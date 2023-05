Eintracht Frankfurt: Herris Erben

Aufstieg des Bundesligisten

Die Eintracht hat sich binnen sieben Jahren vom Fast-Absteiger zu einer wahren Titelsammlerin entwickelt und schafft es oft genug, Grenzen zu verschieben.

Es gibt dieses eine Foto (siehe oben), eine Art Zeitdokument, es zeigt den alten Fahrensmann Heribert Bruchhagen im Nürnberger Frankenstadion, Mai 2016. Der damalige Eintracht-Boss steht da mit weit aufgerissenem Mund, Tränen in den Augen, die Arme so weit ausgebreitet wie das majestätische Wappentier Atilla seine Adlerschwingen. Bruchhagen, ein Mann mit Stil und Etikette, war außer Rand und Band, exaltiert wie nie, drückte später einer verdutzten Radioreporterin ein Bussi auf die Wange. Es ist ein Bild, das Befreiung, ja Erlösung zeigt. Noch mal geschafft, noch mal dem Teufel von der Schippe gesprungen. Irgendwie.

Es war knapp, ganz knapp, doch letztlich hatte die Eintracht den Kopf aus der Schlinge gezogen in diesem Relegationskrimi gegen Nürnberg, 1:1 nur zu Hause, 1:0 im Rückspiel, Stürmer Haris Seferovic kämpfte den Ball nach 66 Minuten drüber über die Linie. Sonst wäre es für die Eintracht runtergegangen in die zweite Liga. Mal wieder. Es war Herri Bruchhagens letzte Saison nach fast eineinhalb Jahrezehnten an der Spitze des Klubs, und dann der Abstieg? Auch deshalb war der persönliche Leidensdruck so hoch. „Ich war in den 13 Jahren nur zweimal auf dem Platz“, sagte er. „In Bröndby und in Nürnberg.“ Noch mal gutgegangen.

In Frankfurt wussten sie, was ein Abstieg, der fünfte wäre es gewesen, bedeutet hätte, er hätte den Klub zurückgeworfen um Jahre. „Dass wir das rettende Ufer noch erreicht haben, ist ein Geschenk des Himmels“, sagte Vorstand Axel Hellmann. Es war, wenn man so will, die Stunde null, die Geburt der neuen Eintracht.

Den sportlichen Werdegang hat dann Fredi Bobic, ein unbequemer, aber erfolgsgieriger Macher, entscheidend beeinflusst. Er holte unfertige Spieler für wenig Geld, die gut spielten und Werte schafften: Spieler wie Luka Jovic oder Sebastien Haller sind für viel Schotter verkauft worden. Diesen Weg geht auch Markus Krösche konsequent weiter. Wenn Wunderstürmer Kolo Muani jetzt oder in einem Jahr für 100 Millionen plus x gehen würde, wäre das Krösches Ritterschlag.

Und auf der ebenso wichtigen Trainerposition lag die Eintracht seitdem ebenfalls immer richtig. Damals schon, im März 2016, hatte Niko Kovac den glücklosen Armin Veh beerbt. Es war der Anfang einer neuen Zeitrechnung, ein Aufbruch in eine andere Welt. Für Hellmann ist Niko Kovac der entscheidende Faktor für alles Folgende gewesen, weil der Kroate ein Überehrgeiziger ist, ein Getriebener, der sich niemals zufrieden gibt mit dem Status quo. „Niko war für uns von allen sportlichen Verantwortungsträgern der größte Glücksfall“, betont der Vorstandssprecher. „Er hat bei uns eine andere Arbeitsmentalität eingeführt und das Denken, Grenzen durch Fleiß zu verschieben. Davon profitieren wir bis heute.“

Und genau das ist es, was diesen Verein in den letzten sechs, sieben Jahren so besonders und einzigartig gemacht hat: Grenzen verschieben. Etwas erreichen, was niemand für möglich hält. An etwas glauben, was scheinbar außer Reichweite ist. Gerade, wenn es, wie jetzt, auf ein großes Endspiel zusteuert, wenn es um alles geht oder nichts. Unabhängig davon, wer gerade spielt oder trainiert. „Wir können über solch eine Woche eine bestimmte Dramaturgie aufbauen, die Energie freisetzt. Das kann kaum ein Klub so stark wie wir“, sagt Hellmann.

