Eintracht Frankfurt am Deadline Day: SGE macht Transfer offiziell

Von: Melanie Gottschalk

Philipp Max (links) und Mario Götze (rechts) kickten bis zum vergangenen Sommer gemeinsam bei PSV Eindhoven. Jetzt könnten sie bei Eintracht Frankfurt wiedervereint werden. © Revierfoto/imago

Am Dienstag (31. Januar) schließt das Transferfenster in der Bundesliga. Kann Eintracht Frankfurt noch in letzter Sekunde einen Deal eintüten? Der News-Ticker.

Update vom Dienstag, 31. Januar, 10.48 Uhr: Es ist offiziell: Wie Eintracht Frankfurt soeben verkündet hat, wird Philipp Max ein Adlerträger. Der 29 Jahre alte linke Verteidiger wird bis zum Saisonende von PSV Eindhoven ausgeliehen, die SGE besitzt anschließend eine Kaufoption.

„Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht. Mit seinen Fähigkeiten und auch als Person passt er perfekt in unser Team und wir sind froh über die Option, ihn längerfristig binden zu können“, sagte Sportvorstand Markus Krösche nach Bekanntwerden der Verpflichtung.

Eintracht Frankfurt sucht auf den letzten Drücker noch Verstärkung

Erstmeldung vom Dienstag, 31. Januar, 9.42 Uhr: Frankfurt - In wenigen Stunden schließt das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga. Den Vereinen bleibt also nicht mehr viel Zeit, ihren Kader für die Rückrunde zu verstärken, um ihre gesetzten Ziele zu erreichen. Eintracht Frankfurt möchte offenbar noch auf die Verletzung von Éric Junior Dina Ebimbe reagieren und einen neuen Verteidiger an den Main holen. Zusätzlich könnte es noch zu einer Überraschung kommen.

Fast schon fix scheint der Transfer von Philipp Max von PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt. Der 29 Jahre alte Linksverteidiger schloss sich 2020 nach fünf Jahren beim FC Augsburg dem niederländischen Spitzenklub an, hatte dort zuletzt jedoch Schwierigkeiten. In den vergangenen vier Spielen stand er nicht in der Startelf, zweimal schaffe er es nicht einmal in den Kader. Ein Wechsel auf den letzten Drücker würde ihm also sicher neue Möglichkeiten geben.

Eintracht Frankfurt will am Deadline Day Philipp Max verpflichten

Für Eintracht Frankfurt wäre dieser Last-Minute-Wechsel eine echte Bereicherung, denn auf der linken Seite sieht es bei der SGE eher mau aus. Lucas Pellegrini (aktuell von Juventus Turin ausgeliehen) ist nie so richtig am Main angekommen, die Verantwortlichen wären nicht abgeneigt, den Leihspieler noch im Winter loszuwerden. Christopher Lenz ist eher ein defensiver Spieler und verletzungsanfällig. Das ist der Grund, weshalb Rechtsfuß Ansgar Knauff auf links aushilft – nicht seine Paraderolle. Max wäre entsprechend ein guter und richtiger Transfer für die Eintracht.

Der 29-Jährige hat reichlich Bundesliga-Erfahrung und bräuchte keine lange Eingewöhnungszeit. Zudem spielte er bis zum vergangenen Sommer gemeinsam mit Mario Götze, die beiden kennen sich also bereits.

Eintracht Frankfurt: St. Juste kommt nicht zur SGE

In den vergangenen Tagen brodelte auch die Gerüchteküche rund um den ehemaligen Mainzer Innenverteidiger Jeremiah St. Juste, der seit vergangenem Sommer bei Sporting Lissabon unter Vertrag steht. Angeblich war er der Wunschkandidat von Eintracht Frankfurt, am Montagabend (30. Januar) teilte die SGE dann aber mit, dass kein Innenverteidiger mehr kommen werde. Im Fall von St. Juste hieß es aus Portugal, Sporting habe die Eintracht-Anfrage abgeblockt.

Die Bild berichtet jedoch, dass noch ein neuer Abwehr-Boss auf dem Weg zu Eintracht Frankfurt sei, nannte aber noch keinen Namen. Der Deadline Day bleibt also spannend. (msb)