Eintracht Frankfurt: „Verrückte Reise, die man so vor ein paar Jahren nie für möglich gehalten hätte“

Eintracht-Fans flippen Aus vor Freude: „Ich weine. Ich liebe euch alle! Das ist unfassbar“

Eintracht Frankfurt gewinnt die Europa League. © IMAGO/Adam Davy

Eintracht Frankfurt hat die Europa League gewonnen gegen die Glasgow Rangers. Das sagen die Fans zum Triumph in Sevilla.

Sevilla - Eintracht Frankfurt hat das Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers gewonnen. Nach 90 Minuten und der Verlängerung stand es 1:1-Unentschieden, sodass das Elfmeterschießen über Sieg und Niederlage entscheiden musste. Alle fünf Schützen der SGE behielten die Nerven, bei den Rangers konnte Ramsey Kevin Trapp nicht überwinden. Mit dem Erfolg qualifiziert sich die SGE für die Champions League in der kommenden Saison. Wir haben Stimmen der Fans aus dem offiziellen Forum der Eintracht zusammengetragen.

„Ich bin sowas von fertig. Europa-Pokal-Sieger 2022! Ungeschlagen! Danke Jungs, danke! Ihr habt euch unsterblich gemacht! Glückwunsch ihr Adler“, freut sich cyberboy. „So schließt sich der Kreis!!! Verdient gewonnen! An alle im Forum eine geile Nacht! Heute wird der teuerste Whisky geleert“, ist Dorico_Adler ebenfalls außer sich vor Freude über den Sieg in der Europa League.

Eintracht Frankfurt: „Ich liebe euch alle, ich liebe die Eintracht, ich liebe Frankfurt“

„Ich wäre eigentlich gerade in Sevilla. Musste meinen Flug verfallen lassen weil ich mir ne fette Grippe eingefangen hab, alle meine Jungs sind dort. Ich gönne es jedem Einzelnen und schau hier in Sachsenhausen zuhause alleine. Aber scheißegal wie sehr ich abkacke, morgen gehts an Römer. Unfassbar. 2018 dachte ich sowas kommt nie wieder und hab den Pokal auf die Wade stechen lassen. Jetzt kommt der nächste dazu. Ich liebe euch alle, ich liebe die Eintracht, ich liebe Frankfurt“, so adlerjunge23FFM.

Die Fans von Eintracht Frankfurt sind außer sich vor Emotionen, so auch LaBoom: „WIR SIND EUROPAPOKAL SIEGER!

Ich mach den scheiß seit 30 Jahren mit der Eintracht! Vor ein paar Jahren hab ich mich damit abgefunden, NIEMALS irgendwas zu gewinnen. Und jetzt sind wir DFB Pokal-Sieger geworden und UEFA Europa League-Sieger.

Eintracht Frankfurt: „Verrückte Reise, die man so vor ein paar Jahren nie für möglich gehalten hätte“

Skyeagle denkt in dem Moment des Erfolges auch an den unterlegenen Gegner: „Ich möchte meinen Respekt an die Rangers bekunden. Bei aller Freude. Ein verdienter Finalist und gegen jeden Gegner hätte ich ihnen den Sieg von Herzen gegönnt. Ihr habt mit uns dem Fußball ein Geschenk gemacht, in der ganzen EL Saison. Macht weiter so, ihr seid ein Geschenk für den internationalen Fußball und ein ehrbarer Gegner. Auf dem Platz und auf den Rängen. Ihr seid international, so wie wir. Chapeau. Auf ein Wiedersehen!“

„Verrückte Reise, die man so vor ein paar Jahren nie für möglich gehalten hätte. Einfach absolut außergewöhnlich und ich bin den Jungs so dankbar dafür, so etwas überhaupt erleben zu dürfen. Die meisten Fans anderer Vereine träumen ihr Leben lang nur davon, wir dürfen heute feiern. Unfassbar geil“, freut sich ElzerAdler und chuky88 kann es noch nicht realisieren: „Ich bin total perplex, überglücklich, könnte weinen und trotzdem realisier ich es noch ein noch nicht. Danke dem Team, danke dem Trainerteam und danke an alle auch die Fans und Foristen mit denen man vielleicht nicht immer einer Meinung ist, aber immer dem selbem Verein unterstützt und treu bleibt.