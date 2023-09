Eintracht Frankfurt Frauen: Erst die Pflicht, dann die Kür

Mini-turnier zur Women’S Champions League

Für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt beginnt der lange Weg in die Königsklasse. Nach einem Sieg gegen 1. FC Slovácko würde wohl Juventus Turin in der Arena warten.

Über Juventus Turin will Niko Arnautis noch nicht reden. Dem fünfmaligen italienischen Meister könnten die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt am Samstag (13 Uhr/Dazn) im Finale des Champions-League-Qualifikationsturniers in der Arena im Stadtwald gegenüberstehen. Zuvor müssten beide Mannschaften am Mittwoch im Stadion am Brentanobad die erste Hürde in dem Vierer-Wettbewerb nehmen. Während es „Juve“ mit den Außenseiterinnen vom WFC Okzhetpes aus Kasachstan (13 Uhr) zu tun bekommt, treffen die heimischen Adlerträgerinnen auf den 1. FC Slovácko aus Tschechien (18.30 Uhr/Dazn).

„Eine Mannschaft, die wir durchaus ernst nehmen“, betonte Arnautis bei einer Pressekonferenz im Proficamp. Sieht der Uefa-Koeffizient das Herkunftsland der Gäste doch aktuell auf Rang sechs in Europa, und der Klubs selbst, obwohl als Ausbildungsverein angesehen, rangiert national auf dem dritten Platz. „Aber wenn wir unsere Spielidee und das, was uns stark macht, aufs Feld bringen“, betonte der Eintracht-Coach, „besitzen wir hohe Qualität.“ Sprich: Das sollte für einen Erfolg reichen.

Wie im vergangenen Jahr stellt der Auftritt beim Mini-Turnier für die Hessinnen den Saisonstart dar, während die Tschechinnen bereits drei Liga-Spieltage hinter sich haben. Die Eintracht übernimmt für dieses Turnier, bei dem sich nur der Sieger für die Playoff-Spiele zur Königsklasse im Oktober durchsetzt, die Gastgeberrolle. Klar, welche Hoffnung dahintersteckt: mit großer Fanunterstützung gegen einen namhaften Gegner wie Juventus das Finale gewinnen.

Bei ihrer Premiere 2022 waren die Frankfurterinnen in der Nachspielzeit an Ajax Amsterdam gescheitert. Die Niederlage von damals „hat uns nicht umgeworfen“, sagt Arnautis. Man habe daraus „eine Extraportion Motivation“ gezogen.

Obwohl die Vorbereitung nicht einfach war, sieht der Coach die Seinen nach einem Trainingslager im Schwarzwald „topfit“. Für das Teamgefühl im mit fünf Neuzugängen bei sechs Abgängen bestückten Kader wurde viel getan.

„Die ganze Woche über gab es Challenges“, erzählte Kapitänin Tanja Pawollek. So musste ein Ei aus dem ersten Stock geworfen werden, ohne dass es kaputt ging, und nur Hilfsmittel aus der Natur durften beim Abfangen genutzt werden. So kreativ habe er noch nie ein Team gesehen, lobte Arnautis. „Wir können nicht nur Fußball spielen, sondern auch entertainen.“

Im Juli hatte er das Üben mit einer kleinen Gruppe begonnen, zu der später erst die vier Teilnehmerinnen der U19-Europameisterschaft in Belgien, dann sechs Nationalspielerinnen von der Weltmeisterschaft dazustießen. Letztere hatten nach dem Turnier zwei Wochen frei bekommen.

Sara Doorsoun fehlt

Das habe vor allem den bereits in der Vorrunde gescheiterten fünf Deutschen geholfen, die Enttäuschung zu verarbeiten, so Arnautis. Die Spielerinnen selbst könnten einordnen, was sie in Down Under erlebt hatten, und freuten sich jetzt auf die „schönen“ Aufgaben mit „ihrer“ Eintracht. Die Verletzung, die Sara Doorsoun bei der WM gebremst hatte, stellte sich als langwieriger als gedacht heraus. Am Mittwoch wird die 31-Jährige deshalb noch nicht auf dem Feld stehen, und auch bis Samstag könnte es knapp werden. Umso wichtiger, dass die erfahrene Virginia Kirchberger nach ihrer Fußoperation im Frühjahr auflaufen kann.

„Die Vorfreude ist riesig“, sagte Pawollek. Es sei „eine Riesenehre“, das Turnier in Frankfurt vor Familie, Freunden und Fans spielen zu dürfen. Zu einem möglichen Highlight gegen Italiens Vizemeister Juventus wollte sich aber auch die 24-Jährige noch nicht äußern.