Ex-Eintracht-Torwart Lindner an Hodenkrebs erkrankt

Von: Stefan Schmid

Teilen

Heinz Lindner im Trikot der Frankfurter Eintracht in der Saison 2016/17. © imago sportfotodienst

Heinz Lindner, zwei Saisons bei der Frankfurter Eintracht unter Vertrag, ist an Hodenkrebs erkrankt. Dies machte der 32-jährige Österreicher selbst öffentlich.

Rennaz - Ex-Eintracht-Torwart Heinz Lindner ist an Hodenkrebs erkrankt, dies teilte der 32-Jährige selbst mit. Auch um Spekulationen bezüglich seines Gesundheitszustandes vorzubeugen, richtet der österreichische Nationaltorhüter in einem Instagram-Post offene Worte an seine Fans.

Heinz Lindner Geboren: 17. Juli 1990 in Linz, Österreich Position: Torhüter Spielerstationen: Austria Wien, Eintracht Frankfurt, Grasshoppers Zürich, Wehen Wiesbaden, FC Basel, FC Sion Größter Erfolg: Österreichischer Meister 2012/13 mit Austria Wien

Bösartiger Hodentumor bei Ex-Eintracht-Keeper Heinz Lindner entfernt

„Leider muss ich euch mitteilen, dass diese Saison für mich beim FC Sion und im Nationalteam vorbei ist.“ Mit diesen Worten eröffnet Heinz Lindner seine offenherzige Nachricht an Fans und Freunde. Der Grund dafür ist ein kürzlich entdeckter bösartiger Tumor im linken Hoden, der mittlerweile entfernt wurde. „Der bösartige Tumor wurde Gott sei Dank rechtzeitig erkannt und hatte noch nicht gestreut“, teilt der 32-Jährige sein Glück im Unglück mit.

Der erfolgreichen Operation unterzog sich Lindner im Hôpital Riviera-Chablais in Rennaz im westschweizerischen Kanton Waadt. An diese Adresse richtet Österreichs Nationaltorhüter einen besonderen Dank „für das rechtzeitige Erkennen, Diagnostizieren, Behandeln und für die erfolgreiche Operation“. „Ganz besonders bei Dr. Joëlle Deriaz und Dr. Thomas Tawadros“ bedankt sich Lindner für den ärztlichen Beistand und die „sehr gut“ verlaufene Operation.

Beim FC Sion als Nummer Eins gesetzt: Heinz Lindner. © IMAGO/Luigi Rizzo

Torwart Heinz Lindner richtet Konzentration auf Gesundung

Die Diagnose habe ihn hart getroffen, nun wolle er den Blick aber wieder nach vorne richten. „Ich habe mich dazu entschlossen, offen und ehrlich mit meiner Erkrankung umzugehen, auch um etwaige Spekulationen über meinen Gesundheitszustand zu verhindern“, so Lindner. In den folgenden Wochen möchte er sich „voll und ganz darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden“.

Dem österreichischen Nationalteam und seiner Mannschaft, dem FC Sion, wünscht Lindner in den anstehenden Spielen nur das Beste und verspricht, als Fan mitzufiebern. Um sich vollständig auf sein Comeback konzentrieren zu können, bittet der 32-Jährige seine Fans „zu respektieren, dass ich keine weiteren Statements zu meiner Erkrankung abgeben werde.“

Heinz Lindner: Enttäuschendes Bundesliga-Intermezzo in Frankfurt

Sollte die Heilung in normalen Maße voranschreiten, steht einem Comeback Lindners in der kommenden Saison im Gehäuse des FC Sion nichts im Wege. In der Schweizer Super League eine feste Größe, ist der Österreicher auch in der Bundesliga kein Unbekannter. Von Juli 2015 bis Sommer 2017 stand er bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, kam in zwei Spielzeiten aber nur auf drei Einsätze (zweimal Bundesliga, einmal DFB-Pokal).

Im Anschluss an seine Zeit in Frankfurt sollte Lindner wieder zu mehr Spielzeit kommen. Seiner ersten Station in der Schweiz bei Grashoppers Zürich (2017–2019) folgte eine Saison bei Wehen Wiesbaden, ehe es über den FC Basel zu seinem jetzigen Arbeitgeber nach Sion ging. Mittlerweile ist Lindner, der bereits als 22-jähriger Nummer Eins mit Austria Wien österreichischer Meister wurde, auch wieder Stammtorhüter in der österreichischen Auswahl unter Ralf Rangnick. (sch)