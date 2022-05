Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Hier sehen Sie das Europa League-Finale live im TV und Live-Stream

Eintracht Frankfurt trifft im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers. © Armando Babani/Imago Images

Eintracht Frankfurt trifft im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers: So sehen Sie das Spiel im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt steht vor einem der wichtigsten Spiele in der jüngeren Vereinsgeschichte. Im Finale der Europa League trifft die SGE in Sevilla auf die Glasgow Rangers. Im Halbfinale sicherte sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner mit zwei Siegen über West Ham United das Ticket fürs Finale. Gegner Glasgow Rangers triumphierte über RB Leipzig und zog überraschend ins Endspiel der Europa League ein.

SGE-Trainer Oliver Glasner gibt sich vor dem größten und wichtigsten Spiel seiner bisherigen Karriere als Coach betont gelassen. Bei ihm ist keine Aufregung vor dem Europa League-Finale gegen die Glasgow Rangers zu spüren. „Es ist ganz wichtig, dass wir es nicht größer machen als es ist. Natürlich ist es ein Finale, aber es bleibt ein Fußballspiel“, so Glasner. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn Eintracht Frankfurt könnte den ersten internationalen Titel seit 42 Jahren gewinnen.

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Offenes Duell erwartet

Seiner Mannschaft verordnete Glasner Ruhe vor dem Endspiel: „Wir können jetzt nicht nur noch zu Hause sitzen und stundenlang an die Rangers denken. Es ist so ähnlich wie beim Abitur. Entweder ist man vorbereitet oder nicht. Wenn nicht, hilft es auch nicht, die letzten Tage davor noch alles rein zu pauken.“ Beim SGE-Coach ist starke Vorfreude zu spüren vor dem Finale. „Es ist ein Novum, weil ich noch nie in einem internationalen Finale gestanden habe. Ich genieße es, mit diesen Jungs und diesem Verein das Finale zu bestreiten, mit der ganzen Euphorie, die wir ausgelöst haben“, sagte Glasner.

Nach der fulminanten Saison in der Europa League, ist das Selbstvertrauen groß, auch wenn es in der Bundesliga nicht gut lief in der gerade beendeten Spielzeit. „Wir stehen im Finale, weil wir von zwölf Spielen kein einziges verloren haben. Weil wir es geschafft haben, speziell in den K.o.-Duellen immer unsere Stärken auf den Platz zu bekommen. Wir haben alles im Kopf und im Körper. Jetzt gilt es, diese Freude, diese Begeisterung, diese Leidenschaft aufzubauen“, so Glasner.

Das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers steigt am Mittwoch, 18. Mai 2022, um 21.00 Uhr in Sevilla. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Europa League-Finale live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers am Mittwoch, 18.05.2022 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Europa League-Finale im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers am Mittwoch,18.05.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

