Eintracht gegen Union: Zeitgenaue Terminierung und Übertragung im Free-TV

Von: Niklas Kirk

Frankfurts Daichi Kamada (r) und Jordan Siebatcheu von Union Berlin kämpfen um den Ball. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Das Viertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt gegen Union wurde zeitgenau terminiert. Auch welche Spiele im Free-TV zu sehen sein werden, ist bekannt.

Frankfurt – Während das Duell mit der SSC Napoli bei Eintracht Frankfurt noch allgegenwärtig ist, hat der Deutsche Fußball Bund an diesem Mittwoch (22. Februar) die genauen Termine des DFB-Pokal-Viertelfinales bekannt gegeben. Eine gute Nachricht für die Eintracht Fans: das Spiel wird frei empfangbar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein.

So wird die Partie der Eintracht gegen Union am 4. April im Waldstadion stattfinden. Für alle Fans, die es nicht ins Stadion schaffen werden, überträgt das ZDF die Partie, die um 18.00 Uhr beginnen wird.

DFB-Pokal Viertelfinale: drei Partien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen

Die Partien des DFB-Pokal Viertelfinale in der Übersicht:

Eintracht Frankfurt - 1.FC Union Berlin 4. April 2023, 18.00 Uhr/ZDF und Sky FC Bayern München - SC Freiburg 4. April 2023, 20.45 Uhr/ARD und Sky 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 5. April 2023, 18.00 Uhr/Sky RB Leipzig - Borussia Dortmund 5. April 2023, 20.45 Uhr/ZDF und Sky

(nki)

Unterdessen nagt die Eintracht am drohenden Aus in der Champions League. Im Hinspiel gegen die SSC Napoli stieß sie an ihre Grenzen.