Eintracht Frankfurt: Gedränge auf dem Trainingsplatz

Von: Thomas Kilchenstein

Er wenigstens muss sich keine Sorgen um seinen Platz machen: Torwart Kevin Trapp. © imago

Die Eintracht hat nach der Rückkehr der Nationalspieler wieder alle Mann an Bord – es sind ziemlich viele. Der Kader soll noch entschlackt werden, bestenfalls vor Beginn des Trainingslagers.

Es hat nicht lange gedauert in dieser Woche, und schon waren die Gesichter wieder lang. Sie gehörten all jenen, die es nicht geschafft hatten, eine Eintrittskarte für eines der nächsten drei Heimspiele der Frankfurter Eintracht zu ergattern. Und das waren die meisten. Weniger als 20 000 Karten waren in den für Mitglieder freien Verkauf gegangen für die Partien im Stadtwald gegen den SV Darmstadt 98 (20. August), 1. FC Köln (3. September) und SC Freiburg (24. September), nicht gerade Knallerpartien, und trotzdem waren die begehrten Billetts im Nu unter die Leute gebracht, 58 000 Zuschauende fasst inzwischen die aufgestockte Arena, 35 000 allein an Dauerkarten, nahezu ausverkauft sind die Spiele - lediglich 1000 Karten sind noch kurzfristig zu bekommen. Der Hype um die Eintracht ist in Frankfurt ungebrochen, er nimmt eher noch zu. Und jetzt hat der Klub als Besitzer das Stadion auch noch farblich aufgewertet: Schwarz auf Weiß (wie Schnee) ist nun auf den Sitzschalen der Tribüne dies zu lesen: „Eintracht vom Main“. Die schwarz-blauen Sitzschalen sind endlich Vergangenheit.

All das ist eine Verpflichtung, und das weiß Trainer Dino Toppmöller trotz der Kürze seiner Zeit in Frankfurt natürlich ganz genau. Inzwischen ist das Gedränge auf den Trainingsplätzen noch größer geworden, seit Mittwoch sind alle Nationalspieler wieder da – auch der allseits umschwärmte Randal Kolo Muani. Nach einer ersten leichten Schnuppereinheit ging es am gestrigen Donnerstag dann doppelt zur Sache. Mit dabei, logisch, auch die Profis, von denen bekannt ist, dass sie ganz gerne wechseln würden/sollen bei entsprechenden Angeboten, also Djibril Sow, Rafael Borré oder Jesper Lindström. Dabei konnte es der schnelle Däne kaum erwarten, auf den Platz zu gehen, hatte er bei seiner Rückkehr aus dem zweiwöchigen Urlaub gesagt. „Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Ich freue mich einfach darauf, wieder zu spielen“, sagte Lindström.

Knauff schon am Ball

Erstaunlicherweise war auch Ansgar Knauff wieder am Ball, allerdings vermied er aus guten Gründen noch jeden Kontakt, von Zweikämpfen ganz zu schweigen. Er hatte sich in der Vorbereitung auf die EM der U21 im Juni das Schlüsselbein gebrochen, offenbar hat der 21-Jährige gutes Heilfleisch, sodass der Flügelmann bald schon eine ernsthafte Option werden kann. Auch Mario Götze, zuletzt leicht erkältet, ist in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt.

Zudem wird Toppmöller sehr bald den Kader verschlanken müssen, 41 Profis umfasst er, selbst wenn man die sechs U21-Spieler (Simoni, Loune, Ghotra, Akman, Ferri, Futkeu) abzieht, tummeln sich immer noch fast drei komplette Mannschaften auf dem Feld. 35 Mann wird Toppmöller, der am Samstag in Fulda (15,30 Uhr) gegen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz testet, sicher nicht mit ins Trainingslager nach Windischgarsten (ab 23. bis 29. Juli) nehmen. Es wird Härtefälle geben.