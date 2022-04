Eintracht Frankfurt: Der zauberhafte Abend

Von: Thomas Kilchenstein

Ein außergewöhnlicher Moment unter vielen: Eintracht-Trainer Oliver Glasner macht den Diver - die zerrissen Hose kann er locker verschmerzen. © dpa

Die Eintracht liebt Europa – und umgekehrt. Diesmal verzaubert sie Barcelona und sich selbst, steht jetzt im Halbfinale und kennt nur noch ein Ziel: über London nach Sevilla zu kommen.

Als noch längst nicht alles an diesem außergewöhnlichen Abend vorbei war, aber Oliver Glasner schon den Diver vor seinen Spalier stehenden Spielern gemacht, sich eine zerrissene Hose eingehandelt und Filip Kostic sein Trikot gehisst hatte, als die Ovationen der 25 000 Fans langsam, ganz langsam weniger wurden, da rockte Martin Hinteregger noch einmal Camp Nou. Den kernigen Österreicher, der ein überragendes Spiel abgeliefert hatte, wollten die Anhänger:innen gebührend feiern. Also riefen sie den Namen des Publikumsliebling. Hinteregger war eigentlich schon runter vom Platz, er stoppte, machte kehrt und rannte erneut winkend und klatschend über den Platz in die Kurve. Da wird einer abgefeiert, der es verdient hat. Es sind diese Momente, weswegen man Fußball spielt, das sind die Augenblicke, sagte später Glasner bei der Analyse, die hätten „sich eingebrannt ins Herz für immer. Diese Gefühle werde ich mitnehmen, bis ich irgendwann hoffentlich mal eine Etage höher bin.“ Großes Kino, ganz großes Kino.

Es war dann, wie so oft, Axel Hellmann, das Mastermind bei Eintracht Frankfurt, der diesen famosen Abend, diese magische Nacht von Camp Nou, der diesen 3:2 (2:0)-Erfolg über den FC Barcelona einordnete: „Wir haben“, sagte der Frankfurter Vorstandssprecher, „Historisches geschafft.“ Es kommt ja in der Tat nicht so häufig vor, dass Eintracht Frankfurt, Mittelmaß in der Bundesliga, einen fünffachen Champions-League-Sieger, seit 15 Spielen ungeschlagen, in dessen Stadion bezwingt, hochverdient noch dazu. Mitte der zweiten Hälfte war Eintracht Frankfurt dem 4:0 näher als der FC Barcelona dem Anschlusstreffer. Die beiden späten Barca-Tore durch Busquets (90. + 1) und Depay (90. + 11) schmeichelten den Gastgebern eher.

Der grandiose Eintracht-Sieg, den die Profis heroisch errangen, war aber auch ein Sieg der Köpfe: Trainer Oliver Glasner hatte Barca ausgelesen, hatte den Kollegen Xavi ausgecoached, sein Matchkonzept ging zu 100 Prozent auf. „Unser Plan ist perfekt aufgegangen“, sagte Torhüter Kevin Trapp, der ein überragender Rückhalt seiner Mannschaft war und damit ganz nebenbei endlich auch die bösen Geister aus 2017 vertreiben konnte, als er mit Paris Saint-Germain ein halbes Dutzend Gegentor im Camp Nou kassierte. Diese Partie am Gründonnerstag sortierte der Schlussmann „sehr weit oben in meinen Highlight-Spielen“ ein. Seiner Verlobten fiel er kurz nach dem Abpfiff mit feuchten Augen in die Arme.

Eine von Trainer Glasner meisterhaft vorbereitete Mannschaft hatte den Spielplan nahezu in Perfektion umgesetzt, alle taktischen Kniffe und Überlegungen gingen auf. Aus einer massierten Abwehr heraus mit „Tempo, Power, Speed“ Nadelstiche setzen, dazu überließ man den Spaniern den Ball in Zonen, in „denen sie uns keine Problem machten“. Tatsächlich hatten die Hausherren 75 Prozent Ballbesitz, sie spielten 638 Pässe (Eintracht: 231), die besseren Möglichkeiten mit ihren schnellen Spielern (Ansgar Knauff, Jesper Lindström, Filip Kostic) aber hatten die Frankfurter. Und die Art, wie Barcelona Fußball zu spielen pflegt - offensiv, spielerisch, ballorientiert - kam der Eintracht mit ihrer körperbetonten Herangehensweise entgegen. Gegen West Ham United, dem Gegner im Halbfinale (28. April in London, 5. Mai in Frankfurt) wird die Eintracht auf deutlich mehr Physis und nicklige Gegenwehr treffen. Diese Paarung gab es übrigens vor 46 Jahren schon einmal, als die Eintracht im April 1976 im Europapokal der Pokalsieger, ebenfalls im Halbfinale, scheiterte (2:1 in Frankfurt, 1:3 in London). Im Hinspiel freilich werden Kristijan Jakic (3. Gelbe) und Evan Ndicka (Gelb-Rot) fehlen.

