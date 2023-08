Eintracht Frankfurt in Europa: Auf ein neues Abenteuer

Von: Thomas Kilchenstein

Freuen sich auf internationalen Fußball: Robin Koch, Mario Götze und Kevin Trapp (von links). © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Eintracht Frankfurt will bei Lewski Sofia den ersten Schritt zum Eintritt in die Conference League tun - klingt einfach, ist es aber nicht / Personelle Sorgen nehmen zu

Eigentlich ist Robin Koch, der Neue bei Eintracht Frankfurt, ein gestandener Bundesligaprofi mit reichlich Erfahrung, auch auf internationaler Ebene. Er hat in England gespielt, in der Premier League bei Leeds United, davor beim SC Freiburg und beim 1. FC Kaiserslautern, Bundesliga, erste und zweite Liga, er hat Pokal gespielt und FA Cup, EFL-Cup, Regionalliga und sogar acht Partien in der Rheinlandliga absolviert. Mehr als 250 Spiele hat der 27 Jahre alte Stopper auf dem Buckel, und Nationalspieler ist er noch dazu, achtmal hat er bei Joachim Löw und Hansi Flick verteidigt.

Aber Robin Koch hat noch nie ein Europapokalspiel bestritten.

Das wird er heute Abend im Wassil-Lewski-Nationalstadion zu Sofia nachholen, es ist das erste Playoff-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Lewski Sofia (19 Uhr/live RTL+de), und wenn sich die Hessen qualifizieren sollten, werden Koch und seine Kameraden in der Conference League den größtmöglichen Erfolg anstreben, das Finale übrigens wird in Athen angepfiffen. Ist halt noch ein Weilchen hin.

Nicht nur für Robin Koch, auch für Eintracht Frankfurt ist dieser Wettbewerb Neuland. Champions League und Europa League kennt man inzwischen, aber im Stadtwald freut man sich auf die Conference League genauso wie auf ihre großen Geschwister. Magische Nächte sind programmiert und gehören, wie der Klub gerne vollmundig sagt, auch ein bisschen zur DNA der Frankfurter. Sportvorstand Markus Krösche hat dieses Selbstverständnis dieser Tage so zusammen gefasst: „Wir nehmen den Wettbewerb an wie die Champions League. Für uns ist international immer etwas Besonderes.“ Das habe sich schon am allerletzten Spieltag der vergangenen Bundesligarunde gezeigt, ergänzte Coach Dino Toppmöller, als das Stadion schier erbebte, nachdem Eric Dina Ebimbe gegen Freiburg in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt hatte. Dieser 2:1-Erfolg machte den Einzug in diese Playoffs überhaupt erst möglich.

Entsprechend groß ist die Vorfreude, bei der Mannschaft, beim Trainerteam, bei Robin Koch, der, wie er sagte, „selbst in England mitbekommen“ habe, „was in Frankfurt international alles los war“. Genau das will er auch erleben. „Wir sind alle heiß darauf.“ Sein Chef lässt ebenfalls kein Zweifel an der Eigenmotivation zu: „Wir wollen mit aller Macht in die Gruppenphase.“

Dafür, das nur am Rande, schüttet die Uefa eine Antrittsprämie von knapp drei Millionen Euro aus, für jeden Sieg in den sechs Gruppenspielen – das erste ist am 21. Sepotember – gibt es 500 000 Euro, für ein Remis 166 000. Ein möglicher Gruppensieg wird mit dem Einzug in die Zwischenrunde und 1,25 Millionen Euro verrechnet, Platz zwei ist 325 000 Euro wert. Dazu kommen noch Zahlungen aus verschiedenen Marketing-Pools. Die Gruppenauslosung ist einen Tag nach dem Playoff-Rückspiel in Frankfurt, also am übernächsten Freitag, 1. September.

Die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb hat Eintracht Frankfurt also ganz oben auf die Agenda gesetzt, es sind jetzt schon zwei eminent wichtige Spiele für die künftige Bewertung dieser Saison. Ein mögliches Scheitern wäre ein herber Rückschlag, auch schon für Dino Toppmöller. Entsprechend ernst und akribisch sind sie im Stadtwald an die Sache herangegangen. Man nehme den Gegner, den der Coach als „spielstark und mit viel individueller Qualität“ charakterisierte, mit Sicherheit nicht auf die leichte Schulter. „Zu denken, wir fahren da hin und entscheiden alles schon im Hinspiel“ wäre fahrlässig, dazu vereinige Lewski Sofia zu viel Substanz in den eigenen Reihen. „Wir gehen mit dem nötigen Respekt an die schwere Aufgabe heran - aber auch mit Zuversicht“, sagt Dino Toppmöller.

Was er nicht sagte: Prickelnd waren die bisherigen Auftritte des Bundesligisten nicht. Es hakt und rumpelt im Spielaufbau, es mangelt an Geschwindigkeit und pfiffigen Ideen, einen gut verteidigenden Gegner in Verlegenheit zu bringen. Die Probleme sind bekannt und benannt, es braucht noch eine Weile, ehe sich Automatismen eingeschliffen haben, bis die Ideen des neuen Trainers im Team verfangen.

Trotz aller Begeisterung über den Lieblingswettbewerb der Eintracht, ist der Tross gestern Nachmittag nicht gänzlich ohne Sorgen in die bulgarische Kapitale gereist. Neben Kapitän Sebastian Rode (Wadenblessur) fielen ganz kurzfristig auch noch Makoto Hasebe und Hugo Larsson aus, die beide am Dienstag noch quietschfidel trainierten, am Mittwoch aber über einen leichten Infekt klagten und den Trip nach Sofia stornieren mussten. Immerhin war es der Eintracht gelungen, Kristijan Jakic nachzunominieren, in der ersten Meldung an die Uefa hatte der kroatische Defensivspieler noch gefehlt.

Und natürlich ist Randal Kolo Muani dabei, der gut gelaunt am Mittwochvormittag das Abschlusstraining absolvierte und am frühen Mittag in die Maschine nach Sofia stieg.

Wer um den französischen Vizeweltmeister, der im übrigen am Mittwoch auf dem Titelbild der L´Equipe erschien, herum spielen wird, ließ Toppmöller noch offen. Möglich sei, sagte der 42-Jährige, „frische Spieler“ zum Einsatz zu bringen, ohnehin sei er nicht so sehr der Typ, der dem Credo „Never change a winning Team“ anhänge. Jesper Lindström könnte eine Pause bekommen, Jens Petter Hauge oder Omar Marmoush neben Kolo angreifen. Offen ist auch, ob Eric Dina Ebimbe erneut auf dem Flügel spielt oder doch - anstelle von Jakic - im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht. Und auch Aurelio Buta ist eine Option, für die Außenbahn.