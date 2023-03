Eintracht-Streit: Holzer bietet Rücktritt an

Von: Ingo Durstewitz

Ein Alphatier: Philip Holzer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Eintracht Frankfurt Fußball AG. © IMAGO/Hartenfelser

Wende im Machtkampf bei Eintracht Frankfurt: Der Aufsichtsratsboss würde abdanken, um Vorstand Hellmann zu halten. Drei Szenarien sind nun denkbar.

Frankfurt – Eine Woche hielt sich Philip Holzer bedeckt, tauchte aus der Öffentlichkeit ab. Kein Wort, keine Erklärung, nur eisernes Schweigen. Am späten Mittwochnachmittag, genau sieben Tage nach dem Gipfeltreffen mit Vorstandssprecher Axel Hellmann, sorgte der Aufsichtsratschef der Frankfurter Eintracht dann aber für einen echten Paukenschlag. In einer ausführlichen Stellungnahme bot der 57-Jährige nämlich seinen Rücktritt an – falls Vorstand Hellmann damit von einem Wechsel zur Deutschen Fußball Liga (DFL) abgehalten werden könne. „Ich vertrete seit jeher die Position, dass das Wohl des Vereins wichtiger ist als die Belange einzelner Personen“, führte Holzer aus. „Auch deshalb wäre ich bereit, mein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung zu stellen, wenn Axel Hellmann dadurch dazu bewegt werden kann, seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2027 zu erfüllen.“

Hintergrund sind erhebliche atmosphärische Störungen zwischen den beiden Eintracht-Bossen, über die die FR in der vergangenen Woche umfassend berichtet hatte. Das Verhältnis ist belastet. „Da geht es um die Ausrichtung des Vereins, unterschiedliche Vorstellungen der Rollenverteilung, die Auslegung des Jobprofils – und um persönliche Differenzen“, schrieb die FR. Daran hat sich im Kern nichts geändert, auch ein von Holzer angeschobenes Treffen am 15. März brachte keinen Durchbruch, aber zumindest mal einen Austausch über wichtigen Themen und Standpunkte. Es wurde mit und nicht übereinander gesprochen, und in jener Unterredung räumte Holzer selbstkritisch ein, „dass einzelne Punkte falsch interpretiert werden konnten“.

Eintracht Frankfurt: Aufsichtsratsboss Holzer zu dominant

Ihm wird eine zu offensive Auslegung seiner Kontrollfunktion und zu große Nähe zum operativen Geschäft vorgehalten, zu viel Dominanz, zu wenig Draufsicht. Das Rollenverständnis das Philip Holzer – das ist nicht der einzige, aber doch ein zentraler Punkt im verrutschten Verhältnis der beiden Alphatiere.

Auch in jenem vertraulichen Gespräch vor einer Woche brachte Holzer schon persönlich vor, dass er den Weg freimachen würde, um Hellmann nicht an die DFL zu verlieren, der dieser seit Dezember interimistisch vorsteht und die ab Sommer einen neuen Geschäftsführer sucht. Die Mächtigen der Liga haben sich den kompetenten 51-Jährigen als Zielobjekt ausgeguckt. „Ich habe Axel Hellmann daher konkret darauf angesprochen, ob unser Verhältnis ein Grund wäre, einen möglichen Wechsel zur DFL in Betracht zu ziehen“, berichtet Holzer. „Dies hat Axel Hellmann aus meiner Sicht verneint.“

Hellmann wollte Holzers Vorstoß am Mittwoch nicht kommentieren. Kuriosum am Rande: Streng genommen ist Philip Holzer als Aufsichtsratsvorsitzender der Chef des Vorstandssprechers. Ein Rücktrittsgesuch müsste er an den Vereinspräsidenten Peter Fischer richten. Aber das sind nur Formalien.

Aufgrund einer „aktuellen Medienanfrage und der damit verbundenen Tatsache, dass öffentlich über einen möglichen Rücktritt von mir diskutiert wird“, hat sich Holzer daher nun dazu entschlossen, eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung zum schnellstmöglichen Termin einzuberufen. Dort soll „mit dem Gremium über mögliche weitere Schritte beraten“ werden.

Der Ausgang ist offen. Klar ist aber, dass durch Holzers Erklärung eine neue Dynamik in die Angelegenheit gekommen ist und sie nicht auf die lange Bank geschoben werden kann. Ebenfalls nicht unbedeutend wird ein zweites Gespräch mit Axel Hellmann sein. Dann wird die Frage beantwortet werden müssen, ob Holzer seine Rolle neu interpretieren kann und wird und ob die Basis für eine weitere Zusammenarbeit in der bestehenden Konstellation gegeben ist. Auch hier lässt sich nur schwer eine Tendenz ableiten.

Machtkampf bei Eintracht Frankfurt: Drei Szenarien denkbar

Drei Szenarien sind denkbar: Es geht, in modifizierter Art und mit anderen Vorgaben, mit der derzeitigen Führungsmannschaft weiter. Oder Holzer tritt tatsächlich zurück. Oder aber Hellmann wirft den Bettel hin und zieht weiter ins Frankfurter Westend, in die Guiollettstraße 44-46. Dort hat die DFL ihren Sitz. Holzer will das verhindern. „Im Sinne einer nachhaltigen und positiven Entwicklung von Eintracht Frankfurt habe ich in dem Gespräch selbstverständlich mit Nachdruck darum geworben, dass Axel Hellmann seine erfolgreiche Arbeit fortsetzt“, betont Holzer. „Dies würde der Stabilität und Weiterführung dienen.“

Für die Eintracht wäre ein Abgang des Visionärs Hellmann ein herber Verlust, da sind sich intern wie extern alle einig. Und der 51-Jährige, seit jeher basisnah, ringt ebenfalls mit sich, fühlt sich durch das DFL-Interesse geehrt und hält den Job für verlockend, spürt aber auch ein tiefes Verantwortungsgefühl seinem Herzensverein gegenüber.

Insofern ist es Holzer hoch anzurechnen, dass er sogar seine eigene Eintracht-Zukunft aufs Spiel setzt – wenn er das Problem sein sollte. Vielleicht ist es ja noch möglich, die Disharmonie zu begradigen und sich etwas zurückzunehmen. Denn auch Holzers Verdienste um die Eintracht sind unbestritten. Das fängt bei klugen Entscheidungen im Hintergrund an, etwa der gemeinsam mit Aufsichtsrat Stephen Orenstein aufgelegten Kapitalmaßnahme, die dem Verein vor fünf Jahren 15 Millionen Euro brachte. Geht weiter über die kniffligen Vertragsauflösungverhandlungen mit Ex-Sportvorstand Fredi Bobic und endet nicht erst bei der Verpflichtung von Markus Krösche als dessen Nachfolger.

Den Kollegen Hellmann übrigens nannte Holzer mal wahlweise „Rakete“ oder „Tausendsassa“, einer, der „Meilensteine“ bei der Eintracht gesetzt habe. Würde er vielleicht heute nicht mehr so formulieren, aber für eine gedeihliche Zusammenarbeit braucht es auch nicht so viel, da reicht manchmal etwas weniger.