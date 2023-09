Eintracht Frankfurt: Frauen jetzt gegen Juventus

Von: Katja Sturm

Chancenwucher, aber für ein Törchen hat es gereicht: Nicole Anyomi (links) klatscht Lara Prasnikar ab, Torschützin beim 1:0 gegen den 1. FC Slovacko. © IMAGO/Rene Schulz

Mit dem Sieg gegen Slovacko beim Mini-Turnier der 1. Runde um die Qualifikation zur Königsklasse erreichen die Fußballerinnen das große Spiel im Stadtwald

Auf dieses Szenario hatten die Eintracht-Verantwortlichen bei der Planung gesetzt. Beim Mini-Turnier in der eigenen Stadt, das die erste Qualifikationsrunde für die Champions League darstellt, treffen die Frankfurter Bundesliga-Fußballerinnen an diesem Samstag (13 Uhr) auf den fünfmaligen italienischen Meister Juventus Turin. Für dieses Duell, für dessen Sieger allein der Weg in Richtung Königsklasse weitergeht, hatten die Gastgeber extra die große Arena im Stadtwald reserviert. Bis Mittwoch konnten dafür noch keine 4000 Tickets abgesetzt werden, die Resonanz könnte jetzt, da die Paarung steht, anziehen.

Die Südeuropäerinnen hatten im Stadion am Brentanobad, der originären Spielstätte der Hessinnen, am frühen Nachmittag vorgelegt und vor 300 Zuschauern den kasachischen Vertreter WFC Okzhetpes mit 6:0 (3:0) besiegt. Danach schauten sie sich eine Halbzeit lang inmitten der nun auf 2900 Fans angewachsenen Masse ihre potentiellen Gegnerinnen an und sahen, wie Lara Prasnikar mit ihrem Tor in der 24. Minute für den 1:0 (1:0)-Erfolg der Adlerträgerinnen über den 1. FC Slovácko aus Tschechien sorgte.

Vom Anpfiff an hatte der Bundesligadritte seinen Willen klargemacht. Die Formation, in der die vom Meisterschaftszweiten VfL Wolfsburg ausgeliehene Pia-Sophie Wolter ihr Pflichtspiel-Debüt für die SGE gab, attackierte ein ums andere Mal das gegnerische Tor, zwang die Partie in nur eine Hälfte. Doch erst als ein Schuss von Laura Freigang geblockt wurde und der Ball dabei vor Prasnikars Füßen landete, konnte diese routiniert genug abziehen, um die Eintracht in Führung zu bringen.

In der Folge übten die Frankfurterinnen weiter Druck aus, doch dem letzten Pass mangelte es an Genauigkeit, ein Schuss in Richtung Kasten verfehlte das Ziel. Vor allem Nicole Anyomi tat sich im Spiel nach vorne hervor. Als Erste hatte die Nationalspielerin in der vierten Minute die Möglichkeit gehabt, einen Treffer zu landen, doch die im Spielverlauf immer wieder sehr gut parierende Torfrau Barbora Ružicková machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Als Anyomi 25 Minuten später die Keeperin umkurvte und ins lange Eck des damit freien Kastens zielte, ging der Schuss daneben.

Am Kräfteverhältnis sollte sich nach der Pause nichts ändern: Von Slovácko war in der Offensive nichts zu sehen, die Eintracht versuchte noch einen Gang höher zu schalten. Zum zweiten Mal nach ihrem Debüt 2022 europäische Luft schnuppern zu dürfen und diesmal sogar vor den eigenen Fans, an der Stätte, an der ihr Vorgängerverein 1. FFC Frankfurt schon viele internationale Erfolge hatte feiern dürfen, dieses Erlebnis wollten die Spielerinnen mit einem deutlicheren Ergebnis krönen. Neuzugang Lisanne Gräwe löste in der 68. Minute Verena Hanshaw ab, die erst vor einer Woche verpflichtete Schweizerin Nadine Riesen lief kurz darauf für ihre Landsfrau Géraldine Reuteler auf, Shekiera Martinez für Anyomi. Doch obwohl es zahlreiche weitere sehr aussichtsreiche Aktionen in Richtung Tor gab, sollte kein Treffer mehr fallen.

„So ein Spiel könnten wir auch mit 7:0 gewinnen“, kommentierte Kapitänin Tanja Pawollek. „Aber wir haben es uns selbst schwer gemacht.“ Auch Trainer Niko Arnautis bemängelte die unzureichende Chancenverwertung, die sich gegen ein stärkeres Team, jenes von Juve etwa, rächen könnte. Pawollek bemühte sich, das Versäumte in Positives zu verwandeln. „Wir haben uns die Tore für Samstag aufgehoben“, erklärte die 24-Jährige. Im Vorjahr waren die Frankfurterinnen im Endspiel des Miniturniers mit 1:2 an Ajax Amsterdam gescheitert. Die Wiederholung eines solchen Szenarios haben die Verantwortlichen nicht eingeplant.