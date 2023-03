Eintracht-Hiobsbotschaft: Smolcic muss operiert werden – Saison beendet

Von: Marius Epp

Hrvoje Smolcic wird erst nächste Saison wieder auf den Platz zurückkehren. © IMAGO/Franziska Gora

Eintracht Frankfurt muss einen weiteren Ausfall verkraften: Verteidiger Hrvoje Smolcic kommt verletzt von der kroatischen U21 zurück.

Frankfurt – Bittere Nachricht für Eintracht Frankfurt: Hrvoje Smolcic wird für den Rest der Saison ausfallen. Der 22-Jährige muss am Knie operiert werden, nachdem er sich bei einem Einsatz für die kroatische U21-Nationalmannschaft am Außenmeniskus verletzt hatte.

Oliver Glasner informierte: „Er musste wegen Schmerzen ausgewechselt werden. War zur Untersuchung im Krankenhaus.“ Dort wurde dann die Verletzung festgestellt, am Montag wird er sich einem operativen Eingriff unterziehen.

Eintracht Frankfurt muss den Rest der Saison ohne Smolcic auskommen

Smolcic absolvierte zuletzt bei der Niederlage gegen Union Berlin 90 Minuten, war vor der Saison aus Rijeka gekommen. Insgesamt lief er in dieser Spielzeit 14-mal für die Eintracht auf. Für die Glasner-Elf wird es in der Defensive zunehmend enger – gut möglich, dass Kristijan Jakic einmal mehr in der Innenverteidigung aushelfen muss.

Die Frankfurter haben momentan Verletzungspech. Auch bei Offensiv-Star Jesper Lindström gibt es keine guten Nachrichten: Der Däne soll erst wieder Mitte Mai eine Option sein. Am Freitag steht das Duell mit dem VfL Bochum an. Glasner wird vor allem in der Abwehr improvisieren müssen.

Abwehr-Not für Glasner gegen Bochum: „Mehr Alternativen habe ich nicht“

Denn: Tuta fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte und Almamy Touré fällt verletzt aus. Nur noch Makoto Hasebe und Evan N‘Dicka stehen in der Innenverteidigung zur Verfügung. „Mehr Alternativen habe ich gerade nicht“, seufzte Glasner.

Die Frankfurter warten seit vier Spielen auf einen Sieg. Zuhause gegen Bochum soll es endlich wieder mit drei Punkten klappen, nachdem Trainer Glasner nach dem Union-Spiel mächtig aus der Haut gefahren war. Auf der Spieltags-Pressekonferenz wollte er aber nichts von einer Formkrise seiner Spieler, vor allem seiner Offensivspieler, wissen.

Kamada, Borré und Co. spielen, O-Ton Glasner, eine „ziemlich coole und geile Saison. Da sehe ich die Problematik einfach nicht.“ Bochum wird zeigen, ob er Recht hat. (epp)