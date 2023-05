Frisches Geld dank Nagelsmann-Co? FC Bayern will Ablöse für Eintracht-Kandidat Toppmöller

Von: Christoph Gschoßmann

Dino Toppmöller gilt als Trainerkandidat bei Eintracht Frankfurt. Der FC Bayern könnte für den Ex-Nagelsmann-Assistenten eine Ablöse kassieren.

München – Die turbulente Saison beim FC Bayern fand in der überraschenden Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann ihren bisherigen Höhepunkt. Risse zwischen Mannschaft, Trainerteam und Chefetage beim Rekordmeister wurden immer deutlicher sichtbar. Doch könnte die unrühmliche Episode noch etwas Positives für den FC Bayern hervorbringen: Geld. Einer seiner ebenfalls entlassenen Assistenten nämlich könnte jetzt in der Bundesliga groß rauskommen.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 in Wadern Größte Erfolge als Cheftrainer: Luxemburgischer Meister: 2017, 2018, 2019 (jeweils mit F91 Düdelingen) Größte Erfolge als Spieler: Saarlandpokalsieger 2000

Toppmöller-Comeback bei der Eintracht? Eine Ablöse wäre fällig

Die Rede ist von Dino Toppmöller. Der 42-Jährige soll Wunschkandidat von Eintracht Frankfurt sein. Der dortige Trainer Oliver Glasner packt dort nach dem Pokalfinale gegen RB Leipzig seine Sachen. Allerdings besitzt Toppmöller in München noch einen Vertrag bis 2024, weswegen eine Ablöse fällig werden würde. Wie die Bild erfahren haben will, verlangen die Bayern wohl bis zu einer halben Million Euro für den ehemaligen Co-Trainer Nagelsmanns, der selbst aktuell vereinslos und sogar bis 2026 an die Münchner gebunden ist.

Laut der Informationen hat der ehemalige Stürmer Toppmöller mehrere Optionen, die prominenteste darunter sei Club Brügge aus Belgien. Brügge kann sich Toppmöller demnach „sehr gut vorstellen“, auch wenn die Bayern noch nicht mit dem Europa-League-Sieger von 2022 verhandelt haben sollen.

Weiterer Ex-Co-Trainer des FC Bayern nach Frankfurt?

Doch nicht nur Toppmöller – Sohn von Trainer- und Eintracht-Legende Klaus Toppmöller – soll zu den Adlern wechseln. Auch für Co-Trainer Xaver Zembrod (genannt: „X“) gibt es Interesse. Er wechselte gemeinsam mit dem Nagelsmann-Team damals von Leipzig zu Bayern. Zembrod kannte Nagelsmann bereits seit Hoffenheimer Zeiten, der Ex-Chefcoach der Münchner war einst sein Assistent bei der U17 der Kraichgauer, ehe er sich rasant nach oben arbeitete.

Dass ein Klub die beiden Co-Trainer wollte, ist nicht das erste Mal: 2022 soll es im Herbst Interesse vom VfB Stuttgart gegeben haben, doch Bayern blockte ab. Nun jedoch ist die Lage eine andere – und Toppmöller könnte mit Assistent Zembrod bald selbst ganz allein im Rampenlicht stehen. (cgsc)

