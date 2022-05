Eintracht im Europa League-Finale: Frankfurt im Ausnahmezustand

Von: Sascha Mehr

Am Mittwoch (18. Mai) steht für Eintracht Frankfurt das Europa-League-Finale in Sevilla an. In Frankfurt herrscht Ausnahmezustand.

Frankfurt/Sevilla – Für Eintracht Frankfurt steht das Spiel der Spiele an. Am Mittwoch (18. Mai) geht es im Europa League-Finale in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. Für die Eintracht ist es die Möglichkeit, den ersten internationalen Titel seit mehr als vier Jahrzehnten zu gewinnen.

Die Euphorie im Umfeld ist bei beiden Finalteilnehmern riesig. „Es sind zwei Traditionsvereine, die sehr viele Fans mit in die Stadt bringen“, sagt Eintracht-Torwart Kevin Trapp. Es werden wohl rund 130.000 Fans in Sevilla erwartet: 80.000 aus Schottland und 50.000 aus Frankfurt. Einer davon ist sogar mit dem Fahrrad angereist und hat damit ein Versprechen eingelöst, das er vor dem Rückspiel gegen West Ham gab. Und auch in Frankfurt wird mit einem großen Fan-Ansturm gerechnet. Das Public Viewing im Eintracht-Stadion ist längst ausverkauft. Deshalb soll es vor der Arena noch weitere kleinere Public Viewings für 5000 bis 6000 SGE-Fans geben.

Eintracht Frankfurt möchte sensationelle Europa-League-Saison krönen

Die Eintracht spielt eine sensationelle Saison im Europapokal und ist noch ungeschlagen. Dabei hatte Eintracht Frankfurt keine Angst vor großen Namen, wie dem FC Barcelona. Mit diesen Leistungen haben sich die Frankfurter viel Respekt und Ansehen in Europa erspielt. Ein Finalsieg würde die internationale Spielzeit allerdings krönen. Neben dem Titelgewinn in der Europa League wäre der SGE auch die Gruppenphase der Champions League sicher. Die Qualifikation für die „Königsklasse“ würde zwischen 20 und 25 Millionen Euro in die SGE-Kasse spülen.

Auf dem Römer herrschte nach dem gewonnenen Pokalfinale 2018 Ausnahmezustand. Ähnlich könnte es am Donnerstag aussehen. © Jan Hübner/Ulrich/Imago Images

Die großen Feierlichkeiten für den Fall der Fälle sind bereits geplant und vorbereitet. Am Donnerstag (19. Mai) soll auf dem Römer ein großer Empfang stattfinden. Auf dem Römerbalkon würde der Pokal und die Mannschaft präsentiert werden, die sich vorher ins goldene Buch der Stadt Frankfurt eintragen hätte. Für eine mögliche Siegesfeier auf dem Römer werden bis zu 200.000 Fans erwartet. (jo/smr)