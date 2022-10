Eintracht im DFB-Pokal-Achtelfinale: Auslosung, Termine, mögliche Gegner

Von: Sascha Mehr

Teilen

Im DFB-Pokal wird das Achtelfinale ausgelost. © via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Wir geben einen Überblick über die Auslosung, Termine und die möglichen Gegner.

Frankfurt - Die Hürde Stuttgarter Kickers in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals hat Eintracht Frankfurt locker genommen. Am Ende gab es einen nie gefährdeten 2:0-Arbeitssieg, durch den sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner für das Achtelfinale des Wettbewerbs qualifiziert hat. Torschützen für die SGE waren Randal Kolo Muani und Hrvoje Smolčić, der bei seinem Startelf-Debüt direkt einen Treffer erzielen konnte und sich für weitere Einsätze in der Innenverteidigung empfahl.

Eintracht Frankfurt erreicht Achtelfinale des DFB-Pokals

„Das war gehobenes Regionalliganiveau, der Gegner war richtig motiviert. Die Bedingungen sind super, die Kickers haben uns alles abverlangt. Vor der Pause müssen wir das 3:0 machen beim Pfostenschuss. Dann wäre das Spiel gelaufen gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viel verwaltet und es nicht geschafft, nach vorne zu kommen. Das ist bei unserem Pensum aber auch nicht immer einfach. Deshalb war es wichtig, zu null gespielt zu haben. Wir sind glücklich, gewonnen zu haben. Es war ein harter Arbeitssieg“, wurde SGE-Kapitän Sebastian Rode nach der Partie auf der vereinseigenen Website zitiert.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Die Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals wird am Sonntag (23. Oktober) im Rahmen der Sportschau ab 19.15 Uhr live in der ARD vorgenommen. Losfee wird Amateurfußballerin Maria Asnaimer sein. Die Spielerin der TuS Germania Lohauserholz-Daberg schoss in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend unglaubliche 101 Tore für ihren Verein. Oliver Bierhoff, DFB-Geschäftsführer, ist Ziehungsleiter der Auslosung des Achtelfinales des DFB-Pokals.

Eintracht Frankfurt: Die möglichen Gegner

Anders als in den ersten beiden Hauptrunden des DFB-Pokals gibt es ab dem Achtelfinale nur noch einen Lostopf. Der zuerst gezogene Verein hat Heimrecht. Folgende Klubs sind noch im Wettbewerb dabei:

Verein Liga Eintracht Frankfurt Bundesliga Mainz 05 Bundesliga RB Leipzig Bundesliga VfL Bochum Bundesliga VfL Wolfsburg Bundesliga TSG Hoffenheim Bundesliga SV Darmstadt 98 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg 2. Bundesliga FC Bayern München Bundesliga SC Paderborn 2. Bundesliga SV Sandhausen 2. Bundesliga SC Freiburg Bundesliga VfB Stuttgart Bundesliga Union Berlin Bundesliga Fortuna Düsseldorf 2. Bundesliga Borussia Dortmund Bundesliga

Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal Achtelfinale erst 2023

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird erst nach der Winterpause im Januar und Februar 2023 ausgetragen. Termine sind der 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar. Die genauen Ansetzungen wird der DFB nach der Auslosung bekannt geben.

Unterdessen weiß Eintracht Frankfurt, dass es ab sofort wieder mehr braucht als gegen einen Fünftligisten. Es stehen harte Wochen auf dem Programm. Kevin Trapp hat durch seine starken Leistungen eine Spitzenplatzierung beim Ballon d’Or erreicht und ist bester deutscher Torhüter. (smr)