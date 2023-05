Eintracht Frankfurt im Pokalfinale: Der Lichtstreif

Von: Thomas Kilchenstein, Daniel Schmitt

Auf seinen fast schon traditionellen, fast schon geliebten Diver wollte Eintracht-Trainer Oliver Glasner nach dem Finaleinzug natürlich nicht verzichten. © Jan Huebner

Eintracht Frankfurt nutzt die besondere Nacht auf gewohnt eigene Art zum zweiten Finaleinzug binnen eines Jahres. Ist das etwa der Brustlöser? Die Saisonbewertung ist vertagt.

Als der zweite Finaleinzug binnen zwölf Monaten dann feststand, hat das Handy von Oliver Glasner nicht mehr aufgehört zu brummen. Eine Nachricht nach der anderen traf da ein, unter anderem eine von Filip Kostic, inzwischen bei Juventus Turin unter Vertrag. Der unvergessene Powermann über links hatte sich ein bisschen amüsiert über den Trainer von Eintracht Frankfurt, zu dem er ein sehr enges Verhältnis pflegt, weil der beim vorentscheidenden Elfmeter von Randal Kolo Muani zum zwischenzeitlichen 3:1 nicht hingucken mochte. Glasners Antwort kam prompt: Er habe immer nur bei ihm, Kostic, hingeschaut, weil klar war, dass der Ball reingehe.

Nun, auch Kolo Muani versenkte in der Stuttgarter Arena die Kugel erwartbar eiskalt, so dass der 48 Jahre alte Fußballlehrer eine knappe halbe Stunde später seinen schon legendären Diver vor der Fankurve hinlegen konnte, Grasflecken auf dem weißen Pokal-T-Shirt („Wir haben die Eintracht im Endspiel gesehen“) inklusive.

Das habe er „aufsaugen müssen“, sagte er nach dem Bauchplatscher, gerade nach den vergangenenen schweren Wochen, in denen der Klub und auch er nicht immer bella figura abgegeben hatten. Über den Rasen war der Coach auch schon nach den Triumphen in Barcelona und Sevilla gerutscht.

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren in einem Finale zu stehen, „zeigt, welch geile Truppe wir sind“, sagte Glasner dann bei der Analyse dieser 90 Minuten, einem Spiel „mit Höhen und Tiefen“ (Sportvorstand Markus Krösche). Der Österreicher schüttete gleich ein ganzes Füllhorn an Lob für Mentalität, Charakterstärke, Einstellung, Willen der Mannschaft aus. „Ich bin wahnsinnig stolz“, sagte Glasner, wohlwissend, dass die Partie in der Nachspielzeit nach einem vermeintlichen Handspiel von Aurelio Buta ein ganz anderes Ende hätte nehmen können.

Es gab keinen Elfmeter, und Glasner lobte hinterher den Einsatz des VAR in dieser Szene, „genauso soll es ablaufen.“ Der Schiedsrichter solle, ist er sich nicht ganz sicher, die Bilder aus dem Kölner Keller zu Rate ziehen. Klar ist auch, wie Mario Götze später sagte: „Es hat schon Handelfmeter für weniger gegeben.“

Die Aussicht auf die nächste magische Nacht und möglicherweise einen weiteren Titel am 3. Juni im Berliner Olympiastadion im Finale gegen Titelverteidiger RB Leipzig hat die zuletzt trübe Stimmung rund um die arg ins Taumeln geratene Eintracht spürbar aufgehellt – vorerst zumindest. Als der schwer und mit einem „Quäntchen Glück“ (Kapitän Sebastian Rode) erkämpfte 3:2 (0:1)-Erfolg beim VfB Stuttgart unter Dach und Fach war, hat man die Erleichterung allenthalben in der Frankfurter Entourage förmlich spüren können, Zentnerlasten sind da von Schultern gefallen. „Ich war am Spieltag nicht die Ruhe in Person“, räumte Coach Glasner ein. Die lange Negativserie mit neun Bundesligaspielen ohne Sieg hätte „am Nervenkostüm gezehrt“ (Rode), und war wahrlich nicht spurlos am Trainer vorbeigegangen, der sich erneut in der Stunde des Erfolgs eine kleine Spitze nicht verkneifen konnte.

