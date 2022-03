Eintracht Frankfurt gegen Greuther Fürth: So sehen Sie die Bundesliga-Partie live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Das Hinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth gewann Eintracht Frankfurt mit 2:1. © Markus Fischer/Imago Images

Eintracht Frankfurt trifft am 28. Spieltag in der heimischen Arena auf die SpVgg Greuther Fürth. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Für Eintracht Frankfurt geht es nach der Länderspielpause in der Bundesliga weiter. Es wartet ein Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth – ohne Einschränkungen. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie lechzen die Mannschaft und die Fans danach, das Land Hessen gab vor wenigen Wochen grünes Licht. Das freut auch Trainer Oliver Glasner: „Endlich, nach über zwei Jahren, volles Haus und dann gleich drei Heimspiele in einer Woche: Führt, Barcelona und Freiburg. Besser kann es nicht sein“, wird der Übungsleiter auf Twitter zitiert.

Eintracht Frankfurt steht mit 38 Punkten aktuell auf Platz acht der Tabelle, will im Saisonendspurt noch einmal einen Angriff auf die europäischen Plätze starten. Bis zum sechsten Platz, auf dem aktuell die TSG Hoffenheim steht, sind es sechs Punkte, die Mannschaften vor der SGE zeigten in den vergangenen Wochen aber auch immer mal wieder Schwäche, weshalb das europäische Geschäft für die Eintracht noch nicht verloren ist.

Eintracht Frankfurt gegen SpVgg Greuther Fürth: Gäste mitten im Abstiegskampf

Die SpVgg Greuther Fürth steckt hingegen tief im Abstiegskampf, steht mit 15 Zählern auf dem letzten Platz. Die auf Platz 17 liegenden Bielefelder sind schon zehn Punkte weg, es dürfte sieben Spieltage vor Ende der Saison also schwer für die Fürther werden. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch die SpVgg brauchen die Punkte entsprechend dringend, um ihre Saisonziele nicht zu verfehlen.

Das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen SpVgg Greuther Fürth steigt am Samstag, 02. April 2022, um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und im Live-Stream übertragen wird.

Eintracht Frankfurt gegen SpVgg Greuther Fürth: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der SpVgg Greuther Fürth wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Free-TV-Sender Sat.1 und der Streaminganbieter DAZN.

Eintracht Frankfurt gegen SpVgg Greuther Fürth: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen die SpVgg Greuther Fürth wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel startet am Samstag, 02.04.2022, um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD und 1 HD mit den Vorberichten, das Einzelspiel läuft ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 .

das läuft ab 15.15 Uhr auf . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff . Klaus Veltman wird das Spiel kommentieren.

ertönt der . Klaus Veltman wird das Spiel kommentieren. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Eintracht Frankfurt gegen SpVgg Greuther Fürth: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und der SpVgg Greuther Fürth selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

Eintracht Frankfurt gegen SpVgg Greuther Fürth: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-League-Match zwischen Eintracht Frankfurt und der SpVgg Greuther Fürth nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-League-Match zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN am Samstag, 02.04.2022, eine Stunde nach Abpfiff die Highlights der Partie an.

der Partie an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store