Eintracht Frankfurt: Hauge betreibt Eigenwerbung

Der Norweger überzeugt bei seinem 25-minütigen Einsatz beim DFB-Pokalspiel in Leipzig, Lindström verhaspelt sich oft, und Kolo Muani zeigt effiziente Klasse. Das Klassenbuch.

Tadellos

Gut dabei

Jens Petter Hauge: Betrieb 25 Minuten allerbeste Eigenwerbung. Kam rein, war direkt an den vier Treffern als Initiator beteiligt. Chance bekommen, Chance genutzt. Kann so weitergehen.

Kevin Trapp : Prächtige Parade mit der linken Pranke, verhinderte den frühen Rückstand (11.). Wichtig, taten sich seine Vorderleute zu dieser Zeit noch extrem schwer. Ansonsten kaum gefordert, am ehesten mit dem Fuß.

Ganz okay

Mario Götze : Bemüht, lauffreudig, mal rechts, mal links zu finden. Auch oft am Ball, aber nicht immer zielstrebig genug. Könnte ja mal draufknallen, wenn er freisteht am Sechzehner. Bei seinem Tor zum 2:0 lief er gut durch in den Strafraum.

Makoto Hasebe : Anstelle von Tuta in der Startelf, Trainer Toppmöller belohnte die 1A-Vorbereitung des 39-Jährigen. Alles im Griff.

Robin Koch : Einmal wackelte er im Duett mit Pacho, ansonsten stabil im Zweikampf. Bereitete zudem das 1:0 vor.

Omar Marmoush: Kam nach 65 Minuten und traf mit dem ersten Ballkontakt. Perfekter Einstand für den Neuen aus Wolfsburg.

Jessic Ngankam: Kam noch etwas später als Marmoush, der Ex-Berliner, und traf sogar doppelt.

So lala

Randal Kolo Muani : 37 Minuten unauffällig, kaum am Ball. Dann mit einer einzigen geschickt-geschmeidigen Körperdrehung, vorbei am Gegner, rein den Ball in die Mitte, die Führung unter Mithilfe des Torwarts, so machen das Topstürmer. Viel mehr lief nicht zusammen beim ihm.

Ellyes Skhiri : Mit dem ersten Schuss der Eintracht-Saison, der Versuch strich knapp über den Kasten. Ansonsten Abfangjäger und Ballverteiler, sucht stets die Männer auf den Achterpositionen. Wird sicher noch auffälliger Begegnungen spielen.

Willian Pacho : Bestritt die meisten Zweikämpfe, oft Sieger, wirkte aber nicht immer ganz sattelfest. Die Uneinigkeit mit Koch blieb unbestraft.

Eric Dina Ebimbe : Der Eindruck der Vorbereitung täuschte eher nicht, ihm fehlt ein Stück zur Topform, gerade an Spritzigkeit sollte er zulegen. Daran ändert auch sein später Doppelpack wenig.

Jesper Lindström : Verhaspelte sich fast immer, bis zur 58. Minute, da spielte er Götze frei, das 2:0.

Aurelio Buta : Zahmer Auftritt, kam selten durch, versuchte es auch kaum. Betrieb wenig Eigenwerbung im Konkurrenzkampf mit dem geschonten Knauff. Immerhin mit der Vorlage zum 3:0.

Philipp Max : Weiterhin der Standardschütze Nummer eins, weiterhin mit ausbaufähigen Hereingaben. Wenig Offensiv-Esprit. Wird sich, sollte Nkounkou bald kommen, strecken müssen.

Schwächelnd

Zu spät gekommen