Und auch Scheitern gehört dazu. Als die Eintracht 2017, ein Jahr nach Nürnberg, ins Pokalfinale einzog und Borussia Dortmund unterlag, sagte Axel Hellmann noch in der Nacht: „Wir kommen zurück, und wir vollenden.“ Es war kein aufgesetztes Trotzkopf-Geplänkel, sondern tiefe innere Überzeugung. Ein Jahr später war es soweit. Auch das dramatische Aus im Elfmeterschießen an der Stamford Bridge im Halbfinale 2019 hat den Klub gestärkt. „Chelsea“, sagt Hellmann, „war für die emotionale Verbindung wichtig.“

Das ist natürlich ein Stück weit klassische Metaphysik. Doch es muss ja etwas dran sein, rational lässt sich der seitherige Aufschwung nur schwer erklären, zumindest in diesem Tempo: vier Finalteilnahmen und zwei Halbfinals, zwei große Titel, einmal den nationalen Pokal 2018, und dann der große Coup im vergangenen Jahr, die Europa League. Viermal im internationalen Geschäft, in der neuen Saison zum fünften Mal. „Das ist für einen Klub unserer Gewichtsklasse in dieser Regelmäßigkeit etwas Besonderes“, sagt Hellmann. Einerlei, ob es nun die Conference League oder die Europa League wird. Zufall ist das nicht, und es sind nicht nur weiche Faktoren, die einen Klub von einem Mittelständler stetig weiter Richtung Spitze befördern.

Natürlich hat sich der gesamte Verein entwickelt, er ist längst nicht mehr am unteren Ende der Nahrungskette. Er ist gewachsen, organisch, aber doch schnell, hat Jahr für Jahr „outperformed“, wie Aufsichtsratsboss Philip Holzer zu sagen pflegt, also mehr geleistet als das Budget eigentlich hergibt. Das bedeutet: Es sind sehr viele richtige Entscheidungen auf sehr vielen Ebenen getroffen worden. Der Klub, 125 000 Mitglieder stark (Top Fünf in Deutschland), hat an Bedeutung und Renommee gewonnen – national, aber gerade international. Er wird wahrgenommen, ernstgenommen. Und ist in andere Dimensionen vorgedrungen.

Das lässt sich auch an den aktuellen Kennzahlen festmachen. Der Umsatz ist – nach dem Corona-Einbruch, der 80 Millionen Euro kostete – wieder sukzessive gestiegen, im Jahr 2022 auf 278 Millionen. Bemerkenswert: Nur RB Leipzig (348), Dortmund (458) und Bayern (626) setzten mehr um. Und auch bei den Personalkosten lag die Eintracht in der Spitzengruppe hinter Leverkusen, Leipzig, Dortmund und den Bayern, 128 Millionen flossen in den Sport. Zum Vergleich: Darmstadt 98 plant in der kommenden Saison mit 25 Millionen. Aber: Die Regel ist das nicht, in der Ausschüttung sind die Prämien für die Mannschaft und das Team dahinter enthalten, und die waren aufgrund der großen Erfolge in der Europa League und der überstandene Champions-League-Gruppenphase exorbitant hoch.

Auffällig auch, und das sollte durchaus eine Warnung sein: Seit wieder Ruhe herrscht bei der Eintracht, auf Führungsebene und im Sport, seit die Trainerfrage geklärt ist, steht der Verein wieder anders da, stärker, stabiler. Er zieht wieder in eine Richtung. Gerade rechtzeitig. Auch deshalb glaubt Hellmann, dass am Samstag der sechste Pokaltriumph und der dritte Titel binnen fünf Jahren stehen wird. „Wir spielen nicht gegen Krethi und Plethi, Leipzig ist richtig gut“, sagt er und schiebt grinsend nach: „Das waren die Bayern 2018 aber auch.“ Der Ausgang ist bekannt.