Ein weiterer Schlüssel für die zauberhafte Nacht war „eine gute Spielgeschichte“, wie Sportvorstand Markus Krösche später sagte. Er meinte damit das 1:0 (4.) durch einen verwandelten Elfmeter von Kostic, der den Hessen schon früh im Spiel signalisierte: Heute geht was. Rafael Borré (37.) mit einem Traumtor und nochmals Kostic (68.) schraubten das Ergebnis in vorher unvorstellbare Höhen.

An diesem „Abend voller Stolz und Freude“ (Trapp) beeindruckte Trainer Glasner vor allem, wie seine Mannschaft ins Spiel gefunden hatte. Bis zum Elfmeter waren die Gäste fast ständig in der gegnerischen Hälfte gewesen, couragiert, selbstbewusst, mit breiter Brust sei man aufgetreten, habe damit Zeichen gesetzt: Der Glaube an das Wunder von Camp Nou war da. „Ich habe der Mannschaft gesagt, egal wie das Spiel ausgehe: Wir wollen Eintracht-like spielen.“ Das ist gelungen, mehr noch als das: Eintracht Frankfurt hat durch das Auftreten auf dem Spielfeld, aber auch durch seine friedliche, reisefreudige Anhängerschaft den deutschen Fußball sehr würdig vertreten. „Wir haben eine gute Visitenkarte abgegeben“, sagte Aufsichtsratschef Philip Holzer, der in der Chef-Loge neben Barca-Präsident Joan Laporta saß.

Natürlich war es ein Spiel, wie gemalt für die Euro-Fighter aus Frankfurt, für ein Team, das über ein „Europacup-Gen“ verfügt, wie Axel Hellmann sagt. Tatsächlich hatten die Frankfurter genau wieder „dieses Momentum entwickeln können“, das sie zu Höchstform auflaufen ließ. „Das hat sich in den letzten Tage und Wochen aufgebaut“, so Hellmann, der Klub hatte es erneut geschafft, wie in der grandiosen Europa-League-Saison vor zwei Jahren, diese Spannung aufzubauen. Jeder glaubte an das kleine Wunder. Und dass der Klub seine Fans mobilisieren kann, ist ja ohnehin fast schon eine Selbstverständlichkeit. Gut und gerne 25 000 in weiß gekleidete Fans machten die Partie vor offiziell 79 468 Besucher:innen zwar nicht zu einem Heimspiel, verunsicherten den Weltklub Barca aber doch erstaunlicherweise (Siehe Bericht auf Seite 26). „Als ich zum Warmmachen ins Stadion gelaufen bin, dachte ich, ich wäre in Frankfurt“, sagte Trapp. Schon da, eine Stunde vor dem Anpfiff, war die imposante Betonschüssel in Frankfurter Hand.

Man glaubt es kaum, aber an diesem Ostersonntag geht es trotzdem schon wieder weiter in der Bundesliga, bei Union Berlin geht es um Punkte (17.30 Uhr) und es ist nur schwer vorstellbar, wie sich diese Mannschaft für den Alltag wappnen soll - körperlich, vor allem aber mental. Trainer Glasner könnte rotieren, könnte einigen ausgelaugten Profis eine Verschnaufpause gönnen. In der Liga rangiert die Eintracht ohnehin jenseits von Gut und Böse. Außerdem haben sie in Frankfurt jetzt andere Prioritäten. „Das Ziel ist jetzt, ins Finale zu kommen“, sagt Krösche. Logisch, wer schon Barca rauskegelt ...