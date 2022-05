Kovic wird offenbar neuer Trainer beim VfL Wolfsburg

Von: Sascha Mehr

Teilen

Niko Kovac (l.) und Adi Hütter, zwei Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt. © Elmar Kremser/Sven Simon/Imago Images

Ein ehemaliger Trainer von Eintracht Frankfurt wird offenbar zur neuen Saison Trainer von Bundesligist VfL Wolfsburg.

Wolfsburg – In der Fußball-Bundesliga kam es zum Ende der Saison zu mehreren Trennungen zwischen Vereinen und Trainern. Ganze vier Coaches sind nicht mehr im Amt: Adi Hütter (Borussia Mönchengladbach) einigte sich mit seinem Klub auf ein Ende der Zusammenarbeit, Markus Weinzierl (FC Augsburg) trat zurück und Florian Kohfeldt (VfL Wolfsburg) und Sebastian Hoeneß (TSG Hoffenheim) wurden freigestellt. Damit sind vier Vereine auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter, einer davon könnte aber zeitnah etwas verkünden.

Wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung und das Kicker-Sportmagazin übereinstimmend berichten, heißt der neue Trainer des VfL Wolfsburg Niko Kovac. Der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt, des FC Bayern München und des AS Monaco würde damit Nachfolger von Florian Kohfeldt, der den Verein zwar vor dem Abstieg gerettet hat, dem aber nicht zugetraut wurde, die Mannschaft wieder in höhere Tabellenregionen zu führen.

Eintracht Frankfurt: Ex-Trainer Kovac zum VfL Wolfsburg?

Der gebürtige Berliner soll einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 in der Autostadt unterschreiben, offiziell ist aber noch nichts. Niko Kovac trainierte zwischen den Jahren 2016 und 2018 die Eintracht und schaffte 2018 den Gewinn des DFB-Pokals – nach einem 3:1-Sieg über den FC Bayern München. Dorthin zog es den ehemaligen Bundesligaspieler anschließend, wo er 2019 das Double gewann. Trotzdem konnte er sich nicht auf der Trainerbank des deutschen Rekordmeisters halten und wurde im November 2019 entlassen.

Eintracht Frankfurt: Kovac unterschreibt offenbar bis 2025 bei den „Wölfen“

Von Juli 2020 bis Dezember 2021 arbeitete er als Cheftrainer beim französischen Klub AS Monaco und ist seitdem ohne Job. Diese Zeit wird jetzt voraussichtlich enden, wenn er den Vertrag in Wolfsburg unterschreibt. Als Co-Trainer bringt Niko Kovac wohl seinen Bruder Robert mit, der ihm schon auf seinen anderen Trainerstationen stets assistierte.

Unterdessen haben selbst Eintracht-Ersatzleute wie Hauge, Paciencia, Lammers und Co. haben ihren (kleinen) Anteil am Frankfurter Titelgewinn. Mit dem Europapokal-Sieg gegen die Glasgow Rangers ist Oliver Glasner in den Olymp Frankfurter Trainer eingezogen – und bleibt dabei angenehm bescheiden. (smr)