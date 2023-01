Ex-Eintracht-Held vor Rückkehr in die Bundesliga? – Abstiegskandidat gibt Angebot ab

Von: Sascha Mehr

Teilen

Kehrt Mijat Gacinovic (r.) zurück in die Bundesliga? © Jan Huebner via www.imago-images.de

Ein ehemaliger Spieler von Eintracht Frankfurt steht offenbar vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der VfB Stuttgart hat ein Angebot abgegeben.

Stuttgart – Fans von Eintracht Frankfurt werden diese Szene wohl niemals vergessen: 19. Mai 2018, Olympiastadion Berlin. Die SGE steht im Finale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München und führt in der Nachspielzeit mit 2:1. Der deutsche Rekordmeister wirft alles nach vorne und selbst Torwart Manuel Neuer hält es bei einer Ecke nicht mehr in seinem Kasten. Der Eckstoß wird aber abgefangen und plötzlich kommt Mijat Gacinovic an den Ball.

Eintracht Frankfurt: Gacinovic ein Held des Pokalfinals

Der Serbe schaut kurz nach oben, sieht das verwaiste Tor des FC Bayern München und macht sich mit der Kugel am Fuß auf den Weg zur Entscheidung. Nach einem Sprint über 70 Meter schiebt er den Ball zum 3:1 über die Linie – und verwandelt den Block der SGE-Fans in ein Tollhaus. Eintracht Frankfurt sichert sich den ersten Titel seit 30 Jahren. Gacinovic ist einer der Helden des Abends. Es war aber einer der wenigen großen Highlights des Serben bei der SGE.

Im Sommer 2020 verließ Gacinovic Eintracht Frankfurt nach fünf Jahren und schloss sich Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim an. Dort sollte ihm der Neustart gelingen, doch im Kraichgau wurde der Mittelfeldspieler nicht glücklich. Am Ende schaffte er es nicht einmal mehr in den Kader und floh nach 1,5 Jahren bei der TSG nach Griechenland. Per Leihe ging es zu Panathinaikos Athen, ein halbes Jahr später verpflichtete ihn Konkurrent AEK Athen fest.

Eintracht Frankfurt: Ex-Spieler Gacinovic vor Wechsel nach Stuttgart?

Beim griechischen Top-Klub trumpfte der mittlerweile 27-Jährige wieder auf und fand zu alter Stärke zurück. Das blieb natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen und so versucht der VfB Stuttgart offenbar, Gacinovic im Winter zu verpflichten. Laut des serbischen Portals Mozzart Sport haben die Schwaben bereits ein Angebot abgegeben für eine Leihe mit Kaufoption. AEK Athen hat dies aber offenbar abgelehnt. Die Griechen würden ihren Schlüsselspieler nur bei einem Angebot über acht Millionen Euro abgeben, eine Leihe käme nicht infrage. Bis 31. Januar hat der VfB Stuttgart nun Zeit, sich mit AEK zu einigen.

Unterdessen zeigt Eintracht Frankfurt offenbar Interesse an einem Spieler des 1. FC Köln. Der Profi wäre im Sommer ablösefrei zu haben. (smr)