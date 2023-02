Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: Änderung in der SGE-Startaufstellung?

Von: Johannes Skiba

Eintracht Frankfurt spielt in der Champions League gegen die SSC Neapel. Makoto Hasebe könnte wieder in die Startformation rücken.

Frankfurt – Für die Spieler und Fans von Eintracht Frankfurt steigt die Anspannung. Im Achtelfinalhinspiel der Champions League kommt mit der SSC Neapel der italienische Tabellenführer nach Frankfurt. Nach der Niederlage in Köln konnte sich die SGE am Wochenende mit einem 3:0 gegen Werder Bremen rehabilitieren. Doch vertraut Oliver Glasner auf dieselbe Startformation wie gegen die Werderaner?

Schon vor der Partie im Bremen ließ Trainer Glasner offen, welcher Spieler zwischen Tuta und Evan Ndicka in der Abwehrzentrale auflaufen wird. In der Bundesliga durfte Kristijan Jakic ran und erledigte seine Aufgabe tadellos. Für die Begegnung in der Königsklasse rückt aber alle Voraussicht nach Makoto Hasebe für den Kroaten in die erste Elf.

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner vertraut seinem erfahrenen Spieler Makoto Hasebe. © Simon/imago

Nur zwei offene Frage bei Eintracht Frankfurt

Als ältester Spieler von Eintracht Frankfurt verfügt der Japaner über enorme Erfahrung, die gegen Neapels Torgaranten Victor Osimhen helfen kann. Andererseits hat Jakic Geschwindigkeits-Vorteile im Vergleich zu seinem Teamkollegen. Für Oliver Glasner bleibt die Qual der Wahl, die für ihn mehr Segen als Fluch ist: „Es ist angenehm, weil ich zwischen Spielern wählen muss, die alle in guter Verfassung sind. Das ist mir wichtig.“

Kapitän Sebastian Rode wird zwar in den Kader zurückkehren, „für die Startelf reicht es aber nicht“, wie Glasner verkündete. In der Mittelfeldzentrale werden demnach Daichi Kamada und Djibril Sow auflaufen. Als linker Schienenspieler ist Philipp Max bereits gesetzt. Der Winter-Neuzugang konnte sich unmittelbar in das bestehende Mannschaftsgefüge und Spielsystem einfügen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird entweder Aurelio Buta oder Ansgar Knauff für die Eintracht beginnen. Einer der beiden schnellen Außen wird es mit Neapels Shootingstar Khvicha Kvaratskhelia zu tun bekommen, der in dieser Saison gerade im Zusammenspiel mit Osimhen nur schwer aufzuhalten ist.

Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: Kolo Muani trifft auf Osimhen

In der Offensive von Eintracht Frankfurt wird es keine Überraschungen geben. Mario Götze und Jesper Lindström agieren im offensiven Mittelfeld hinter Randal Kolo Muani, der wie gewohnt als einzige Spitze agieren wird. Der Franzose steht seinem Gegenüber Osimhen in nichts nach. Mit zehn Tore und zwölf Vorlagen steht der SGE-Kicker mit 22 Scorerpunkten in dieser Spielzeit an der Spitze der erfolgreichsten Bundesliga-Spieler. Osimhen hat mit 18 Treffern und vier Assists ebenso viele Scorerpunkte sammeln können und ist wiederum der Primus in Italiens Serie A. Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel wird auch ein Aufeinandertreffen von zwei der besten Angreifer aus Europas Topligen sein. (jsk)