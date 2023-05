Eintracht Frankfurt: Die Chronik eines Niedergangs

SGE

Was ist bei Eintracht Frankfurt in den vergangenen Wochen nur passiert? Die Chronik eines erstaunlichen Niedergangs.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Gerüchteküche anfängt zu brodeln angesichts der Turbulenzen um Cheftrainer Oliver Glasner, dessen Stuhl bei Eintracht Frankfurt nicht mehr felsenfest verankert ist. Namen kursieren, Dino Toppmöller, zum Beispiel, der Sohn von Klaus, 71 inzwischen, eingangs der 90er Jahre Trainer mit frechem Mundwerk bei den Hessen („Bye, Bye Bayern“). Toppmöller Junior ist im Gefolge der Entlassung von Julian Nagelsmann bei den Bayern auf Jobsuche, auch die Herren Matthias Jaissle (RB Salzburg) oder Mike Tullberg (Bor. Dortmund) spazierten als designierte Nachfolger über dem Boulevard.

Aber Oliver Glasner ist noch der Trainer einer seltsam verwandelten, sich selbst fremd gewordenen Mannschaft, die eine erstaunliche Metamorphose vom aufregenden Champions-League-Anwärter zu einem in der Liga fast schon absurd erfolglosen Team hinter sich hat. Die Frage ist: Wie konnte das nur geschehen? Was ist in den vergangenen Wochen vorgefallen? Vor drei Monaten lag genau diese inzwischen drittschlechteste Rückrundenmannschaft noch bestens im Rennen, zwei Punkte hinter einem Champions-League-Platz, mit allen Möglichkeiten und dem heißesten Stürmer in Europa.

Blickt man zurück an den Beginn der Krise, dann gibt es zwei einschneidende Ereignisse, die das Team in ihrem Kern offenbar nachhaltig berührt und aus dem Tritt gebracht haben. Einmal das Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse, als man schon dachte, weiter zu sein, um dann vom SSC Neapel nach allen Regeln der Kunst die Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Diese italienische Demonstration der Stärke, drei Tage nach einem in aller Souveränität herausgespielten 2:0-Sieg gegen Werder Bremen, war ein Stimmungskiller. Dass Eintrachts Bester, Randal Kolo Muani, in dieser Partie noch die Rote Karte sah, tat ein übriges. Danach gab es eine lange nicht mehr erlebte Negativserie von zehn Ligaspielen ohne Sieg, unterbrochen nur durch zwei Erfolge in nationalen K.o.-Spielen.

Die zweite Zäsur war sicherlich der Auftritt am 25. Spieltag (19. März) bei Union Berlin, den die Hessen nach anschaulicher erster Hälfte und einer Unmenge an Torchancen schlafmützig 0:2 verloren hatten. Vor allem: Danach zerlegte ein erstmals dünnhäutiger, sichtlich beleidigter Oliver Glasner seine Hintermannschaft, stellte die Qualität der Defensive öffentlich in Frage, seine Kritik gipfelte in der bockigen Antwort: „Ich weiß nicht, wie man Qualität trainieren kann.“ Dann verpasste er sich einen Maulkorb: „Alles, was ich sage, kann und wird gegen mich verwendet.“

Es war das erste Mal, dass der Fußballlehrer derart schonungslos Kritik äußerte und seinem Unmut darüber freien Lauf ließ, im Winter keinen resoluten Verteidiger, wie gefordert, erhalten zu haben. Statt dessen wurde Perspektivspieler Paxten Aaronson für vier Millionen Euro verpflichtet. Die öffentliche Ohrfeige kam deshalb so unerwartet, weil Glasner sich bis dato (und im Grunde ansonsten auch bis zum heutigen Tag) bedingungslos hinter seine Mannschaft gestellt hat und er als eloquenter, besonnener, angenehmer Mensch ohne Allüren bekannt geworden war.

