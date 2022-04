Eintracht: Winter-Abgang Fabio Blanco wird zum Torjäger beim FC Barcelona

Von: Sascha Mehr

Fabio Blanco wechselte von Eintracht Frankfurt zum FC Barcelona. © Urbanandsport/Imago

Fabio Blanco wechselte von Eintracht Frankfurt zum FC Barcelona – und startet nun durch in seiner spanischen Heimat.

Frankfurt/Barcelona – Bei Eintracht Frankfurt konnte sich das große Talent Fabio Blanco nicht durchsetzen, dabei war die Freude bei seiner Verpflichtung riesig. „Die Verpflichtung von Fabio Blanco Gómez zeigt den gewachsenen Stellenwert von Eintracht Frankfurt. Ben Manga hat mit dieser Verpflichtung einmal mehr sein Gespür für Toptalente und seine hervorragende Vernetzung im europäischen Spitzenfußball unter Beweis gestellt. Diesen Weg werden wir weiter konsequent fortsetzen“, sagte Axel Hellmann, Vorstandsprecher der SGE, damals bei der Bekanntgabe des Transfers.

Ein knappes Jahr später ist Fabio Blanco längst wieder weg und der Transfer zu Eintracht Frankfurt muss als Missverständnis gesehen werden. Der damals 17-jährige trainierte bei den Profis mit und sollte in der U19 des Klub zum Einsatz kommen. Für die Bundesligamannschaft hatte der Offensivspieler noch nicht ausreichend Qualität, wie Trainer Oliver Glasner sagte. „Er ist nicht in der Verfassung, der Mannschaft zu helfen. Deshalb ist er nicht im Kader. Es reicht momentan einfach nicht, um bei uns zu spielen“, so der SGE-Coach im Herbst 2021.

Eintracht Frankfurt: Fabio Blanco ohne Chance bei Profis

Fabio Blanco und sein Umfeld hatten aber wohl keine Geduld – und so kam es immer wieder zu Ärger mit dem Klub. Schließlich weigerte sich das Talent, für die U19 von Eintracht Frankfurt aufzulaufen. Ein Abgang zeichnete sich immer mehr ab und im Winter wechselte Blanco für 500.000 Euro zum FC Barcelona, um in seinem Heimatland einen Neuanfang zu starten. Er war zunächst für die zweite Mannschaft der Katalanen eingeplant.

Seit seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Barcelona läuft es deutlich besser für Fabio Blanco. In den letzten sechs Pflichtspielen der zweiten Mannschaft konnte er vier Treffer erzielen und hat damit maßgeblichen Anteil, dass sich die Mannschaft in der Tabelle der spanischen dritten Liga bis auf Platz neun nach vorne schob.

Eintracht Frankfurt: Ex-Spieler Fabio Blanco überzeugt in Barcelona

Die Leistungen des mittlerweile 18-Jährigen sind auch Xavi, Trainer der Profis beim FC Barcelona, nicht verborgen geblieben. „Fabio hat unserer zweiten Mannschaft mit entscheidenden Toren geholfen. Er kann auf beiden Seiten und in der Mitte spielen. Seine Entwicklung ist gut“, lobte Xavi den Nachwuchsspieler auf Nachfrage des TV-Senders Sport1.

Xavi ist dafür bekannt, dass er jungen Spielern eine Chance gibt und sie ins kalte Wasser wirft. In der aktuellen Saison zählen Pedri und Gavi zu den Entdeckungen beim FC Barcelona. Die beiden Nachwuchsspieler konnten sich bei den Profis etablieren und stehen vor einer großen Zukunft. Ob Fabio Blanco in der kommenden Saison ebenfalls fest zum Profikader zählen wird, entscheidet sich erst nach der laufenden Spielzeit.

Unterdessen plant Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner nicht mehr mit Erik Durm. Der Defensivspieler sondiert derzeit den Markt.