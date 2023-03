Eintracht-Trainer Glasner spricht eigener Defensive die Qualität ab – Neuzugänge im Sommer?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt verliert bei Union Berlin und Trainer Oliver Glasner lässt kein gutes Haar an seiner Defensive.

Berlin - Eintracht Frankfurt hat es verpasst, Boden gutzumachen im Kampf um die Qualifikation für die Champions League. Beim direkten Konkurrenten Union Berlin gab es ein 0:2, das die SGE weit zurückwirft. Der vierte Platz, der zur Qualifikation für die Königsklasse berechtigen würde, ist nun fünf Punkte weg, der heutige Gegner sogar acht Zähler entfernt. Rani Khedira in der 53. und Kevin Behrens in der 75. Minute erzielten die Treffer zum 14. Saisonsieg für Union. Eintracht Frankfurt ist mittlerweile seit sieben Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Sieg.

Eintracht Frankfurt verliert bei Union Berlin

Nach der Partie war Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt, stinksauer am DAZN-Mikrofon. „Ich habe nicht viel von Union gesehen, sie haben einfach unsere Fehler bestraft. Man kann auch mal 0:0 spielen, wir können das aber nicht. Union hat gezeigt, wie man ohne herausgespielte Torchance ein Spiel gewinnen kann“, sagte der Österreicher und zeigte deutlich, was er von den beiden Gegentreffern am heutigen Tage hielt.

Erneut offenbarte die SGE-Defensive Schwächen bei Standsrdsituationen und langen Bällen. „Es ist eine Frage der Qualität. Ich habe keine herausgespielte Torchance von Union Berlin gesehen. Ich weiß nicht wie man Qualität trainieren kann. Das erste Tor ist ein geschenkter Eckball und das zweite Gegentor hat ja mal gar nichts mit Fußball zu tun“, wütete der Trainer nach der Partie. Glasner hatte gegen Union Berlin mit Hrvoje Smolcic extra einen kopfballstarken Verteidiger in die Startelf beordert, das nutze aber am Ende nichts. Bezeichnend bei der Pleite in der Hauptstadt war die Zweikampfstatistik von Tuta. Der Brasilianer gewann nur 26 Prozent seiner direkten Duelle.

Eintracht Frankfurt: Glasner schimpft über eigene Defensive

„Es ist ja nicht das erste Mal heute. Wir müssen ehrlich sein, es hilft ja nicht, immer zu palavern. Fakt ist, dass wir immer auf die gleiche Art und Weise unsere Spiele verlieren“, antwortete Glasner auf die Frage, ob er sich Neuzugänge für die Verteidigung wünscht im Sommer. Eine klare Ansage an Sportchef Markus Krösche, in der eigenen Defensive nachzulegen. Doch wie geht es in der laufenden Saison weiter? „Trainieren, Trainieren, trainieren. Wir haben es lange Zeit gut gemacht, hatten einige Chancen in der Offensive. Am Ende verkacken wir es aber defensiv“, sagte Glasner und verabschiedete sich in die Katakomben. (smr)