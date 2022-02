Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Heute live im TV und Live-Stream

24. Spieltag

Von Nico Scheck schließen

Am 24. Spieltag trifft Eintracht Frankfurt heute im Waldstadion auf den FC Bayern München. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Frankfurt – Samstagabend, Topspiel in der Bundesliga. In der Frankfurter WM-Arena ist vor dem 24. Spieltag in der Bundesliga eigentlich alles für die nächste Überraschung angerichtet. Eintracht Frankfurt, zuletzt zweimal in der Liga verloren, empfängt den FC Bayern München.

Die vergangenen beiden direkten Duelle konnte die SGE mit 2:1 für sich entscheiden, zuletzt in der Hinrunde in der Münchner Allianz Arena. Und am heutigen Samstag (18.30 Uhr)? Die Vorzeichen stehen ganz gut, doch die Eintracht befindet sich aktuell in einer Formdelle – so wie vor den vergangenen beiden Duellen gegen die Bayern auch. Der Rest ist bekannt.

Bundesliga heute live: Schafft die Eintracht gegen Bayern die Wende?

Doch selbstverständlich gehört für eine nächste Überraschung gegen den FC Bayern etwas mehr dazu als nur Aberglaube. Eintracht Frankfurt will gegen die Bayern die Wende einleiten, vier Punkte aus sechs Spielen anno 2022 sind definitiv zu wenig. Schließlich heißt das Ziel Europa. Mit 31 Zählern und Rang zehn sind die Hessen davon derzeit jedoch ein gutes Stück entfernt. Es braucht die viel beschworene Wende. Gegen die Bayern? Wie (fast) immer also?

„Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir wieder gegen Bayern den Turnaround schaffen“, wird Djibril Sow bei der Hessenschau zitiert. Es brauche jetzt eine Leistung, „auf die wir stolz sein können“. Denn: „Wir müssen ehrlich sein: Für das, was wir erreichen wollen, war das in den vergangenen Wochen zu wenig.“

Personalsorgen bei Eintracht Frankfurt - und beim FC Bayern München

Personell muss SGE-Trainer Oliver Glasner unter anderem auf die verletzten Ragnar Ache (Muskelfaserriss) und Sebastian Rode (Verletzung im Bauch- und Rippenbereich) verzichten. Bei Daichi Kamada wird es eng. Noch am Donnerstag konnte der Japaner nicht trainieren. Sein Einsatz am Samstag ist fraglich. Kristijan Jakic fehlt gelbgesperrt.

Noch gebeutelter geht der FC Bayern in die Partie. Thomas Müller hat zum zweiten Mal Corona, Manuel Neuer fehlt mit einer Meniskusverletzung, Alphonso Davies ist aufgrund einer Herzmuskelentzündung nach Corona-Infektion noch nicht einsatzbereit, Leon Goretzka plagen weiterhin Patellaprobleme und Corentin Tolisso hat sich am vergangenen Spieltag einen Muskelfaserriss zugezogen. Immerhin dürfte Jamal Musiala nach überstandener Corona-Infektion wieder einsatzbereit sein.

Das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München steigt am Samstag, den 26. Februar 2022, um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und im Live-Stream übertragen wird.

