Eintracht Frankfurt gegen den FC Turin: Hier sehen Sie das Testspiel live im TV und Live-Stream

Von: Niklas Kirk

Kostic im Testspiel der Eintracht gegen LASK. © Manuel Binder / GEPA Pictures / Imago Images

Nach einer Woche intensivem Training trifft Eintracht Frankfurt am Freitag (15. Juli) auf den FC Turin. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Sechs Tage nach dem 0:0 gegen den Linzer ASK, tritt die Mannschaft von Oliver Glasner am Freitag um 14:30 Uhr im Rahmen des Trainingslagers in Oberösterreich auf den FC Turin. Zwar fielen im letzten Test keine Tore, dafür feierte Mario Götze sein Debüt für Eintracht Frankfurt. Dieses wurde zwar nach einer halben Stunde bereits wieder beendet, dennoch waren sowohl bei ihm als auch bei Neuzugang Hrvoje Smolcic gute Ansätze zu erkennen.

Eintracht Frankfurt im Trainingslager: Fokus auf das Teambuilding

Die zurückliegende Trainingswoche wurde dafür genutzt, Abläufe in der Mannschaft anzupassen und darüber hinaus das Teambuilding zu forcieren. Die Stimmung im Team gilt als gut, die Eintracht demonstriert Zusammenhalt, auch weil Spieler, die sportlich nur noch hinten anstehen, für das Mannschaftsklima als Leistungsträger gelten.

Am Freitag wartet nun ein Gegner von Format, sodass sich aus dem Spiel Rückschlüsse über die gewünschten sportlichen Fortschritte ziehen lassen werden. Der siebenfache italienische Meister hat seit dem 11. Juli in Bad Leonfelden Quartier bezogen, die Eintracht wird der erste Testspielgegner der neuen Saison sein.

Das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Turin wird am Freitag, 15.07.2022, ab 14.30 Uhr in Bad Wimsbach/Österreich ausgetragen. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live mitverfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Turin: Der Test am Freitag live und kostenlos im TV bei Sport1

Mit Spielbeginn um 14.30 überträgt Sport1 die Partie in Bad Wimsbach live und kostenlos im TV.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Turin: Der Test am Freitag live im TV bei Sky Sports News

Der Countdown zum Spiel in Bad Wimsbach startet am Freitag, 15. Juli 2022, um 14.25 Uhr auf Sky Sport News mit den Vorberichten.

Um 14.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky-Abo.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Turin: Der Test am Freitag live im Stream bei WOW.

Weiter besteht die Möglichkeit, das Spiel bei WOW (vormals Sky Ticket) zu streamen.

Für die Nutzung von WOW wird ein Account benötigt, der ebenfalls kostenpflichtig ist.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Turin: Der Test am Freitag live im Stream bei EintrachtTV.

Auch besteht die Möglichkeit, das Spiel bei im vereinseigenen EintrachtTV zu streamen.

Für die Nutzung wird ein Account benötigt, der kostenpflichtig ist.

