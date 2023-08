DFB-Pokal: Zwei Eintracht-Fans bei Attacke verletzt – Lok-Trainer wird nach Pyro-Vorfällen deutlich

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Rund um das DFB-Pokalspiel von Eintracht Frankfurt bei Lok Leipzig kommt es zu mehreren Vorfällen. Der Trainer der Sachsen übt scharfe Kritik.

Leipzig – Rein sportlich bleibt der Saisonauftakt von Eintracht Frankfurt in positiver Erinnerung. Beim DFB-Pokalspiel gegen Lok Leipzig gaben sich die Hessen keine Blöße, mit einem 7:0-Erfolg im Gepäck traten Trainer Dino Toppmöller und Co. die Heimreise wieder an.

Lok Leipzig vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde Datum: 13. August 2023 Endergebnis: 0:7

Zwei Eintracht-Fans vor DFB-Pokalspiel bei Lok Leipzig attackiert

Die Schlagzeilen wurden im Anschluss allerdings nicht vom ungefährdeten Sieg der SGE bestimmt. Vielmehr standen Ausschreitungen im Mittelpunkt, die sich vor, während und nach der Partie ereigneten und sogar eine Spielunterbrechung zur Folge hatten. Aufgrund der Fan-Freundschaft der Frankfurter mit Lok-Rivale Chemie Leipzig wurde das Aufeinandertreffen zuvor schon als Hochrisikospiel eingestuft.

Wie aus dem Einsatzbericht der Polizei Sachsen hervorgeht, wurden bereits vor dem Anpfiff zwei Fans von Eintracht Frankfurt „durch zwei unbekannte mutmaßliche Lok-Fans attackiert“. Einer der beiden SGE-Anhänger musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt werden. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung werden aktuell geführt, heißt es.

Aufgrund von Pyro-Vorfällen musste das DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Lok Leipzig unterbrochen werden. © IMAGO/Michael Taeger

DFB-Pokalspiel von Eintracht Frankfurt nach Böllerwürfen für rund 15 Minuten unterbrochen

Zum Anpfiff der Partie kam es zum erstmaligen Entzünden von Pyrotechnik „aus dem Bereich der Fans von Lok Leipzig“. Kurz nach dem dritten Treffer der Eintracht Mitte der zweiten Hälfte eskalierte die Situation schließlich. Pyrotechnik und Raketen flogen aus dem Heimbereich in Richtung des Spielfeldes, landete allerdings in dem Bereich, in dem Rollstuhlfahrer*innen saßen und die Partie verfolgten.

Schiedsrichter Michael Bacher unterbrach das Spiel für eine knappe Viertelstunde, nach Wiederanpfiff schraubten Eric Junior Dina Ebimbe und Neuzugang Jessic Ngankam das Ergebnis mit jeweils zwei Toren in die Höhe. Das Erreichen der 2. Runde und der deutliche Sieg gerieten in den anschließenden Gesprächen mit den Medien jedoch zur Nebensächlichkeit.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über Vorfälle: „Das ist total unnötig“

„Das ist total unnötig. Gott sei Dank haben wir das Spiel noch zu Ende gespielt. Ich hoffe, es ist keiner verletzt, das ist das Wichtigste“, sagte beispielsweise SGE-Sportvorstand Markus Krösche. Noch deutlicher wurde Lok-Trainer Almedin Civa, der sich auf der Pressekonferenz in Rage redete und ein klares Statement abgab.

„Die Menschen, die zu der Situation geführt haben, sollten sich Gedanken machen, ob die alles richtig machen im Leben. Das ist so mein Gedanke, aber wahrscheinlich bin ich dann jetzt wieder der Ar***, der das anspricht. Einfach traurig und eine Frechheit“, bezog der 51-Jährige Stellung und forderte Konsequenzen: „Ich hoffe, es kommt irgendwann so wie in England, dass die dann nie wieder ins Stadion kommen.“

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Eintracht Frankfurt: Lok-Trainer Almedin Civa mit Generalkritik nach DFB-Pokalspiel

Die Vorkommnisse haben ihn auch persönlich mitgenommen, wie er weiter ausführte. „Ich war gerade sehr emotional, was das angeht. Aber das verfolgt mich schon mein ganzes Leben lang. Ich wollte aufhören mit Fußball wegen so einer Schei**. Sorry für den Ausdruck“, so Civa.

Der ehemalige Zweitliga-Profi hob ganz explizit hervor, dass nur wenige Leute für die Vorfälle verantwortlich seien: „Die Menschen drumherum, das sind 99 Prozent, ich liebe die, die machen alles für den Verein. Aber leider Gottes werden die immer wieder ins Stadion kommen. Hass, Hass, Krieg, Krieg, Gewalt. Ja super. [...] Es tut mir unheimlich leid für die Menschen, die das auf die Beine gestellt haben.“

Auch nach der Begegnung kam es laut der Polizei noch zu Ausschreitungen, insgesamt wurden rund um das Spiel mehr als 20 Straftaten registriert. Bleibt nur zu hoffen, dass der Bundesliga-Auftakt der SGE gegen Darmstadt 98 am Sonntag (20. August) frei von solchen Geschehnissen bleibt. (masc)