Eintracht Frankfurt: Ein spannender Mix

Junfes Team

Von Ingo Durstewitz schließen

Die Eintracht setzt auf eine entwicklungsfähige Mannschaft, der einiges zuzutrauen ist – vielleicht nicht sofort, aber auf Sicht gesehen

Dem freundschaftlichen Fußballspiel am Donnerstag auf Platz vier des Stadions im Stadtwald misst Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nicht die allergrößte Bedeutung bei, ist ja logisch. Der Test gegen den benachbarten Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden, ab 12 Uhr und ohne Fans, diene ausschließlich dem Zweck, „den Jungs, die nicht so viel gespielt haben, Rhythmus zu geben, um nichts anderes geht es“. Also Spielern wie Hrvoje Smolcic, Makoto Hasebe, Timmy Chandler oder Kapitän Sebastian Rode, natürlich auch Neuzugang Niels Nkounkou und vielleicht sogar schon dem wieder eingegliederten Mittelstürmer Lucas Alario.

Der am Knie operierte Argentinier soll behutsam rangeführt werden. Ob er noch mal helfen kann, steht in den Sternen, obwohl Coach Toppmöller wichtige Offensivspieler weggebrochen sind. Doch ist die Spielweise des 30-Jährigen noch kompatibel mit dem Fußball von heute? „Er hat hohe Qualität im letzten Drittel, ist einer der besten Abschlussspieler der Bundesliga“, lobt Toppmöller, fragt sich aber, „wie oft wir den Gegner so dominieren“, dass man sich einen reinen Strafraumstürmer erlauben kann.

Max nicht in Europa

Der Routinier müsse erst einmal richtig fit werden. „Jeder muss rennen und marschieren können. Das ist die Voraussetzung – ansonsten wird es schwierig.“ Spricht nicht unbedingt für Lucas Alario. Der Ex-Leverkusener ist am Dienstag auch nicht für die Conference League nominiert worden – genauso wie Linksverteidiger Philipp Max. Das ist eine faustdicke Überraschung. Toppmöller hatte die Wahl zwischen Nkounkou, Ansgar Knauff und eben Max. Der guckt nun in die Röhre. Ein Härtefall. Für den Spieler äußerst bitter.

Bei Lucas Alario ist die Entscheidung nach viermonatiger Verletzungspause konsequent. Die Knipserqualität eines Lucas Alario könnte die Eintracht sogar brauchen. Denn die Offensivbemühungen des Teams sind doch irgendwie vorhersehbar, auch jetzt, beim 1:1 gegen Köln, habe „der letzte Punch“ gefehlt, wie Toppmöller zu Recht moniert.

Bis 30 Meter vor des Gegners Kasten sieht das alles ganz manierlich und gepflegt aus, da zirkuliert der Ball ganz nett, erinnert so ein bisschen an die deutsche Nationalelf, der dann aber auch dieses Unbedingte, das Zielstrebige abgeht. „Wir schenken extrem viele Situationen her, weil das Timing nicht gut und der Laufweg nicht top ist“, urteilt Toppmöller. „Das ist ärgerlich.“

Er weiß, dass das Angriffsspiel auf ein anderes Level gehoben werden muss. „Als Trainer versuchst du, die Jungs ins letzte Drittel zu bringen“, führt er aus. „Aber dann geht es um Intuition, Kreativität, Laufwege. Den Ball müssen sie schon selbst reinschießen.“ Toppmöllers Direktive: „Im letzten Drittel müssen wir uns verbessern.“

Über Nacht geht das nicht. Und unbedingt leichter wird die Angelegenheit auch dadurch nicht, dass sich der beste Stürmer vom Acker gemacht hat. „Das ist unglücklich gelaufen am letzten Tag. Aber das ist halt jetzt so, wir nehmen es an. Feuer frei.“

Toppmöller bittet um Geduld mit seiner Mannschaft. Das ist nachvollziehbar und berechtigt. Das Team muss sich finden, viele junge, talentierte Spieler wie Hugo Larsson sind dazu gekommen, das Gebilde ist brüchig, noch passt nicht alles ineinander. Aber es ist eine spannende Mischung. Dem Ensemble ist einiges zuzutrauen, vielleicht nicht sofort, aber auf Sicht gesehen.

Toppi: „Alle sind hungrig“

Und manchmal muss man erst einmal einen Schritt zurückmachen, um dann zwei nach vorne zu kommen. Es ist eine Mannschaft mit Perspektive, mit Fantasie, in ihr stecken Entwicklungsmöglichkeiten. Gerade weil Toppmöller sich bisher sehr wohl als Trainer erwiesen hat, der vielen eine Chance gibt und tatsächlich rotiert. Personell und taktisch: Jens Petter Hauge, nur ein Beispiel, kam gegen Köln zur zweiten Halbzeit rein und bekleidete anschließend binnen einer halben Stunde gleich drei Positionen.

Die Frage ist generell, wie schnell sich das Potenzial heben lässt und ob die Elf nicht im Stahlbad Bundesliga zermalmt wird. Die bisherigen Gegner waren keine Schwergewichte, die Brocken kommen erst noch. Dann wird es sich weisen, wie robust und widerstandsfähig die Truppe schon ist, zumal in den vielen Englischen Wochen andere Belastungen warten – geistig und körperlich. Die Eintracht muss die Stärke haben, Rückschläge einzustecken. „Wir werden Geduld brauchen. Aber wir machen es schon sehr gut“, sagt Kevin Trapp. Nicht nur der Schlussmann ist der Meinung, dass der geräuschvolle Abgang von Randal Kolo Muani das Team als Einheit näher zusammengebracht hat.

Auch Toppmöller lobt die Bereitschaft seiner Mannen. „Die Jungs brennen, sie haben richtig Bock und das Herz am rechten Fleck, jeder schmeißt sich rein, jeder spielt mit maximal hoher Intensität. Darüber müssen wir uns definieren.“ Wie das Heimspiel gegen Köln zeigte, nehmen die Fans die Mannschaft an. Kein unwichtiger Faktor in Frankfurt.

Der große Umwälzungprozess bietet auch den Akteuren eine Chance, die es sonst schwerer gehabt hätten. „Ein Spieler wie Paxten Aaronson bekommt jetzt mehr Spielzeit“, sagt Toppmöller und beschwört die Gemeinschaft: „Jeder muss mehr Verantwortung übernehmen, nicht nur der Trainer, auch die Spieler. Wir müssen es gemeinsam lösen.“