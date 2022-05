Eintracht Frankfurt beim FSV Mainz 05: So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream

In der Bundesliga tritt Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag beim FSV Mainz 05 an. So sehen Sie das Spiel am Samstag live im TV und im Stream.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat es geschafft und ist ins Finale der Europa League eingezogen. Nach dem Sieg im Hinspiel in London gewann die SGE auch das Rückspiel in der heimischen Arena gegen West Ham United und löste das Ticket fürs Endspiel. Gegner am 18. Mai in Sevilla sind die Glasgow Rangers, die überraschend RB Leipzig aus dem Wettbewerb warfen.

Zwei Frankfurter, die bald das Trikot wechseln und für den Gegner spielen: Aymen Barkok und Danny da Costa. © Imago Images

Vor dem Finale in der Europa League steht aber noch die Pflicht des letzten Bundesligaspiels an. Eintracht Frankfurt hat keine weite Anreise zur Auswärtspartie, Gegner ist der Lokalrivale vom Rhein, der FSV Mainz 05. Gegen Mainz geht es für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner lediglich darum, dass sich kein Spieler verletzt und womöglich gegen die Glasgow Rangers ausfällt.

Eintracht Frankfurt in Mainz: Bedeutungsloses Match

Vor dem 34. Spieltag nimmt Eintracht Frankfurt mit 41 Punkten Rang zwölf der Tabelle in der Fußball-Bundesliga ein. Der kommende Gegner FSV Mainz 05 hat 45 Zähler und steht auf Platz neun. Es hätte ein heißes Duell werden können, da die Nachbarschaftsduelle (das Wort „Derby“ hören die Fans der SGE in Zusammenhang mit diesen Partien nicht gerne) immer ihren Reiz haben. Doch die Tabellenkonstellation nimmt jegliche Brisanz aus der Partie.

Fraglich für das Spiel gegen Mainz sind auf Seiten von Eintracht Frankfurt Jesper Lindström und Martin Hinteregger. Der Däne musste nach seiner Verletzung aus London für das Rückspiel passen und es ist nicht zu erwarten, dass Oliver Glasner ihn im bedeutungslosen Spiel gegen Mainz aufstellen wird. Bei Martin Hinteregger, der gegen West Ham United bereits nach wenigen Minuten ausgewechselt werden musste, wird es definitiv nichts werden - der Klub teilte mit, dass die Saison für ihn gelaufen ist.

Das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05 steigt am Samstag, 14. Mai 2022, um 15.30 Uhr in Mainz. Wir sagen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt beim FSV Mainz 05: Bundesliga am Samstag live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt gibt es nicht live im Free-TV zu sehen.

gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Die TV-Rechte der Fußball Bundesliga teilen sich zurzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streaming-Anbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt zu Gast in Mainz: Bundesliga am Samstag live in TV und Stream bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz und Eintracht Frankfurt live im TV auf Sky Sport Bundesliga 7 und via Sky Ticket im Stream.

und live im TV auf Sky Sport Bundesliga 7 und via Sky Ticket im Stream. Beginn der Übertragung ist am Samstag, 14.05.2022, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

mit den Vorberichten, Anstoß ist um 15.30 Uhr. Um Sky sehen zu können, brauchen Sie ein Abonnement.

Die Sky-Ticket-App gibt es für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

