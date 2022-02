Europa League-Auslosung: Die möglichen Achtelfinal-Gegner von Eintracht Frankfurt

SGE

Eintracht Frankfurt schaut mit Hochspannung auf die Auslosung des Achtelfinales der Europa League. Wer wird Gegner der SGE?

Frankfurt - Die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga verläuft bislang recht bitter für Eintracht Frankfurt. Aus den Ansagen von vor Weihnachten, dass man einen Angriff auf die internationalen Plätze starten will, ist nichts zu sehen. Die 0:1-Niederlage beim 1. FC Köln war die vierte in den letzten sechs Spielen. Lediglich beim VfB Stuttgart gab es einen Sieg in der Rückserie. Insgesamt ist es zu wenig, was die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auf den Platz bringt, um sich erneut für die Europa League zu qualifizieren.

In der aktuellen Saison ist Eintracht Frankfurt in der Europa League noch dabei. Die Gruppenphase absolvierte die SGE souverän und schloss sie auf Platz eins ab. Dadurch wurde die Zwischenrunde gespart und es ging direkt ins Achtelfinale des Wettbewerbs. Hinter Eintracht Frankfurt kam Olympiakos Piräus auf Postion zwei, die damit die Zwischenrunde spielen müssen und dort das Ticket für die Runde der letzten Sechzehn lösen können. Fenerbahce Istanbul blieb mit Position drei zumindest die Qualifikation für die K.o.-Runde der Conference League, der Tabellenletzte Royal Antwerpen schied aus.

Eintracht Frankfurt: Wer wird nächster Gegner in der Europa League?

Die Zwischenrunde werden sich Spieler und Verantwortliche wohl ganz genau anschauen, denn dort wird der kommende Gegner von Eintracht Frankfurt ermittelt. Die acht Sieger der Duelle treffen auf die acht Gruppensieger. Duelle von Klubs aus dem gleichen Verband sind im Achtelfinale noch nicht möglich, die SGE kann also nicht auf RB Leipzig oder Borussia Dortmund treffen - falls die beiden Vereine denn die Qualifikation für die nächste Runde schaffen. Ein Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen wäre eh nicht möglich, da die „Werkself“ ebenfalls Gruppensieger wurde.

Die Hinspiele in der Zwischenrunde sind bereits absolviert. So ist der Stand vor den Rückspielen:

FC Barcelona SSC Neapel 1:1 Borussia Dortmund Glasgow Rangers 2:4 RB Leipzig Real Sociedad 2:2 Sheriff Tiraspol Sporting Braga 2:0 Zenit St. Petersburg Real Betis Sevilla 2:3 FC Sevilla Dinamo Zagreb 3:1 FC Porto Lazio Rom 2:1 Atalanta Bergamo Olympiakos Piräus 2:1

Eintracht Frankfurt: Namhafte Gegner in Europa League möglich

Im Achtelfinale der Europa League könnte Eintracht Frankfurt auf große Namen wie den SSC Neapel, FC Barcelona, FC Sevilla, Atalanta Bergamo oder den FC Porto treffen. Diese Teams sind regelmäßig in der Champions League vertreten und wären sicher eine reizvolle Aufgabe für die SGE.

Die Auslosung für das Achtelfinale der Europa League findet am Freitag (25.02.2022) um 12 Uhr statt. Ausgetragen werden die Partien am 10. und 17. März. Eintracht Frankfurt darf als Gruppensieger das Rückspiel im eigenen Stadion austragen. Neu seit der aktuellen Spielzeit ist die Abschaffung der Auswärtstorregel. Bei Gleichstand nach zwei Spielen geht es in die Verlängerung - in der Vergangenheit kam stattdessen das Team weiter, das mehr Auswärtstore erzielte.

Unterdessen hat der Absturz von Eintracht Frankfurt viele Gründe – auch der Umgang von Trainer Oliver Glasner mit manchem Spieler wirft Fragen auf. Außerdem muss Eintracht Frankfurt aufpassen, dass kein Leistungsträger ablösefrei geht – ein Phänomen, das einige andere Klubs in der Bundesliga schon erfahren haben. (smr)