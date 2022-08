Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Von: Jan Oeftger

Für Filip Kostic (links) und Daichi Kamada steht mit Eintracht Frankfurt das Eröffnungsspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern München an. © Renà Vigneron/imago

Eintracht Frankfurt darf die neue Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München eröffnen. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Mit dem 4-0-Sieg im Pokalspiel in Magdeburg ist Eintracht Frankfurt erfolgreich in die Saison gestartet. Keine Woche später steht schon das nächste Pflichtspiel an. Im Eröffnungsspiel der Bundesligasaison 2022/2023 empfängt die Eintracht am Freitag (05. August) den Rekordmeister FC Bayern München.

„Es ist eine besondere Auszeichnung für Eintracht Frankfurt, der Gastgeber des Auftaktspiels der 60. Bundesligasaison zu sein“, sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann als der Spielplan bekannt gegeben wurde. Vor dem Spiel wird Trainer Oliver Glasner mit seinem Team an den letzten Feinheiten gearbeitet haben. Nach dem Pokalspiel sah er seine Mannschaft noch nicht ganz bereit für die große Aufgabe, wie er in der ARD erklärte. „Erstes Pflichtspiel und wir haben auch vieles gut gemacht. Aber es sind natürlich Details, die die Mannschaften, die jetzt kommen – Bayern München, Real Madrid – eiskalt ausnutzen.“

Eintracht Frankfurt hat neue Alternativen im Kader

Die vergangene Saison beendete Eintracht Frankfurt auf dem elften Tabellenplatz. In diesem Jahr wird es das Ziel sein, auch in der Liga besser abzuschneiden. Dafür haben die Frankfurter ihren Kader, mit unter anderem Mario Götze und Lucas Alario, sowohl in der Spitze als auch in der Breite verstärkt.

Möglicherweise wird Glasner gegen die Bayern eine etwas defensivere Aufstellung wählen als zuletzt gegen die Magdeburger, als Daichi Kamada auf der „Sechs“ gespielt hat. Sebastian Rode wäre gegen seinen Ex-Verein eine Option für die Startelf. Fehlen wird dann auch Hrovje Smolcic, der auch für die Liga eine Sperre mitgebracht hat. Jerome Onguene wird ebenfalls weiter ausfallen. Er hatte sich im letzten Testspiel gegen Walldorf (27. Juli) eine Zerrung der Faszie im Oberschenkel zugezogen.

Das Bundesligaspiel des ersten Spieltags zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München findet am Freitag, 05. August 2022, in Frankfurt statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München: Bundesliga live im Free-TV?

Der Privatsender Sat.1 überträgt das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN sowie Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München: Bundesliga live im kostenpflichtigen Live-Stream bei DAZN

Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München am Freitag, 05. August 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen am Freitag, 05. August 2022, . Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

ist um 20.30 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie ein Abonnement.