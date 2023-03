Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den VfB Stuttgart: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga den VfB Stuttgart zu Gast und will den nächsten Heimsieg. Trainer Oliver Glasner erwartet aber kein einfaches Spiel gegen die Schwaben, die jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg benötigen. Mit einem Erfolg über den VfB könnte die SGE Punkte gutmachen auf die Klubs, die derzeit die Champions League-Plätze belegen.

„Jesper Lindström hat sich leider am Sprunggelenk verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen. Dafür wird Rafa Borré spielen, er hat sich das mehr als verdient. Ich bin überzeugt, dass er eine tolle Leistung bringen wird. Ich erwarte mit dem VfB Stuttgart keinen tiefstehenden Gegner. Das wäre nicht ihr Stil unter Bruno Labbadia. Ich habe ohnehin den Eindruck, dass wir uns gegen passivere Mannschaften zuletzt sogar etwas leichter getan haben“, sagte Glasner auf der Pressekonfernz vor der Partie.

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Wer holt sich den Sieg?

„Der Abstiegskampf ist so eng wie selten zuvor. Jetzt gilt es: Wer hat den längeren Atem? Es ist ganz wichtig, keine Sekunde nachzulassen, dranzubleiben, ruhigzubleiben und konsequent an den Dingen zu arbeiten, die wir besser machen müssen“, zeigte sich VfB-Trainer Bruno Labbadia motiviert auf der PK.

„Wir sprechen täglich mit Spielern und Gruppen. Wie immer gilt: Es geht nicht über Nacht. In solchen Phasen musst du geduldig sein. Man muss immer in Lösungen denken. Man darf nicht müde werden, Dinge anzusprechen. Was hat sich verbessert, wo müssen wir weiter hart arbeiten? Klar ist, wir sind gezwungen Ergebnisse in den nächsten Wochen zu liefern“, so der Stuttgarter Coach weiter.

Das Spiel des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart findet am Samstag, 11. März 2023, in Frankfurt statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Samstag,11. März 2023, um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