Keine Lösung in Sicht

Dieser erste Wutausbruch via TV, der natürlich auch dem immensen Druck geschuldet ist, war, wie es heißt, auch innerhalb der Mannschaft nicht besonders gut angekommen. Man war überrascht, weil vorher immer, zumindest nach außen, anders geredet wurde. Und es dauerte nicht lange, da legte der 48 Jahre alte Österreicher den nächsten ungewohnten Auftritt hin. In Leverkusen, nach einer 1:3-Niederlage, fühlte er sich gleich zweimal von Reporterfragen provoziert, beim ersten Mal brach er das Interview ab, beim zweiten Mal und einer Frage nach der von ihm höchstselbst beanstandeten „fehlenden Handlungsschnellligkeit“ beendete er die Pressekonferenz, wünschte stattdessen „frohe Ostern“ und viel Spaß beim „Eierpecken“.

Glasner geriet immer mehr in ein ungutes Spannungsfeld: Das Team schwächelte mehr und mehr, die für das Frankfurter Spiel so wichtige Tempomacher Jesper Lindström und Eric Dina Ebimbe waren lange verletzt, nach und nach meldeten sich - ohnehin nicht sattelfeste - Abwehrspieler angeschlagen ab, etwa Kristijan Jakic, Hrvoje Smolcic, später Evan Ndicka. Leistungsträger wie Daichi Kamada und Mario Götze suchten plötzlich nach ihrer Form.

Und Glasner merkte ja auch, dass der Klub im Begriff war, durchgereicht zu werden, alle Ziele zu verpassen. Er merkte selbst, dass all seine Lösungsversuche - die freilich nicht sonderlich kreativ sind und sich im Kern auf das Prinzip Hoffnung stützen, irgendwann wird es schon besser - wirkungslos verpufften.

Dazu kam, dass im ganzen Klub plötzlich ungewohnte Unruhe herrschte, ein Machtkampf zwischen Aufsichtsratschef Philip Holzer und Vorstandssprecher Axel Hellmann band Kräfte. Zu dem Zeitpunkt kursierten Gerüchte, wonach Glasner das Interesse anderer Klubs erregt habe, er selbst kokettierte ganz gerne damit, blieb in der Frage um seine Zukunft in Frankfurt im Ungefähren. Er gehe davon aus, weiter Trainer zu sein, war eine durchaus weiche, Interpretationen Spielraum lassende Aussage. Torwart Kevin Trapp ging prompt ein wenig auf Abstand: „Die Mannschaft ist nicht verantwortlich für das, was der Coach dann macht.“

Und zu allem war da noch Sportvorstand Markus Krösche, der, was sein gutes Recht ist, in Permanenz das Erreichen der hoch gesteckten Ziele anmahnte, internationaler Startplatz, Pokalfinale, und sich dezidiert zum sportlichen Abschneiden äußerte. Unlängst erst, als er gefragt wurde, ob die Spieler verstünden, was auf dem Spiele stehe, hat er gesagt; „Sie haben es nicht begriffen.“ Ein Aussage, die Glasner, ohnehin - anders als behauptet - häufig anderer Meinung als Krösche, als Affront auffassen musste.

Oliver Glasner, ein solider, nahbarer Mann mit Prinzipien, ist mittlerweile bei Eintracht Frankfurt zwischen alle Mahlsteine geraten. Er droht, zerrieben zu werden von allen möglichen Seiten, da ist der Druck, ambitionierte Ziele zu erreichen, ein eigener hoher Anspruch und eine ebensolche Erwartungshaltung des Umfeldes. Das alles trifft auf eine Mannschaft, die ihr Leistungsvermögen seit langem nicht ausschöpft, sich in immergleichen Mustern ausspielen lässt, aus Fehlern nichts lernt. Das alles nagt an Glasner, piesackt und belastet ihn, weshalb Wutausbrüche wie jener vom Wochenende erklärbar und menschlich sind.

Es ist aber ein Weg in die Sackgasse.