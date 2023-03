Eintracht will Frankreich-Star – Aouar antwortet

Von: Melanie Gottschalk

Wechselt Houssem Aouar im Sommer zu Eintracht Frankfurt? © Federico Pestellini/imago

Eintracht Frankfurt buhlt um Lyons Spielmacher Houssem Aouar. Der hat nun selbst auf das Gerücht reagiert.

Lyon - In der Gerüchteküche rund um Eintracht Frankfurt ist in den vergangenen Tagen vor allen ein Name zu lesen: Houssem Aouar. Der 24 Jahre alte Franzose steht immer noch bei seinem Ausbildungsverein Olympique Lyon unter Vertrag – aber nur noch bis Sommer. Dann wird der Spielmacher wohl den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und den Verein ablösefrei verlassen.

Die Interessenten waren namhaft, der FC Liverpool und der FC Chelsea zum Beispiel. Oder Atlético Madrid, Inter Mailand, AS Rom und Manchester United. Bisher kam jedoch nie ein Wechsel zustande. Nun soll Eintracht Frankfurt in den Poker um den 24 Jahre alten Offensivspieler eingestiegen sein, er gilt als Wunschspieler der Verantwortlichen bei der SGE als Nachfolger von Daichi Kamada.

Eintracht Frankfurt ist sich grundsätzlich mit Aouar einig

Laut Informationen der Frankfurter Rundschau ist sich Eintracht Frankfurt auch bereits einig mit Aouar, den Medizincheck hat er schon bestanden. Doch im Hintergrund soll es noch ein paar Unstimmigkeiten geben, die Verantwortlichen der SGE rund um Sportvorstand Markus Krösche sollen aber optimistisch sein, dass der Deal finalisiert werden kann.

Wie der hr schreibt, könnte es sich bei den Unstimmigkeiten um die Höhe des Handgeldes handeln, das ablösefreie Spieler oftmals erhalten. Sport1 berichtet, dass dieses im Falle von Aouar bei rund fünf Millionen Euro liegen könnte. Doch sicher ist in der ganzen Sache noch nichts.

Aouar äußert sich zu Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Deshalb wollte sich Eintracht Frankfurt am Donnerstag (02. März) gegenüber dem hr wahrscheinlich auch noch nicht zu der Personalie äußern. Ganz anders als Aouar selbst.

Der 24-Jährige teilte auf Twitter einen Beitrag der Seite Actu Foot und schrieb dazu: „Einige Leute wissen schon vor mir, wo ich nächste Saison spielen werde… es ist großartig!“ Dazu stellte er noch ein Lach-Smiley. Nur ein Ablenkungsmanöver, bis der Deal wirklich fix ist oder einfach die Wahrheit?

Fakt ist, dass die Verhandlungen noch nicht komplett abgeschlossen sind. Die Fans von Eintracht Frankfurt werden sich also noch einen Moment gedulden müssen, bis Klarheit herrscht. (msb)