Bis vor zwei Jahren wäre eine Runde wie diese „eine hervorragende Saison für die Eintracht“ gewesen, betonte er. Rang neun in der Liga, Achtelfinal-Aus in der Champions League, Endspiel im DFB-Pokal. „Das zeigt, welche Grenzen wir in den letzten zwei Jahren offenbar verschoben haben, weil es jetzt dazu geführt hat, dass unsere Arbeit und meine groß infrage gestellt wurde. Als wäre das alles nicht mehr gut genug für die Eintracht“, erklärte Glasner: „Damit kann ich oft nichts anfangen“, er sei halt „Old School“.

Dieses so lange herbeigesehntes Erfolgserlebnis nach der langen Durststrecke, sei „Balsam für die Seele“ gewesen, sagte Sebastian Rode später, der wegen Problemen im Oberschenkel zur Pause in der Kabine geblieben war. „Als „extrem wichtig“ verortete Vorstand Krösche den Finaleinzug, der dem Klub knapp 2,9 Millionen Euro an Prämie einbringt. Zuvor schon hatten die Hessen durch den Pokal-Wettbewerb etwa 6,5 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen verbuchen können. Der Sieger von Berlin erhält 4,3 Millionen Euro.

Die Frankfurter Eintracht hat am Mittwochabend mal wieder gezeigt, dass sie an besonderen Tagen zu besonderen Leistungen imstande ist. „Wir können K.o.-Spiele“, fasste Krösche zusammen, diese spezielle Gabe, sich auf vereinzelte Höhepunkte zu spezialisieren, Kräfte zu bündeln und im richtigen Moment auszuspielen, ist tatsächlich erstaunlich, einerseits. Andererseits auch ärgerlich. Man fragt sich: Warum geht das nur an besonderen Abenden, warum, um mit Sebastian Rode zu sprechen, ist diese Mannschaft nur „in Nächten mit Flutlicht hellwach“? Warum nicht im Alltag, im Brot-und Buttergeschäft Bundesliga? Was wurden da für Chancen verschenkt!

Auch die Partie gegen den VfB stand symptomatisch für die Wankelmütigkeit dieses eigentlich hochveranlagten Teams: blutleer, langsam, behäbig, verunsichert im ersten Abschnitt, dann wie verwandelt im zweiten. Binnen weniger als fünf Minuten drehten die Frankfurter diese Partie, waren plötzlich selbstbewusst, spielbestimmend. Was ist da nur passiert in der Kabine? „Zwei Videoszenen“ habe er gezeigt, enger beisammen stehen und mehr die Tiefe suchen, habe er den Spielern auf den Weg gegeben, verriet Glasner. Warum nicht früher? Titel seien das, „was am Ende in Erinnerung bleibt“, meinte Dauerläufer Djibril Sow. Der Absturz in der Tabelle von Platz vier auf Platz neun ist dennoch nicht vergessen.

Entsprechend fordert Krösche die Mannschaft auf, die nächsten vier Spiele zu gewinnen. Platz sechs oder sieben, die beide für die Eintracht einen Platz entweder in der Europa League oder in der Conference League bedeuten könnten, sind noch zu schaffen, selbst wenn dieses Halbfinale Spuren hinterlassen hat. Verteidiger Tuta etwa kugelte sich ganz zum Schluss die Schulter aus, Rode ist angeschlagen, Makoto Hasebe körperlich angegriffen. Womöglich aber war dieser Sieg von Stuttgart so etwas wie ein Brustlöser.

Krösche verortete die Eintracht auf dem richtigen Weg, „wir können Endspiele“. Das Problem sind die Mühen der Ebene. Die Bewertung der Saison ist vertagt, auf Samstag, 3. Juni, gegen 22 Uhr.