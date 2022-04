Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona: Hier sehen Sie die Europa League live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Nach dem Last-Minute-Tor in der Verlängerung des Europa-League-Achtelfinals brachen bei Eintracht Frankfurt alle Dämme. © Gawlik/Imago Images

Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale der Europa League auf den FC Barcelona: So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Die Vorfreude ist riesig: Am Donnerstag (07.04.2022) trifft Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League auf den FC Barcelona. Ein Spiel, das Aufsichtsrats-Vorsitzender Philip Holzer bereits als „Jahrhundertspiel“ bezeichnete und die Fans völlig in Vorfreude versetzt. Nach der Bundesliga-Partie gegen Greuther Fürth am vergangenen Wochenende ist das Spiel gegen Barca das erste vor ausverkauftem Publikum seit mehr als zwei Jahren. Die Tickets waren in kürzester Zeit ausverkauft.

Auch Trainer Oliver Glasner freut sich über das Los, das volle Haus dürfte ein zusätzlicher Push für das Team von Eintracht Frankfurt sein. „Die Mannschaft und Stadt haben sich diesen attraktiven Gegner verdient. Es ist wichtig, dass wir nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern diese Hürde annehmen. Wir wollen ins Halbfinale“, machte der Übungsleiter eine Kampfansage in Richtung Katalanen.

Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona – SGE will furchtlos auftreten

Angst vor dem übermächtig erscheinenden Gegner hat Glasner jedoch nicht. „Barca ist einer der größten Namen im europäischen Fußball. Aber salopp gesagt: Wer gegen den Fünften aus Spanien weiterkommt, kann das auch gegen den Dritten schaffen“, sagte er kurz nach der Auslosung.

Eintracht Frankfurt wird also im heimischen Stadion und mit 48.000 Fans im Rücken alles geben wollen. Denn ein möglicher Einzug ins Halbfinale der Europa League wäre auf finanziell lohnenswert für die SGE. Die Eintracht hat in der laufenden Europa-League-Saison bereits mehr als zehn Millionen Euro mit der EL verdient, beim Einzug ins Halbfinale würden noch einmal 2,8 Millionen Euro hinzukommen.

Eintracht Frankfurt trifft auf FC Barcelona: Viele Fans bei Auswärtsspiel erwartet

Auch in Barcelona dürften zahlreiche Fans vor Ort sein. „Mir schwebt da Mailand vor, wo wir 25.000 Fans in der Stadt hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass in Barcelona auch eine Menge Frankfurter sein werden. Da merkt man, dass diese Stadt und diese Region den Wettbewerb total annehmen. Jeder tut alles dafür, um immer wieder aufs Neue das große Saison-Ziel zu erreichen, international dabei zu sein“, sagte Aufsichtsratsboss Holzer kürzlich bei einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Die Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona steigt am Donnerstag, 07. April 2022, um 21.00 Uhr in der Frankfurter Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona am Donnerstag, 07.04.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen am Donnerstag, 07.04.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der ertönt dann um 21 Uhr. Als Moderatorin fungiert Laura Papendick, Karl-Heinz Riedle wird als Experte vor Ort sein.

Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Viertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona am Donnerstag, 07.04.2022, live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am Donnerstag, 07.04.2022, live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(msb)