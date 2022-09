Live-Ticker: Eintracht Frankfurt nächsten Bundesligasieg - Gegner Wolfsburg in der Krise

Von: Katja Thorwarth

Eintracht Frankfurt trifft auf den VFL Wolfsburg. © Juergen Kessler via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf den VfL Wolfsburg. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie aus der Frankfurter Arena.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt will die 0:3-Niederlage in der Champions League gegen Sporting Lissabon schnell abhaken und beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Niko Kovac den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga landen. „Wir werden wieder eine gute Mannschaft auf dem Platz haben, die unser vollstes Vertrauen hat und den dritten Saisonsieg in Serie feiern möchte“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner vor dem Duell mit dem VfL Wolfsburg. „Man muss nun die Birne klar bekommen und dann wieder volle Kraft voraus.“

Eintracht Frankfurt trifft auf VfL Wolfsburg

Verzichten muss der 48-Jährige auf Christopher Lenz, der gegen Sporting einen Faszieneinriss im Oberschenkel erlitt. Der Linksverteidiger fällt bis auf Weiteres aus. Auch der ebenfalls verletzte Kapitän Sebastian Rode und Neuzugang Jerome Onguéné fehlen. „Vor der Länderspielpause kommt definitiv keiner zurück“, betonte Glasner.

Bei Onguene könnte es sogar noch länger dauern, wie Glasner befürchtet: „Onguéné hat sich heute im Training an den Adduktoren verletzt. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Er wird aber, so wie es aussieht, am Wochenende gegen Wolfsburg ausfallen. Mehr traue ich mich noch nicht zu sagen, weil ich noch keine genaue Diagnose habe. Aber wenn jemand aufgrund eines Stichs in den Adduktoren das Training abbrechen muss, deutet das auf ein bisschen mehr hin.“

Eintracht Frankfurt: Marcel Wenig erhält Kaderplatz

Für Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe, der Rode sowohl beim Sieg gegen Leipzig als auch gegen Lissabon ersetzte, fand Glasner lobende Worte. Er sei „sehr zufrieden“ mit der Leistung des von Paris Saint-Germain ausgeliehenen Franzosen. Allerdings: „Er hat bei uns länger gespielt als bei Paris im ganzen Kalenderjahr zuvor. Das macht sich natürlich körperlich bemerkbar.“ Einen Platz im Kader wird Talent Marcel Wenig erhalten. „Wir werden Marcel in den Kader nehmen und vielleicht feiert der 18-Jährige dann sein Debüt diese Woche, weil wir schauen müssen, wie wir es mit den Leuten, die fit sind, dann am besten hinbekommen“, so Glasner.