Eintracht Frankfurt: Keine Ausnahme – Es bleibt bei 25.000 Zuschauenden gegen Betis Sevilla

Von Melanie Gottschalk schließen

25.000 Fans dürfen das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Betis Sevilla live vor Ort verfolgen. Eine Ausnahmeregelung wird es nicht geben.

Update vom Mittwoch, 16.03.2022, 9.25 Uhr: Alle Hoffnungen sind dahin. Bei der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla in der Europa League am Donnerstag (17.03.2022) werden definitiv nicht mehr als 25.000 Zuschauende vor Ort sein können. Das teilte die Stadtverwaltung Frankfurt laut SGE4ever am Dienstagabend (15.03.2022) mit. Die hessischen Regeln würden keine Ausnahmeregelungen vorsehen.

Eintracht Frankfurt hofft auf volles Haus gegen Betis Sevilla in der Europa League

Erstmeldung vom Montag, 14.03.2022, 16.19 Uhr: Frankfurt – Eintracht Frankfurt geht am Donnerstag (17.03.2022) mit ordentlich Rückenwind in das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Betis Sevilla. Denn das Hinspiel am vergangenen Mittwoch konnte die SGE mit 2:1 gewinnen und sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im eigenen Stadion schaffen. Dort will die Eintracht dann mit einer guten Leistung ins Viertelfinale einziehen.

Laut der aktuellen Corona-Verordnung in Hessen dürfen dabei 25.000 Anhänger:innen die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla live im Frankfurter Stadion verfolgen. Geht es nach der SGE und Trainer Oliver Glasner, soll das Stadion aber voll ausgelastet werden können.

Eintracht Frankfurt hofft immer noch auf ein volles Haus in der Europa League

„Ich habe immer noch Hoffnung, auch wenn sie mir fast schon genommen wurde, dass das Stadion voll sein kann“, wird der Trainer der Frankfurter in der Hessenschau zitiert. Die 25.000 Tickets sind bereits vergriffen, erst am Sonntag (20.03.2022), also drei Tage nach dem Spiel gegen Betis Sevilla in der Europa League, fallen die Corona-Regeln weg und das Stadion von Eintracht Frankfurt darf offiziell wieder voll ausgelastet werden. Das Land Hessen hätte aber die Möglichkeit, eine Sondergenehmigung auszusprechen, was es bisher nicht getan hat. Wie der Hessische Rundfunk erfahren haben will, soll es aber bisher auch noch keinen offiziellen Antrag seitens des Vereins gegeben haben.

So oder so, Eintracht Frankfurts Hoffnung ist trotzdem groß, da es in anderen Stadien bereits solche Sondergenehmigungen gab beziehungsweise geben wird. Bei Borussia Mönchengladbach durften bereits an diesem Wochenende knapp 35.000 Zuschauende ins Stadion, am Samstag (19.03.2022) können 60.000 Fans in Stuttgart beim Heimspiel des VfB dabei sein. Für die SGE wäre eine Vollauslastung am Donnerstag in der Europa League enorm wichtig, da es der Mannschaft sicher noch einmal einen zusätzlichen Push auf dem Weg ins Viertelfinale geben würde.

Eintracht Frankfurt: Trainer Oliver Glasner appelliert an Politik

Trainer Oliver Glasner hofft nun doch noch auf ein Einlenken der Politik. „Ich habe noch Hoffnung, dass irgendwo eine Ausnahmegenehmigung reinflattert. In diesem Sinne schöne Grüße an das Gesundheitsamt. Das würde uns und dem deutschen Fußball helfen“, sagte Glasner nach dem Spiel am Sonntag gegen den VfL Bochum. (msb)