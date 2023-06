Eintracht-Präsident Fischer vor Pokalfinale angriffslustig: „Wir gewinnen gegen das Marketing-Konstrukt“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Peter Fischer könnte vor dem letzten Endspiel seiner Präsidentschaft stehen. Das ist nicht der Hauptgrund, warum der Eintracht-Boss unbedingt gewinnen will.

Frankfurt – Das Beste kommt für Eintracht in dieser Saison zum Schluss. Denn das Team von Trainer Oliver Glasner greift im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig am Abend (ab 20 Uhr im Live-Ticker) nach dem zweiten Titel binnen eines Jahres. Es wird das Highlight einer Spielzeit, die einer Achterbahn glich und dem bei den Fans beliebten Coach den Job kostet.

Sollte der Österreicher noch zweifeln, wie er sein Team nach dem Europa-League-Triumph vor einem Jahr für dieses Endspiel besonders motivieren kann, hier ein Vorschlag: einfach Peter Fischers Interview mit RTL und ntv abspielen. Denn der im kommenden Jahr scheidende Präsident ist bereits auf Betriebstemperatur, wie die wenigen Minuten am Mikrofon beweisen.

Schließlich wartet im Olympiastadion nicht irgendein Gegner auf die Adlerträger. Sondern der Brause-Klub, dessen Festgeldkonto im beschaulichen Fuschl am See beheimatet ist. Und dort soll am Samstagabend auf keinen Fall gejubelt werden.

Schwört die Eintracht auf das Duell zweier Systeme ein: Präsident Peter Fischer verdeutlicht, was er von Finalgegner RB Leipzig hält. © Screenshot RTL/ntv

Fischer macht die Eintracht heiß: „Zwölfter Mann wird ausschlaggebend sein“

„Ich weiß nur eins: Wenn im Stadion die Mannschaften einlaufen – damit meine ich beide – wird es sicherlich für die Leipziger nicht ganz so einfach werden“, sieht Fischer seine Eintracht vor dem Anpfiff klar in der Pole Position: „Da ist eine Welle von Energie, da ist eine Lautstärke und da ist eine unglaubliche Begeisterung – die spürst du.“

Auf die Stimmung von den Rängen kommt es in seinen Augen ganz besonders an: „Das wird unser Vorteil sein. Das ist der berühmte zwölfte Mann und der wird ausschlaggebend sein in Berlin. Und deshalb gewinnen wir das Ding.“

Einmal in Fahrt, teilt Fischer, der sich auch zu seinen persönlich schweren vergangenen Wochen äußerte, weiter in Richtung RB aus. Und nordet die Roten Bullen ein: „Wir haben ein Konstrukt in Leipzig, das Marketing-Konstrukt, eines multinationalen, sehr erfolgreichen Konzerns. Und diese Marke versucht immer – egal wo sie antritt – die beste zu sein. Die Dinger zu gewinnen. Vorne zu sein. Das ist der Genius, der letztendlich im Marketing steckt.“

Fest in Frankfurter Hand: Am Breitscheidplatz in Berlin versammeln sich die Eintracht-Fans vor dem Pokalfinale. © IMAGO / Jan Huebner

Fischer vergleiche Eintracht und RB Leipzig: „Eine ganz andere Form von Liebe und Verständnis“

Doch für diese Strategie gibt es Grenzen. Vor allem im Vergleich mit seiner Eintracht: „Wir sind Tradition, über 180.000 Mitglieder. Das ist der 15.-größte Verein der Welt mittlerweile. Da ist eine Tradition und da ist eine ganz andere Form von Liebe und Verständnis zu dieser Eintracht in der Region. Wo Leipzig natürlich nichts, und zwar gar nichts, zu bieten hat.“

Es geht Fischer – das wird bei seinen Worten ersichtlich – eben nicht nur um den sportlichen Wettkampf. Sondern um das große Ganze. Die gewachsene Macht vom Main, auch wenn sie zumindest in der Vergangenheit zuweilen etwas divenhafte Züge hatte. Und der aufmüpfige Emporkömmling aus dem durchaus fußballbegeisterten Leipzig.

Fischer legt jedenfalls nach: „Und deshalb treffen dort auch zwei Systeme aufeinander. Und das wirst du im Stadion auch merken, welches System im Stadion gewinnt. Im Stadion gewinnt der Traditionsklubs, die große Ehre, da gewinnt auch die Historie, die dieser Klub in sich hat. Das spürt jeder.“

Selbstverständlich auch während der 90 oder 120 Minuten. In denen die Mannschaft jederzeit wissen wird, dass sie nicht allein für Titeltraum kämpft. Die Unterstützung wird gewaltig sein. (mg)