U21-Europameister (2019)

Eintracht Frankfurt hat angeblich Aaron Martin im Visier

Denn wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Eintracht Frankfurt ein Auge auf Aaron Martin geworfen haben. Beim Gastspiel der Nullfünfer im Deutsche Bank Park beackerte der Spanier die linke Außenbahn, konnte wie seine Kollegen aber keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Bereits in der vergangenen Woche soll Krösche die 2:3-Pleite der Mainzer gegen Schalke 04 im Stadion verfolgt haben, um sich den 26-Jährigen genauer anzusehen.

Anders als dieses Wochenende konnte Aaron Martin gegen S04 überzeugen, erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß seinen fünften Saisontreffer. Hinzu kommen noch drei Assists. Trotz der auf den ersten Blick überzeugenden Zahlen ist der Defensivmann unter Trainer Bo Svensson nicht mehr gesetzt. In der Rückrunde kommt er lediglich auf zwei Startelf-Einsätze, blieb aber sieben Mal über 90 Minuten auf der Bank.

+ Soll das Interesse von Eintracht Frankfurt auf sich gezogen haben: der Mainzer Aaron Martin. © IMAGO/Jürgen Kessler

Eintracht Frankfurt: Aaron Martin im Sommer ablösfrei

Seit einigen Tagen steht mittlerweile auch fest, dass der ehemalige Junioren-Nationalspieler den Rheinhessen nach fünf Jahren den Rücken kehrt. Das bestätigte Sportdirektor Christian Heidel der Bild.

„Beide Seiten haben sich dazu entschlossen, ab Sommer getrennte Wege zu gehen. Aaron ist ein Super-Junge, der bis zum letzten Tag hier alles für Mainz 05 gibt. Und dann trennt man sich eben, das ist nun mal so. Da gibt’s gegenseitig keinerlei böse Worte“, wird der 59-Jährige zitiert. Auch bei der SGE wurde vor wenigen Tagen ein Abgang kommuniziert, Trainer Oliver Glasner wird die SGE nach der Saison verlassen.

Eintracht Frankfurt: Endet die Zeit von Christopher Lenz am Main?

Da Aaron Martin keine Andeutungen bezüglich eines Verbleibs gemacht habe, soll Mainz auf ein Angebot zur Verlängerung verzichtet haben. Bereits länger rankten sich die Gerüchte um einen ablösefreien Abgang Martins, bislang galt vor allem eine Rückkehr in seine spanische Heimat als ernsthafte Option. Nun könnte es doch noch zu einem Wechsel innerhalb der Bundesliga kommen.

Sollte sich der U21-Europameister von 2019 tatsächlich Eintracht Frankfurt anschließen, wäre die SGE auf der linken Seite dreifach besetzt. Christopher Lenz, der aktuell als Vertreter des verletzten Philipp Max einige Einsätze sammelt, könnte den Klub dann wohl verlassen. (masc)

