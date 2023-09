Eintracht Frankfurt: Die Gewinner aus der zweiten Reihe

Conference League

Von Ingo Durstewitz schließen

Hugo Larsson und Jessic Ngankam machen beim 2:0-Sieg gegen Sofia auf sich aufmerksam / In der Gruppenphase warten Saloniki, Helsinki und Aberdeen

In Monaco sind die Würfel gefallen oder, besser gesagt, die Kugeln gerollt, und haben ergeben: Eintracht Frankfurt wird es nach der geschafften Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League mit dem griechischen Spitzenreiter Paok Saloniki, dem finnischen Meister HJK Helsinki und dem schottischen Kultverein FC Aberdeen zu tun bekommen. Am 21. September steht das erste Spiel in Gruppe G an. Es ist eine Staffel, die die Eintracht als Favoritin anführt und in der sie sich eigentlich durchsetzen müssten.

Einer, der entscheidenden Anteil an der Qualifikation hatte, saß am Donnerstag zunächst einmal auf der Bank und ist von Coach Dino Toppmöller dann mit der klaren Ansage ins Rennen geschickt worden, doch bitte schön dieses Spiel zu entscheiden. „Der Trainer hat gesagt, dass ich mich an den Plan halten und das Siegtor schießen soll“, erzählt Jessic Ngankam nach dem 2:0 über Levski Sofia. Und, was soll man sagen: Er hat sich brav daran gehalten.

Der bullige Stürmer war es, der einen gleichsam sehenswerten wie klugen Spielzug über Ellyes Skhiri und Mario Götze abschloss und mit dem 1:0 zehn Minuten vor Schluss die Tür zu weiteren Nächten mit internationalem Anstrich weit aufstieß. Seinen perfekten Kurzauftritt rundete der freche Berliner Junge kurz darauf ab: Die Vorarbeit zur Entscheidung durch Skhiri leitete der Angreifer sehr gekonnt. Kein Wunder, dass der aus der Hauptstadt aus Frankfurt umgesiedelte Ngankam hinterher wie ein Honigkuchenpferd strahlte. „Das ist einfach geil, der beste Tag meiner Karriere.“

Ngankam war nicht der Einzige, der nachhaltig auf sich aufmerksam machte. Auch der junge Hugo Larsson zählt zu den absoluten Gewinnern, hat nach seiner Einwechslung eine prima Leistung gezeigt. Nach einer guten halben Stunde kam der erst 19-Jährige für Kristijan Jakic ins Spiel, der nach einem Zusammenprall mit Willian Pacho eine Platzwunde samt Gehirnerschütterung davontrug und erst einmal ausfallen wird. Der schwedische Nationalspieler, für neun Millionen Euro von Malmö FF verpflichtet, spielte mit Traute und Drang, kurbelte immer wieder an, wirkte gar nicht, als würde er sein erstes richtiges Pflichtspiel für seinen neuen Klub absolvieren. Er bestach durch Dynamik, Übersicht und fußballerische Qualität. Auffällig und Teil des Matchplans: Larsson holte sich die Bälle hinten rechts ab und baute von dort auf, auch beim Führungstreffer hatte er seine Füße im Spiel. „Er hat es toll gemacht“, lobte Toppmöller. „Er hat viele Bälle aufgesammelt, dass er fußballerisch gut ist, wissen wir ja sowieso.“

Die Frage war: Ist er schon bereit und reif genug, um in einem wichtigen Spiel die Nerven zu behalten und seinen Mann zu stehen. Larsson hat die Antwort auf dem Feld gegeben. „Das sind Spiele, in denen du dir enorm viel Vertrauen im Trainerteam erarbeiten kannst“, sagte Toppmöller, der jetzt weiß, dass er sich auf Larsson verlassen kann. Der Coach hat eine Alternative mehr, schneller als gedacht. „Wir können alle froh sein, dass wir diesen Spieler verpflichten konnten.“

Und auch der unbekümmerte Paxten Aaronson, noch so ein Bubi, heimste bei seinem Startelfdebüt völlig zu Recht ein Sonderlob ein, obwohl er sogar über Knieschmerzen klagte. „Er hat es herausragend gut gemacht“, sagte Toppmöller. „Er hat in jungen Jahren schon eine beachtliche mentale Stabilität.“