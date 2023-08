Eintracht Frankfurt in der Schwebe

Von: Thomas Kilchenstein

Christopher Lenz hinterlässt bei der Eintracht nur eine schmale Spur. © IMAGO/Thomas Frey

Auf der Zielgerade der Transferperiode tut sich was bei Eintracht Frankfurt: Christopher Lenz steht vor dem Wechsel zu RB Leipzig, und der Poker um Kolo Muani geht weiter.

Den gestrigen Dienstag hatten die Frankfurter Fußballprofis noch einmal zur freien Verfügung, die Bälle blieben im Ballschrank, zwei Tage vor einem der wichtigeren Spiele gegen Lewski Sofia um den Einzug in die Conference League, einem Minimalziel des Klubs, sollten sich die Eintracht-Recken fokussieren, zumindest die, die eine Zukunft haben im Stadtwald. Und das sind ja die meisten.

Die anderen werden den Tag womöglich genutzt haben, um Nägel mit Köpfen zu machen, Verhandlungen voran zu treiben, einen guten Eindruck bei potenziell neuen Arbeitgebern zu hinterlassen. Jesper Lindström zum Beispiel war beim Medizincheck in Neapel, Bilder zeigen den Dänen im weißen T-Shirt unter blauem Himmel. Wie es heißt, soll die Eintracht Lindström zunächst ausleihen, für eine Gebühr von fünf Millionen Euro, anschließend greife eine Kaufpflicht in Höhe von weiteren 20 Millionen Euro. Als Ersatz für den 23-Jährigen ist weiterhin Farés Chaibi im Gespräch vom FC Toulouse, aktuell Elfter der französischen Ligue 1.

Valencia und Borré?

Die vielleicht never-endling-story um den Wechsel von Randal Kolo Muani nach Paris liefert weiterhin allenfalls Gerüchte, mal soll Paris Saint Germain das Angebot und um die Personalie Hugo Etikité erhöht haben, mal weist das Sportvorstand Markus Krösche zurück. Der Poker geht weiter, nervig ist das allemal, mehr oder weniger für alle Beteiligten. Es bleibt zu hoffen, dass Eintracht Frankfurt tatsächlich noch das eine oder andere Ass im Ärmel hat und bei einem Abgang des besten Torschützen zumindest halbwegs adäquaten Ersatz findet. Krösches Credo ist ja, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und ausreichend Optionen zu haben. Ob sie halt auch zünden, ist wieder eine andere Frage: Im Falle der ähnlich späten Wechsel von André Silva 2021 und Filip Kostic 2022 hatten die Alternativen - Sam Lammers und Luca Pellegrini - da gewisse Zweifel aufkommen lassen. Und Elye Wahi, Wunschspieler aus Montpellier, ist der Eintracht durch die Lappen gegangen.

Leise, still und heimlich bahnt sich offenbar ein Transfer des Linksverteidigers Christopher Lenz an. Der 28-Jährige soll sich RB Leipzig anschließen, dort ist er als Backup für David Raum vorgesehen, als einer, der zudem in einer Viererabwehrkette agieren kann. Das kann Lenz, der in Frankfurt in seinen beiden Jahren keine besonders tiefen Spuren hinterlassen hat - in 52 Pflichtspielen ist ihm eine Vorlage gelungen, allerdings hatte er im Europa League-Finale einen Elfmeter verwandelt. Der verletzungsanfällige Linksfuß hatte immerhin am Sonntag in Mainz beim späten Ausgleichstor seine Füße im Spiel. Bis zu zwei Millionen Euro wollen sich die Leipziger die Dienste von Lenz kosten lassen. Die Hessen legen ihm keine Steine in den Weg - für die Conference League war Lenz schon nicht mehr gemeldet worden.

Für ihn könnte Niels Nkounkou vom französischen Zweitligisten AS Saint Etienne nach Frankfurt kommen, vor Wochen, hieß es, seien sich beide bereits einig geworden. Mehr Wucht und Dynamik könnte der linke Frankfurter Flügel allemal gebrauchen. Die Eintracht könnte sich beispielsweise um Filip Kostic bemühen, der nach einem Jahr Juventus Turin dort nicht mehr wohl gelitten ist und in dieser Runde noch keine Sekunde spielen durfte. Für zwölf Millionen darf der 30-Jährige gehen, 15 Millionen hatte die Eintracht vor einem Jahr bekommen. Und Kostic würde sofort funktionieren.

Und schließlich ist auch noch Rafael Borré einer, den die Eintracht ziehen lassen will. Aktuellstes Gerücht ist der FC Valencia, der den Europapokalhelden verpflichten möchte. Aber auch schon CD Cruz Azul, Lokomotive Moskau, River Plate Buenos Aires, Olympique Piräus und Olympique Lyon sollten Interesse am Kolumbianer gehabt haben. Doch der 27-Jährige spielt immer noch im Dress von Eintracht Frankfurt - wenn auch keine Rolle mehr.

Zwei Tage noch, dann hat die liebe Seele Ruh.